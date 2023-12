Fiscalía va tras cuatro sicarios del excapo del cartel Medellín, Pablo Escobar

Varios de los crímenes de Pablo Escobar Gaviria y de sus secuaces siguen abiertos, a pesar de que el capo murió en un operativo de la Policía el 2 de diciembre de 1993.



Por haber sido calificados, en algunos casos, como crímenes de lesa humanidad, Olga Julieta Rojas, fiscal 42 especializada de la Dirección Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, continúa solicitando la ubicación de víctimas y hasta de sicarios del jefe del cartel de Medellín para aclarar episodios que marcaron la historia judicial, política e incluso social del país.

Carlos Mario Alzate Urquijo, ‘Arete’, sicario de Pablo. Foto: Archivo particular

Oficio, en el que se ordena a la policía judicial que se efectúen las labores investigativas. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO tuvo acceso al más reciente oficio, que data de 2022, en el que se ordena a la policía judicial que se efectúen las labores investigativas para ubicar a al menos 15 personas, entre ellos a Carlos Mario Alzate Urquijo, ‘Arete’, sicario de Pablo.



La Fiscalía confirmó que, tal como lo reveló este diario, vive con su familia en Barcelona (España). Y en el oficio se señala que, al ser uno de los autores materiales de la bomba del avión de Avianca (1989), se requiere de su ubicación.

Aunque al comienzo las causas eran desconocidas, luego se supo que el avión de Avianca fue volado por una bomba. Foto: Archivo particular

Cancillería y la ‘Kika’

Dandenis Muñoz Mosquera, alias 'La Kika'. Foto: Archivo particular

Incluso, se dio la instrucción para que se acuda a la Cancillería y se rastree información sobre ‘Arete’ con el propósito de citarlo a un interrogatorio.



En el oficio, la fiscal confirma que ‘Arete’ asumió otra identidad, luego de acogerse a beneficios, y que tiene información relevante para aclarar varios atentados.



Sin embargo, familiares de víctimas del bombazo al avión de Avianca temen que las órdenes de la fiscal no prosperen.



La razón: también se ordenó interrogar a Dandenis Muñoz Mosquera, alias la Kika, otro de los sicarios del cartel, quien completa 31 años en una cárcel de Estados Unidos en donde cumple diez cadenas perpetuas.

En el complejo del entonces Departamento Administrativo de Seguridad trabajaban al menos 3000 empleados. Por la explosión murieron 63 personas y más de 600 fueron heridas. Foto: Archivo EL TIEMPO

No obstante, en el oficio se señala que la ‘Kika’ no ha podido ser localizado. Por eso, se le está pidiendo a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía que ayude a ubicarlo.



También se solicita ubicar a Luis Fernando Zabala, alias Cuco, uno de los explosivistas del cartel de Medellín, hoy desaparecido.



Además, se sigue buscando a Eugenio León García, alias el taxista, excapo que ayudó en la cacería de Escobar. Pero, hasta ahora, no se ha cumplido con ninguna de las órdenes de la fiscal.

