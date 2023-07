En las últimas horas, el partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que asegura que "por el bien de la democracia, hoy más que nunca la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales de 2014, de 2018 y de la actual, del 2022".



(Lo invitamos a leer: Lo que Daniel García dijo en el CNE sobre plata a la campaña Zuluaga)



Se relaciona con el llamado a imputación a Óscar Iván Zuluaga, por el ingreso irregular de dineros de Odebrecht que reveló Daniel García Arizabaleta. Sin embargo, el partido salió a aclarar que "la campaña del presidente Duque 2018 y el partido Centro Democrático han sido severamente escrutados y validados en su transparencia".

Más allá de la aclaración política, el nombre de Iván Duque salió a relucir en los audios que Daniel García Arizabaleta le grabó de manera subrepticia a Zuluaga. Además, desde 2017, EL TIEMPO reveló que Duque estuvo en uno de los viajes que Zuluaga hizo a Brasil para contactar al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, ‘Duda’ Mendonça.



(Lo invitamos a leer: La evidencia de que la Procuraduría se había negado a archivar el caso a Zuluaga) ​

​

A través de 'Duda' se irrigaron los 1,6 millones de dólares por fuera de la contabilidad oficial que hoy tiene a Zuluaga y a su hijo David Zuluaga llamados a audiencia de imputación por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el entonces candidato Oscar Iván Zuluaga. Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

La mención a Duque en el CNE

Facebook Twitter Linkedin

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça 'Duda' (izq.) y Daniel García Arizabaleta. Foto: Archivo particular - Archivo / EL TIEMPO

En los audios, García Artizabaleta dice: “Aquí estuvo Iván diciéndome que por favor diga la verdad, y yo le dije: ya dije la verdad al Consejo Nacional Electoral”.



Para ese momento, EL TIEMPO había confrontado al entonces senador Iván Duque sobre su desplazamiento a Brasil y este respondió que viajó a Brasil por invitación de Zuluaga y de su hijo David. Y añadió que hasta donde sabía, tanto la reserva en el hotel como los tiquetes los debió haber pagado la campaña.





(Puede ser de su interés: Barranquilla: ¿por qué los sicarios dejaron vivos a dos miembros del clan Vega?)



Y agregó que desconocía quién hizo el contacto con el estratega y lo único que se trató en esa reunión, organizada en un hotel, fueron las experiencias exitosas de 'Duda' en otras campañas. Duque agregó que si bien no tenía ningún cargo administrativo en la campaña de Zuluaga, asistió porque estaba haciendo el plan de gobierno.



En la declaración de Daniel García Arizabaleta al CNE, conocida en primicia por EL TIEMPO, le preguntaron directamente sobre Duque.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Camargo, defensor del pueblo, entonces magistrado investigador. Foto: Defensoría

"Infórmele al despacho si en sus funciones como participante de la campaña asistió a algún tipo de reunión con el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoca. De ser afirmativo ¿dónde se realizó?, podría informar ¿cuál fue su objeto? ¿Quiénes fueron los asistentes?", le preguntó el 20 de febrero de 2017 el magistrado investigador Carlos Camargo Assis, hoy Defensor del Pueblo.



García Arizabaleta respondió: "Dentro de la campaña asistí a varias reuniones; a dos, con el publicista Duda Mendoza. La primera de ella se realizó en Sao Paulo, las asistentes a esta fueron, el candidato David Zuluaga, Iván Duque, Luiz Batista, mi persona, y el estaff de 'Duda' Mendoza. El objeto de esta era la presentación del publicista y el candidato: En febrero, no tengo la fecha precisa".



(Lo invitamos a leer: Iván Duque, testigo de reunión de Zuluaga con 'Duda' Mendonça)



El Luiz Batista al que se refieren era el representante legal de la constructora Norberto Odebrecht en Colombia, quien llegó a Colombia a mediados de 2010.



Y García Arizabaleta agregó: "Hubo una segunda reunión citada por David Zuluaga o Luis Alfonso Hoyos, ya cuando el publicista estaba en la campana desempeñando funciones. Supongo que él ya estaba vinculado formalmente a la campaña. Esta reunión se llevó a cabo en Bogotá, en un hotel de la 85 abajo de la 11. Este se volvió una especie de centro de operación del publicista, donde se tocaron temas específicos de campaña. En esta asistieron los señores Sergio Araujo, Alicia, Luis Alfonso hoyos, David Zuluaga entre otros, a mí me invita David Zuluaga a esa reunión, fue la primera reunión de trabajo en Colombia, aparte de estas los encuentros circunstanciales de las dinámicas de campaña".

Facebook Twitter Linkedin

Luiz Carlos Batista Filho, ex representante legal de Odebrecht en Colombia. Foto: Linkedin: Luis Carlos Batista Filho

Cuando Camargo le pidió especificar el rol de cada uno de los participantes en las reuniones con Odebrecht, García Arizabaleta respondió: "(...) Iván Duque iba como asistente en la parte programática y Luiz Batista es la persona que hace, la coordinación de la agenda, para que se siente el equipo de campaña de Óscar Iván y el Publicista. Luiz batista es funcionario de Odebrecht en Colombia y fungió como enlace para esta".



(Además: Atención: Cancillería anunciará reactivación de polémica licitación de pasaportes)



Luego, en otras tres citaciones, García Arizabaleta optó por guardar silencio. Pero en los audios que grabó se le escucha decir: "Tengo hasta la reserva del hotel que le hicimos a usted, porque todos llegamos al Marriott del aeropuerto de São Paulo. Yo le hice la reserva también de su habitación. A mí me tocó entregarle a Iván Duque el recibo de pago del tiquete y de la tarjeta de crédito mía que pagó el hotel en São Paulo. Se lo entregué el viernes. Incluso no sé si yo habré pagado el suyo, porque fue una sola cuenta. Eran dos habitaciones, pagué ochocientos y pico de dólares, pero no me cuadra por el monto, porque cada cuarto valía como trescientos y pico de dólares”.

El comunicado del Centro Democrático y su aclaración dejan en evidencia el interés de Duque porque se aclare tanto el viaje a Brasil como la participación de García Arizabaleta en su campaña a la presidencia de la República. En esta fungió como coordinador político.



Y si bien aspiró al senado por el Centro Democrático, su campaña se vino al piso luego de que EL TIEMPO reveló que estaba bajo la lupa de la Fiscalía.



(Sobre el tema: Implicado en Odebrecht va a declarar contra Daniel García Arizabaleta)



"La Unidad Investigativa del diario EL TIEMPO reveló que uno de los investigados en el caso Odebrecht, Eduardo Zambrano de la empresa Consultores Unidos S.A. le ha ofrecido a la Fiscalía información para demostrar: “pagos a Daniel Andrés García Arizabaleta mediante un contrato y facturas ficticias con Consultores Unidos Colombia (…) por instrucción de Eleuberto Antonio Martorelli, entonces presidente de Odebrecht Colombia”, escribió el periodista Daniel Coronell en enero de 2022.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y luego reveló que al menos tres familiares de Daniel García Arizabaleta había sido nombrados en cargos relevantes en el gobierno Duque.

El hermano de García Arizabaleta, Luis Fernando, fue nombrado como director regional del Invías en el Valle del Cauca, en enero de 2020. Anteriormente, figuraba como contratista de esa entidad desde marzo hasta diciembre de 2019.



Según Coronell, Luis Fernando García Arizabaleta aparece como parte de la empresa Zona Local SAS, compañía que habría sido “receptora de millonarios pagos no justificados por parte de Odebrecht”.



Carolina Nader Dangond, esposa de García Arizabaleta, fue nombrada, en septiembre de 2018, como directora de acompañamiento familiar del Departamento de Prosperidad Social. Y en octubre de 2018, Juan José Malvehy Garcia, sobrino de Daniel García Arizabaleta, fue nombrado como director de Supérate Intercolegiados, programa estrella del entonces Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook