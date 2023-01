En una zona de Tlaxcala, centro de México, hay un rancho que llama la atención de lugareños y turistas. Dicen que allí aterrizan helicópteros, hay un lago, extensos cultivos, una capilla y hasta una supuesta pista de aterrizaje.



Además, que el lugar es visitado con frecuencia por un colombiano que habría empezado a comprar varias parcelas, desde 2015, hasta conformar la llamativa propiedad.

Un par de personas de la localidad de Pilancón, que accedieron a hablar con EL TIEMPO, aseguran que se trata de un ingeniero eléctrico con tarjeta de residencia permanente en México y frecuentes viajes al Valle del Cauca, en donde tiene nexos con varios políticos.



Además, afirman que es cabeza de un grupo empresarial que cobró relevancia en 2018, después de que le adjudicaron 123 contratos –por 70 millones de pesos mexicanos, unos 3,5 millones de dólares–, para reconstruir varias escuelas que quedaron destruidas tras el terremoto que sacudió al estado de Oaxaca.

Esta es la ubicación del rancho que el empresario tiene cerca de la ciudad de ltzayanca, México. Foto: Captura de Google.

Los jugosos contratos

En Colombia es poco o nada lo que se sabe de este ingeniero por el que andan preguntando desde México debido a supuestas irregularidades en torno a las obras de reconstrucción de las escuelas y a otros contratos.



EL TIEMPO investigó el caso y estableció que el dueño del rancho por el que preguntan es Óscar Gerardo Salcedo González. Se trata de un bugueño de 43 años, cabeza del grupo que lleva su apellido y dueño de Salcedo Construcción y Supervisión S. A., una constructora con sede principal en Toluca de Lerdo (México), donde él vive, y otra en Cali.

Medios locales reportaron, a mediados de 2022, bloqueos y protestas por el incumplimiento en la reconstrucción de varias escuelas. De hecho, en 2019 se abrió una investigación penal, luego de que surgió información de que Salcedo recibió los recursos, subcontrató obras y no las culminó.



Incluso, se empezó a hablar de un fraude y de mafias detrás de los contratos de obra que, al parecer, se extienden a otros estados de México.

Oaxaca es un estado ubicado al sur de México que es reconocido por sus playas Foto: Turismo Oaxaca.

El caso pareció haberse congelado después de que un funcionario del gobierno de Oaxaca aseguró que se había llegado a una conciliación con el Grupo Salcedo, “el único constructor que había dado la cara”.



Pero algunas obras siguen inconclusas y, con el cambio de gobierno local –salió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y entró el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)–, hay autoridades interesadas en revivir el tema.



Y aunque oficialmente no se habla del caso, investigadores independientes accedieron a dar declaraciones.

“Las redes de corrupción en Oaxaca garantizan la impunidad. A pesar de los fraudes y desfalcos que se le atribuyen al colombiano, las denuncias terminaron archivadas en la Fiscalía Anticorrupción”, explicó Alfredo Martínez de Aguilar, periodista político investigativo en Oaxaca.



Martínez de Aguilar habló en su momento de mafias y de que parte de los recursos de los contratos habrían terminado financiado campañas en Colombia. Y ahora añade que se tejieron complicidades en altos niveles federales y locales, especialmente con funcionarios del gobierno saliente.

El clan Salcedo

Óscar Salcedo ha posado con políticos, como la exsenadora conservadora Esperanza Andrade Serrano. Foto: Tomada de Facebook

EL TIEMPO investigó y estableció que Salcedo es cercano a un grupo político que ha gobernado en Guacarí (Valle), municipio de donde han salido gobernadores, congresistas y hasta aspirantes a la presidencia.



Salcedo y su esposa, Vivian Gutiérrez Grannobles, aparecen en los reportes de créditos y donaciones de la campaña del liberal Gerardo Salcedo Calero (padre del empresario), quien salió elegido alcalde de Guacarí para el periodo 2016-2019.

Un primo de Salcedo, Mario Ruales, intentó sin suerte llegar a esa alcaldía en las elecciones pasadas, en las que apoyó la candidatura a la Cámara de Lina Martínez, la hija del condenado ‘parapolítico’ Juan Carlos Martínez Sinisterra.



Ruales, hoy concejal, aseguró que Salcedo lo ha apoyado, pero solo con el voto. Y condenó que se estigmatice a figuras como Lina Martínez por actos de su padre.



El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía le dijo a EL TIEMPO que conoció a Salcedo en el colegio y que lo vio el año pasado. Pero negó que hubiera financiado alguna de sus campañas.

‘El caso se cerró’

EL TIEMPO ubicó a Óscar Salcedo, quien empezó por asegurar que cumplió a cabalidad con los contratos en México y que si hay obras inconclusas, “son volúmenes adicionales, responsabilidad del Estado”.



“El tema ya se cerró, no sé quién esté interesado en reabrirlo”, agregó. Y fue enfático en que no tiene nexos con organizaciones al margen de la ley.

Guacarí, territorio de iglesias como el Templo San Juan Bautista que data de 1743 o la capilla doctrinera ubicada en el corregimiento de Guabas. Foto: Cortesía secretaría de Cultura del Valle

Además, dijo que si el nuevo Gobierno lo notifica, se presentará sin ningún problema a dar explicaciones. Pero prefirió no hablar de su rancho, aunque dijo que no tenía ni helipuerto ni plaza de toros: “Tengo cultivos de brócoli y producción lechera.



En Colombia, Salcedo tiene un terreno de 18 hectáreas en Guacarí, con establos, pisos de mosaico y cultivos de caña y maíz. Además, figura en dos compañías –Kuadra Constructores y Salgut & Cía.– y en fotos con varios políticos.

'Soy un contratista respetado que cumple’

Óscar Salcedo le aseguró a EL TIEMPO que la reconstrucción de las escuelas en Oaxaca que le fueron encomendadas se finalizó. Y aseguró que la información que ha salido en medios mexicanos se debe a una campaña de desprestigio: “No tengo ningún vínculo con organizaciones al margen de la ley. He sido un contratista respetado que ha cumplido con sus obras”.



(Además: Petrovideos: exfuncionarios de gobierno Duque responden señalamientos de Bolívar)



También dijo que no es cierto que haya hecho aportes a políticos: “No he llegado a financiar ninguna campaña en Colombia, ni me meto en política. Acompañé a mi papá cuando era candidato por ser mi papá y los aportes que hice son créditos”.

Aclaró que no tiene ninguna relación con Juan Carlos Martínez Sinisterra: “De saludo me lo he encontrado. Pero no tengo amistad con él o con su hija”.



En cuanto al rancho dijo que tiene cómo probar el origen de los dineros con los que lo compró y que allí cultiva brócoli. Y aseguró que de ser citado por autoridades de México se presentará a comparecer de manera inmediata para demostrar su transparencia.



“Se van a interponer acciones legales por parte de mis abogados a medios porque las acusaciones hechas en México son falsas”, sostuvo.

