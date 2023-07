Seis años y medio de prisión. Esa es la condena que afronta el joven David Zuluaga Martínez, hijo del excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, por tres giros de la multinacional Odebrecht, por 1,6 millones de dólares.



La Fiscalía tiene evidencia de que, a través de pactos ilegales, los Zuluaga acordaron que la multinacional cubriera parte de los gastos de publicidad, violando no solo los gastos de campaña sino, además, las norma que prohíbe que empresas extranjeras hagan aportes a contiendas electorales en Colombia.

Desde 2017, EL TIEMPO reveló declaraciones de la prensa de Brasil en las que el publicista José Eduardo Cavalcanti Mendonça admitía que, además de los contratos legales que hizo con la campaña, recibió un giro adicional e ilegal de Odebrecht a través de una de sus empresas en el exterior.



En la imputación de cargos a los Zuluaga, este lunes 10 de julio, la Fiscalía retoma la información que se conocía. Pero a esta le sumó la confesión de Daniel García Arizabaleta. Este entregó un audio en el que Óscar Iván Zuluaga habla del caso, dice que le aconsejaron no inmolarse pero manifestó estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad para salvar a su hijo, quien fungió como gerente de su campaña.



El excandidato presidencial afronta 15 años de prisión por fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad documental.

Estos sol los giros probados de Odebrecht para cubrir gastos de campaña de publicidad de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Foto: EL TIEMPO

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como 'Duda' Mendonça. Foto: Foto: O Globo - GDA

Pagos a comisiones de 'Duda'

En cuentas y testimonios de los brasileños aparece el giro ilegal en el rubro de 'pagos a comisiones a campaña Presidencial en Colombia a través José Eduardo Cavalcanti Mendonça'.



Sin embargo, contrario a otras versiones, EL TIEMPO estableció que Zuluaga no estaría dispuesto a aceptar el cargo de enriquecimiento ilícito a particular.



"Él dice que no se echó al bolsillo un solo centavo de ese dinero. Nada, y se puede probar. Además, asegura que no falsificó ningún documento, como lo señala la Fiscalía en su imputación", le aseguró a EL TIEMPO un allegado a los Zuluaga.

Daniel García Arizabaleta. Foto: Archivo EL TIEMPO

El 'salvavidas'

Además, que García Arizabaleta no mencionaría, al menos por ahora, a David Zuluaga; su padre también lo libraría de cualquier responsabilidad y el propio exgerente se abstendría a hablar del caso.



Además, en la audiencia el fiscal Palencia dijo que Zuluaga había instrumentalizado a su hijo y al auditor de la campaña, Víctor Manuel Poveda Poveda para que mintieran sobre los costos reales de la campaña.



Así las cosas, la defensa se concentraría en Óscar Iván Zuluaga.



"No vamos a descartar ningún escenario", le dijeron a EL TIEMPO los abogados de los Zuluaga. Eso incluye desde ir a juicio; hasta aceptar uno de los tres delitos que se le imputan al excandidato del Centro Democrático.

Los delitos

Pero las cosas se pueden complicar. El fiscal Andrés Palencia aseguró en la audiencia que los Zuluaga incurrieron en falsedad al haber omitido en los gastos de campaña que se le presentaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) el giro de Odebrecht.



El fiscal Palencia también dijo que ese giro extra se les ocultó a los miembros de la campaña, librando a los otros cuadros directivos. Y también dice que se hizo inducir a error al CNE, tergiversando la verdad.



El fiscal Palencia señaló que reelaboraron un documento de la cuentas, integrando un número voluminoso de documentos que, sin embargo, no decía la verdad de lo ocurrido.

El supuesto enriquecimiento ilícito

Y de allí se desprendería el fraude procesal.



Para el Fiscal, se indujo al error al CNE y a la Registraduría con la información falsa que generó la millonaria reposición de votos: fueron 16.828 millones, en primera vuelta; y 8.462 millones, para segunda vuelta.



Versiones señalaban que el dinero de la reposición se usó para la defensa de Zuluaga. Pero el abogado Jaime Granados le dijo de manera enfática a EL TIEMPO que no le cobró un solo peso a Óscar Iván Zuluaga por su defensa: "Si alguien lo afirma así, lo denunciaré de manera inmediata".

UNIDAD INVESTIGATIVA

