Exclusivo: este es el informe secreto de operativo y muerte del capo Pablo Escobar

El 2 de diciembre de 1993, la noticia de que el sanguinario jefe del cartel de Medellín había sido abatido le daba la vuelta al mundo. La foto de su cadáver, en medio de las neveras de la morgue local, publicada en exclusiva por EL TIEMPO, fue la prueba para muchos incrédulos de que el narcotraficante que había intentado arrodillar al país con asesinatos de jueces, policías, ministros, periodistas y civiles, secuestros y atentados dinamiteros, ya no estaba con vida.



Treinta años después, siguen apareciendo documentos y testimonios de la cacería que se desplegó contra Escobar y sus secuaces, liderada por valientes oficiales de inteligencia y funcionarios.

La tarde del 2 de diciembre de 1993, un grupo de policías del Bloque de Búsqueda ubicó y abatió en Medellín al capo de la mafia Pablo Emilio Escobar Gaviria. Foto: Archivo El Tiempo

Informe secreto del operativo. Foto: Archivo particular

El acta de la Comisión Especial de la Policía, en la que se entregan detalles del operativo contra Escobar, hacen parte de esos documentos clasificados de la lucha contra el narcotráfico que, 30 años después, cobran vigencia en medio de una guerra contra la mafia que no cesa.



"Por medio del presente me permito informar a mi coronel que el día 021293, a eso de las 15:00 horas, fuimos alertados por el TE (teniente) Martínez Bolívar Hugo Rafael, jefe de tripulación de vehículos de radiogoniometría que Pablo Escobar Gaviria estaba hablando por teléfono móvil y que prácticamente tenía ubicado el lugar exacto, dándonos la dirección de la residencia ubicada en la carrera 79 a No. 45 D 94, procediendo a solicitar la respectiva orden de allanamiento ante el Fiscal Delegado para la Comisión Especial", se lee en el acta, firmada por el oficial Carlos Fernando Pérez Gutiérrez.



El documento hace parte de una investigación de Wilton César Hernández Durango, miembro de la armada y del CTI, quien prepara un libro con información reservada sobre el narcoparamilitarismo que se empezó a gestar en los 80, con la cacería de Escobar.

La tarde del 2 de diciembre de 1993, un grupo de policías del Bloque de Búsqueda ubicó y abatió en Medellín al capo de la mafia Pablo Emilio Escobar Gaviria Foto: Archivo El Tiempo

Los 23

Informe secreto del operativo. Foto: Archivo particular

La narración de los hechos continúa: "Con anterioridad se había establecido un vehículo, con cuatro hombres, al mando del sargento Matagira Durán Juan De Dios, para que escoltara los vehículos de radiogoniometría, con la misión específica de prestarle apoyo, servir de avanzada y controlar la zona sonde se presumía se encontraba Pablo Escobar a la espera del grueso del personal, los cuales en un total de 23, se encontraban distribuidos en 4 grupos de asalto, cumpliendo dentro de cada grupo funciones de penetración a la residencia, cobertura y apoyo sobre la zona del operativo".



El aparato mencionado de radiogoniometría era un sofisticado mecanismo de localización que fue donado por la inteligencia británica y que era operado por el joven teniente Hugo Martínez Bolívar, hijo del jefe del Bloque de Búsqueda de la Policía, general Hugo Martínez Poveda, quien fue la punta de lanza de la guerra contra Escobar.



"Este grueso del personal se encontraba en el cerro de El Volador. Inmediatamente, recibimos el comunicado del TE Martínez Bolívar Hugo Rafael y confirmada la ubicación, nos trasladamos al lugar llegando a los 3 minutos, tomando el dispositivo establecido con anterioridad sobre la residencia en su parte anterior, posterior y cerco", escribió Pérez Gutiérrez.

Hugo Aguilar se hizo famoso porque fue el policía que mató a Pablo Escobar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los momentos finales

"Se procedió a derribar la puerta metálica con una maceta ingresando a la residencia el grupo conformado por el MY Aguilar Naranjo Hugo Heleodoro; MY Guerrero Pardo Jaime Orlando; CT Pérez Gutiérrez Carlos Fernando y TE Vargas Reyes Alejandro", dice el acta y menciona a los otros 23 que participaron en el operativo.



"En el interior del inmueble se observó un primer piso donde se encontraba el comedor, la cocina y el garaje en el cual se hallaba un vehículo R-9 de servicio público, color amarillo, de placas TMD968. Subiendo por las escaleras al segundo piso, donde observamos una persona que corría por las escaleras hacia el tercer piso, haciendo uso contra nosotros de un arma de fuego . Avanzamos rápidamente hacia la escalera, observando que los sujetos, 2 en total, se lanzaron por una ventana hacia la parte posterior del inmueble, cayendo sobre el techo de la casa vecina, donde fueron neutralizados por el personal que se encontraba por esa parte de la residencia contrarrestando el ataque que estos hacían con armas de fuego, siendo dados de baja", escribió el oficial.

El mito del suicidio

Pablo Escobar fue un temido narcotraficante. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta versión descarta el mito que han querido tejer allegados a Escobar de que él se suicidó para no doblegársele a las autoridades.



"Se identificaron posteriormente como Gonzalo de Jesús Agudelo (a. El Limón), alcanzó a caer al jardín de la calle posterior de la residencia, al cual se le encontró una pistola Pietro Bereta (sic), calibre 9 milímetros. El otro sujeto identificado como Pablo Escobar Gaviria fue abatido sobre el techo de la residencia. Encontramos en su poder dos pistolas 9 milímetros, una de marca Glock y otra de marca Sug Zawer las cuales utilizaba contra el personal de la policía", remata el informe.



Añade que en el interior de la residencia se encontraron los siguientes implementos: pistola Titán calibre 7.65, pistola Bernardeli número 81847, pistola Bereta calibre 6.35, 5 Beeper con diferentes códigos, documentos varios, entre ellos fotos, cartas y recortes de prensa.



Luego se hizo presente personal de CEA, quienes cercaron el lugar para acordonarlo y aislarlo. Luego llegó el personal de la Fiscalía de turno para realizar las diligencia de levantamiento de los cadáveres.



Esta es la versión oficial. Otras señalan que en el lugar, además de agentes de la DEA, estuvieron presentes miembros de los PEPES, (Perseguidos por Pablo Escobar), quienes ayudaron en la cacería de uno de los grandes criminales en la historia del país.

