En la notaría 75 de Bogotá están consignados los más recientes movimientos de los títulos inmobiliarios del excandidato a la presidencia de la República en 2014, Óscar Iván Zuluaga.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: los bienes que Zuluaga donó a su esposa el día en que se anunció imputación)



El excandidato fue imputado el pasado 10 de julio por la Fiscalía, por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal por el giro de 1,6 millones de dólares provenientes de la constructora Odebrecht que terminaron cubriendo gastos de la campaña.

Fuentes cercanas al caso aseguran que si el excandidato logra negociar con la Fiscalía para que le quiten el delito de enriquecimiento ilícito (el de más alta sentencia), podría entrar a negociar los otros delitos imputados.



Sin embargo, la juez del acaso le advirtió que ni él ni su entorno podían enajenar bienes. Y que si aceptaba el cargo de enriquecimiento ilícito, debía devolver de inmediato el 50 por ciento del usufructo del presunto delito.

La cesión en la notaría 75

Tal como lo investigó y lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, el excandidato aparece cediendo sus bienes a su esposa Martha Ligia Martínez, el mismo día que la Fiscalía anunció su imputación: el 13 de junio pasado.



A nombre del excandidato figuraban por lo menos 3 propiedades. Se trata de dos lujosos apartamentos, una casa campestre en Pensilvania (Caldas) y una bodega ubicada en un estratégico parque industrial, cerca a la Zona Franca de Bogotá.



Horas después que la Fiscalía anunció que llamaría a imputación a Zuluaga, y a su hijo, el excandidato se presentó en la notaría 75 de Bogotá a cederle su participación en esas propiedades a su esposa.

Los bienes

Según documentos en poder de EL TIEMPO, aparece donando a su esposa, Martha Ligia Martínez, una casa de 126 metros cuadrados en el condominio campestre Alto de Marianita, en Pensilvania (Caldas). La casa fue adquirida en 1993 por Zuluaga a la compañía Agropecuaria Betania S.A. por 23 millones de pesos de la época.



Ese mismo día, en esa misma notaría, bajo la figura de ‘nuda propiedad’ (concepto según el cual una persona tiene derecho sobre una propiedad sin hacer uso de la misma), Zuluaga también le donó a su esposa su participación en dos bienes más.



El primero es una bodega en el parque industrial Puerto Central, cerca a la zona franca de Bogotá. La bodega fue comprada en mayo de 2021 por la madre de Zuluaga y 8 tíos del excandidato.



La negociación se hizo por 2.100 millones de pesos y casi dos años después, en diciembre de 2022, su madre donó su porcentaje a él y a sus 3 hermanos.

Otra propiedad que recibió en donación la esposa de Zuluaga fue un apartamento en el Rincón del Chicó, norte de Bogotá. Este fue comprado también por la madre de Zuluaga.



Y, en diciembre de 2022, la madre del excandidato donó la propiedad de 264 metros cuadrados –avaluado en papeles en 558 millones de pesos– a sus tres hijos, incluido Óscar Iván.



La única propiedad que aparece a nombre de Zuluaga es un apartamento, comprado en 1995 en el Rincón del Chicó, por 143 millones de pesos y tiene un área de 158 metros cuadros.



Este es el único bien que no ha sido donado por Zuluaga a su esposa y según registros del mercado inmobiliario de la zona, una propiedad con similares características puede costar hoy entre 800 millones y 1.200 millones de pesos.

¿Qué dice el excandidato?

EL TIEMPO llamó a la defensa del excandidato para preguntarle por el caso, pero dijeron que no se iban a pronunciar al respecto.



Fuentes cercanas a Zuluaga le aseguraron a este diario que´la donación de los bienes se trató de una decisión que fue tomada desde antes del anuncio de la Fiscalía y que todo es legal. Además, que para ese momento no había ningún tipo de restricción para disponer de sus bienes.



EL TIEMPO se comunicó directamente con Zuluaga al celular que él dejó registrado ante la Fiscalía, pero al cierre de esta edición no había respondido.



Investigadores del caso le aseguraron a EL TIEMPO que eventualmente se entrará a revisar la denuncia hecha por este diario dentro del llamado período de sospecha.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook