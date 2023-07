El escándalo político que se desencadenó en las últimas semanas en torno al ingreso de dinero de la constructora Odebrecht de manera ilegal a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, tendrá hoy su primer desenlace ante la Fiscalía.



Aunque en reiteradas ocasiones el excandidato y su equipo han sido citados a los diferentes entes de control para aclarar el pago de 1,6 millones de dólares al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça (Duda Mendonça), EL TIEMPO tiene en su poder un documento en el que Zuluaga entrega una declaración diferente a la que se escucha en los audios entregados por Daniel García Arizabaleta a la Fiscalía.

Según el expediente, el 16 de marzo de 2017, Zuluaga acudió ante el despacho del magistrado investigador del Consejo Nacional Electora (CNE) Carlos Camargo Assis (hoy defensor del Pueblo) para responder por los nexos entre la constructora Brasilera, el publicista y su campaña presidencial.



Camargo empezó preguntando a Zuluaga: ¿Cuándo se efectuó la primera reunión con el publicista señor José Eduardo Cavalcanti de Mendonça y cuántas reuniones se realizaron?



A lo que Zuluaga respondió: "La única reunión antes ser contratado por la campaña, fue el 6 de febrero de 2014, en la ciudad de São Paulo, en hotel cercano al aeropuerto, yo viaje, en compañía de mi hijo David Zuluaga, e invite para que me acompañara el doctor Iván Duque, dejo constancia que los tiquetes en clase económica de los tres fueron asumidos por mi persona de manera directa. En la reunión de São Paulo, en la cual estaba el señor 'Duda' Mendonça acompañado con dos personas más de su equipo, en esta no se habló de propuesta económica, únicamente fue una reunión para conocer la trayectoria de trabajo del equipo que habían efectuado y que llevo a Lula Da Silva a la presidencia de Brasil".



Sin embargo, esta versión quedaría desvirtuada por las declaraciones que le entregó el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta a la Fiscalía en la que aseguró que se efectuaron varias reuniones y que en por lo menos dos ocasiones él acompañó a Zuluaga a Brasil.

El excandidato también le aseguró al CNE: "En esta reunión, presentamos las líneas programáticas de nuestra campaña y se analizó (sic) las últimas encuestas que mostraban el bajo nivel de intención de voto que registraba mi candidatura; respecto a lo que ha leído el honorable magistrado de la publicación de la revista Veja debo llamar su atención sobre lo siguiente, por dos fuentes periodistas diferentes, que se comunicaron directamente con el redactor de esa nota, les manifestó que no había habido entrevista alguna al señor 'Duda' Mendoza, la nota que se ha leído contiene varias impresiones (...) repito no hubo propuesta económica en la reunión del 6 de febrero en São Paulo, y no corresponde a la verdad cuando se habla de los 11 millones de dólares de sobornos atribuibles al gobierno Uribe".



Camargo también le preguntó al excandidato si tuvo conocimiento de algún pago al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoca, por parte de la compañía Odebretch, para alguna actividad o producto publicitario durante la época de su campaña electoral.



A lo que Zuluaga respondió: "No tengo conocimiento".

Sin embargo, en los audios manifestó conocer la negociación e incluso asegura que le contó todo a un sacerdote.



"Le dije padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico, y me dijo algo sabio (...) Me dijo uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia (...) usted no tiene por qué inmolarse", se le escucha decir a Zuluaga.

Además, en la conversación con García Arizabaleta el excandidato habló de pedirle a dos exdirectivos de Odebrecht que colaboraran en favor de su campaña: “No sé qué documentos tengan ellos de comunicación entre Batista y Odebrecht en Brasil, en la época de la campaña, que Duda haya hablado mucho con Luis Batista, y él haya enviado información para acelerar el pago. Las dos facturas a Duda parece que son de mayo y junio. Los recibos de pago que le hicieron a él de la campaña, del millón seiscientos mil, hay uno de abril, uno de mayo y otro de junio. Pero tenemos que tratar que Luis y Martorelli puedan colaborar en su declaración extrajuicio, mandando un mensaje que la campaña ni nadie de la campaña sabía de eso”.



Ese aparte de los audios sería contundente para demostrar que Zuluaga tenía pleno conocimiento del ingreso de dinero a su campaña.



En su declaración al CNE, Zuluaga aseguró "mi campaña fue una campaña honorable que se manejó con sumo rigor para cumplir con todas las exigencias en materia legal en todo lo que tuvo que ver el manejo financiero, las personas que trabajaron son personas de amplia experiencia profesional sin tacha y que hicieron un trabajo extraordinario por eso gané la primera vuelta y en la segunda con casi 7.000.000 millones de votos.



EL TIEMPO estableció que con estas pruebas al excandidato se le imputaron los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

