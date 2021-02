Otro libre: ¿se desmorona caso del atentado al Andino?

Tras permanecer cerca de 31 meses privado de la libertad, el juez 52 penal municipal de control de garantías le otorgó este jueves libertad a Iván Darío Ramírez León.



Se trata de otro de los presuntos implicados en el atentado al centro comercial Andino, en el norte de Bogotá, registrado el 17 de junio de 2017. Ese sábado, en uno de los baños de las mujeres del primer piso estalló un artefacto explosivo que cobró la vida de tres personas, entre ellas una extranjera, y nueve más quedaron heridas.

Tal como lo advirtió EL TIEMPO, Ramírez se convierte en el décimo de los 11 presuntos responsables del atentado en quedar en libertad por vencimiento de términos.



Ya en noviembre de 2020 se tomó una medida similar a favor de Lina Jiménez y por la misma compuerta salieron los demás procesados.

El penalista Yeison Pava, defensor tanto de Lina Jiménez como de Iván Ramírez, no dudó en asegurarle a EL TIEMPO que, desde la imputación, a la Fiscalía se le viene desmoronando el proceso en contra de sus clientes y de los demás implicados.



“Se está cayendo desde esa etapa porque sencillamente lo que hizo aquí la fiscalía de Néstor Humberto Martínez fue montar un falso positivo judicial para aquietar la presión”, dijo Pava, quien ya empezó a tramitar la boleta de libertad de Ramírez.

Familiares de las víctimas y heridos en el Centro Andino realizaron jornadas de plegarias por sus parientes

En su criterio, hay falencias alrededor de todos los elementos probatorios que la Fiscalía tiene.



Y agregó que si las autoridades tenían pruebas de que sus clientes hacían parte de una célula urbana terrorista, por qué permitieron que sucedieran los hechos de ese sábado 17 de junio de 2017.

Además, señaló que aunque aún no han tratado el tema con sus defendidos, deja en manos del Estado la responsabilidad de asegurarles su seguridad e integridad.



La única de las implicadas que permanece presa es Natalia Trujillo, quien llegó a un preacuerdo con la Fiscalía e incluso servir de testigo dentro del proceso.

Según Pava, cada uno de los defensores tiene planteadas sus estrategias y esa fue la que le recomendaron a Natalia Trujillo.



“Ella tiene que subir al estrado a probar que estos muchachos están involucrados en estos hechos. Tanto es así que el principio de oportunidad lo dan solo por un año, pero ella tiene que ir a juicio a sustentar lo que va a decir es verdad”, afirmó el abogado.



Y dijo que en la etapa de juicio van a presentar la argumentación suficiente para desmontar lo expuesto por la Fiscalía en los dos últimos años y medio.

¿Quién responde?

EL TIEMPO consultó a la Fiscalía para conocer su posición frente a la decisión del juez de garantías de Bogotá y al hecho de que se complete una seguidilla de 10 vencimientos de términos dentro de un caso que sacudió al país.



Voceros del organismo investigador señalaron que en este caso, un fiscal de Dirección Especializada contra las organizaciones criminales hizo la acusación respectiva.



Además, que los términos han transcurrido en medio de aplazamientos, demoras en la programación de las audiencias y el traslado de material probatorio, aspectos que el juez que dejó libre a Ramírez –según la Fiscalía– no tuvo en cuenta.

Además, señalaron que irán a juicio con los procesados en libertad y con las pruebas recaudadas.



EL TIEMPO habló con un alto funcionario de la administración de Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que los aplazamientos y dilaciones no son responsabilidad del ente acusador.



“Esa dilación se ha producido por la defensa de algunos de los procesados, que ha presentado todo tipo de recursos y de aplazamientos. No por parte de la Fiscalía General ”, explicó la fuente.



Además, recalcó que el mismo fiscal que está llevando el caso en la administración de Francisco Barbosa fue el que se designó en la anterior Fiscalía: Miguel Olaya, de la Dirección de Crimen Organizado.

Francisco Bernate, abogado de las víctimas del atentado al Centro Comercial Andino.

‘No es un revés judicial’

No obstante, el penalista Francisco Bernate, abogado de familiares de las víctimas, es más optimista.



“Las víctimas del atentado al centro comercial Andino, sin lugar a dudas, resienten este tipo de situaciones que se presentan una tras otra. Esto ha sido libertad tras libertad, ha sido un proceso extremadamente complejo”, dijo.

Y si bien admitió que los términos ya estaban vencidos y que no había otra alternativa, cree que la evidencia es sólida para ir a juicio.



“La decisión judicial fue justa y hay que respetarla. En todo caso, la investigación sigue. Las 11 personas que están procesadas por estos terribles hechos permanecen vinculadas y seguramente vamos a llegar a una condena. Consideramos que las evidencias que se tienen contra ellos son suficientes y esperamos que el juez tome una decisión en derecho”, señaló Bernate.

Por su parte, el abogado Pava dijo que desde la bancada de la defensa seguirán empeñados en ratificar la inocencia de todos los procesados por este caso.





