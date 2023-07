En un pequeño predio ubicado en el condado de Weston (Florida) permanece desde hace algunos meses Daniel García Arizabaleta, la otrora prometedora figura política del Centro Democrático que terminó entregándole a la justicia colombiana evidencia de uno de los giros oscuros de la multinacional Odebrecht que no se había podido confirmar.



(Lo invitamos a leer: Caso Odebrecht: ¿qué dijo Óscar Iván Zuluaga en reunión reservada en la Fiscalía?)Se trata de 1,6 millones de dólares que cubrieron gastos de publicidad de la campaña a la presidencia del uribista Óscar Iván Zuluaga, en 2014.

Oscar Iván Zuluaga en campaña

Durante 9 años, el político caleño mantuvo en secreto la información que ahora dice conocer en detalle. De hecho, en declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) —que EL TIEMPO reveló— aseguró que no conocía de ningún giro de Odebrecht a la campaña.



“No tuve ningún conocimiento de pagos a ningún proveedor pues no era mi área de conocimiento en la campaña”, respondió cuando Carlos Camargo, magistrado investigador, le preguntó por la plata.



Pero el 3 de febrero pasado, cuando la Fiscalía lo llamó a interrogatorio por suscribir dos contratos ficticios con Odebrecht —en pago por sus gestiones en favor de esa multinacional—, decidió entregar el audio en el que Zuluaga habla del tema.

La multinacional Odebrecht pagó millonarios sobornos a funcionarios, empresarios, abogados y políticos en Colombia.

Daniel Andrés García Arizabaleta

“Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David (Zuluaga). Y tendré que asumir la responsabilidad si me toca en algún momento para proteger a David, para protegerlo a usted”, se oye en el audio publicado por la revista Semana hace ocho días.



La grabación y la confesión de García Arizabaleta fueron suficientes para que Zuluaga fuera llamado a imputación, este 10 de julio, por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, conductas por las que afrontaría hasta 15 años de cárcel.

Un ‘desastre’



Carlos Camargo (hoy defensor del Pueblo) era el magistrado investigador del caso y Alexánder Vega, expresidente del CNE (hoy registrador nacional).

El expresidente Álvaro Uribe durante un evento en Bogotá la semana pasada.

El caso desató una tempestad en el Centro Democrático, que llevó a su jefe natural, Álvaro Uribe, a calificar el episodio de ‘desastre’; y a la colectividad, a pedir que se investigue a fondo esa y otras campañas.



Además, puso los reflectores en actores políticos relevantes que conocieron en su momento tanto la investigación administrativa como la penal. Entre otros, han salido a aclarar sus actuaciones el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexánder Vega (hoy Registrador Nacional), y Carlos Camargo Assis, magistrado investigador (hoy defensor del Pueblo).



En el tablero judicial, EL TIEMPO estableció que en el principio de oportunidad que García Arizabaleta selló el 12 de mayo pasado se asegura que “el material de prueba recaudado hasta el momento no ha permitido establecer la presunta responsabilidad penal de otras personas en los hechos investigados”.



Sin embargo, allegados al político caleño, de 48 años, le aseguraron a este diario que habría otras grabaciones.

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como 'Duda' Mendonça, fue asesor la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

“Daniel las usaría si es presionado judicialmente o si las requiere para apalancar el proceso de asilo que lleva en Estados Unidos”, dijo un allegado. Y confirmó que García Arizabaleta empezó a grabar a Zuluaga a principios de 2017.



En ese momento, EL TIEMPO reveló que el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, ‘Duda’ Mendonça, ya le había admitido a la justicia de su país el giro de Odebrecht por su trabajo en la campaña de Zuluaga, que se movió por Panamá y por Islas Vírgenes hasta llegar a Suiza.

El lote familiar

La empresa brasileña Odebrecht reconoció sobornos en varios países del mundo.

Pero solo seis años después, en febrero pasado, García Arizabaleta entregó los audios y su testimonio sobre el tema.



Para ese momento, él ya estaba imputado por presunto enriquecimiento ilícito por la recepción de más de 360 millones de pesos de Odebrecht a través de los contratos ficticios. Según el expediente, entre los años 2009 y 2013, cuando salió del Invías, habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht y presentó un incremento patrimonial injustificado por 360 millones de pesos.



De hecho, fuentes judiciales aseguran que indagando bienes de García Arizabaleta y de su entorno hallaron relevante un lote familiar que cambió de manos en octubre de 2020.

EL TIEMPO investigó y estableció que, para esa fecha, Carolina Nader (esposa de García Arizabaleta) le compró el predio de 1.367 metros cuadrados a su suegra (Teresa Arizabaleta) por 690 millones de pesos.



Lo concreto es que, tras la entrega de los audios, García Arizabaleta obtuvo inmunidad total dentro de esa investigación, inicialmente por un año. Y se comprometió a testificar contra Zuluaga.

La factura política



David Espinosa Acuña, apoderado de Óscar Iván Zuluaga

La defensa del excandidato del Centro Democrático —en manos del penalista David Espinosa y de su equipo— ha guardado prudente silencio en torno a la estrategia de defensa de Zuluaga y de su hijo, David, al que se le imputará un presunto fraude procesal.



Pero EL TIEMPO estableció que no descartan ningún escenario judicial y que están listos a presentarse en la audiencia virtual del lunes, a las 8 de la mañana.



En cuanto al Centro Democrático —punta de lanza de la oposición al gobierno Petro—, echaron a andar una estrategia de contención de daños para intentar que el escándalo no les pase una costosa factura política en las elecciones regionales de octubre y en las siguientes.



El expresidente Uribe aseguró que, en su momento, confrontó a García Arizabaleta y este negó el tema. Además, que le dijo a Zuluaga que si quería ser de nuevo candidato del partido en 2018, debía traer un certificado de Brasil que demostrara que no se pagó el dinero (de Odebrecht) o que fue sin su consentimiento y conocimiento. Pero nunca lo entregó.

