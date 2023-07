Falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Esos son los delitos a los que se enfrenta el excandidato a la Presidencia por el partido Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga luego de que uno de los otrora escuderos de esa colectividad decidiera colaborar con la justicia y entregar varios audios de la campaña de 2014.



Daniel García Arizabaleta, ficha de esa colectividad, le dio a la Fiscalía varias horas de grabación en donde Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar el ingreso de 1'610.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

La revista Semana reveló varios de los audios -a los que la defensa de Zuluaga les intentó restar poder probatorio con una reciente acción de tutela- en los que se menciona a varias personas que estaban enteradas del ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial.



Además de David Zuluaga Martínez, hijo del entonces candidato, aparece mencionado el actual registrador, Alexánder Vega (entonces en el Consejo Nacional Electoral), y hasta un sacerdote.

David Zuluaga, hijo mayor de Óscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña presidencial de su padre en el 2014. Foto: Archivo/ELTIEMPO

Primer Audio: 'No inmolarse'

En un primer audio Óscar Iván Zuluaga anuncia la decisión para ocultar el ingreso de los dineros.



“El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora (...) “Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”, se escucha.



García Arizabaleta le pregunta si le contó toda la historia a lo que Zuluaga responde:

​“Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’”.

Óscar Iván Zuluaga: sacerdote En este audio Óscar Iván Zuluaga dice que habló con un sacerdote y le contó todo. El audio embebido no es soportado

'Proteger a David'

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça 'Duda' (izq.) y Daniel García Arizabaleta. Foto: Archivo particular - Archivo / EL TIEMPO

En otra de las conversaciones Zuluaga habla de la posibilidad de confesarlo todo.



“Yo creo que usted tiene que saber manejar este caso porque usted dice: ‘esa mierda, no dejarse arrinconar’ (le dice a García Arizabaleta). Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”.



En efecto, García Arizabaleta tendría inmunidad total dentro del caso y solo responderían penalmente los Zuluaga y otras personas que terminen eventualmente implicadas.

Reunión con Vega

Registrador Alexander Vega, se reunió con Zuluaga cuando estuvo en el Consejo Nacional Electoral. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Me dijo? ‘Creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional’. FACEBOOK

TWITTER

En otro de los apartes de los audios y tras hablar que el secreto del ingreso de dineros era entre García Arizabaleta y los Zuluaga padre e hijo, se habla de reuniones con funcionarios, hoy activos.



En este aparte se abre otro filón en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en donde se habría conocido lo sucedido sin que pasara nada.



“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, se le escucha decir a Zuluaga.

Audio: Óscar Iván Zuluaga y Aléxander Vega En este audio Óscar Iván Zuluaga dice que se reunió con el ahora registrador Alexánder Vega. Audio: Revista Semana El audio embebido no es soportado

'Todo está borrado'

Eleuberto Antonio Martorelli, en el 2015, negaba que la empresa hubiera 'participado en un cartel'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tras escuchar a Zuluaga, García Arizabaleta le contesta: “Álex Vega es de la tesis de que no pase nada”.



“De que eso tiene que quedar en tablas en el Consejo Nacional Electoral”, responde el candidato uribista.



En la conversación hablan de manera explícita de chats, correos o cualquier otro documento que los pueda comprometer con la ruta de la plata que los brasileños le inyectaron a la campaña. En ese momento, Zuluaga responde: “Todo eso está borrado”.



Y se refieren a los ingresos del empresario Martonelli a sus oficinas: “Yo lo que pienso es que hay que analizar bien qué responder a esas reuniones con Martorelli”. Y luego agrega que los videos de ingreso del edificio se borran cada tres meses.



En los audios se habla de que Zuluaga se reunió unas tres veces con Martorelli, de Odebrecht, y sostuvo por lo menos cinco conversaciones directas con él. Todo desembocó en el aporte de 1,6 millones de dólares a Duda Mendonça, el estratega de medios (q.e.p.d.).

Óscar Iván Zuluaga habla sobre videos de seguridad En este audio Óscar Iván Zuluaga dice que los videos de cámaras de seguridad de su oficina están borrados. Audio: Revista Semana El audio embebido no es soportado

Duque, Santos y otros mencionados

Iván Duque aspiraba al senado cuando viajó a Btasil. Foto: Pablo Salgado

¿Martorelli habló de esas reuniones ante la justicia de Estados Unidos y la colombiana?



Ese es uno de los interrogantes sobre el tapete tras la resurrección del caso Odebrecht en Colombia. Y otra pregunta la plantea el propio Zuluaga en los audios cuando pregunta qué pasó con la otra campaña: la de Santos y qué pasaría con Iván Duque.



EL TIEMPO reveló en su momento que Duque viajó con los Zuluaga y con García Arizabaleta a Brasil. En los audios se refieren al tema.



“Esta semana le dijeron a Diego Tobón, un exmagistrado del Consejo de Estado, que lo que tenían era que yo había ido a Brasil, que me tenían dos viajes adicionales a mí y a David, que habíamos ido en un vuelo chárter de Odebrecht, que me traje la plata en efectivo en esos viajes desde Brasil”, dice Zuluaga en otro de los apartes de los diálogos con García Arizabaleta.



Y luego aclara que ese viaje no lo cubrió Odebrecht y que en ese viaje no se habló de la plata que luego ingresó: “Tengo hasta la reserva del hotel que le hicimos a usted, porque todos llegamos al Marriott del aeropuerto de São Paulo. Yo le hice la reserva también de su habitación. A mí me tocó entregarle a Iván Duque el recibo de pago del tiquete y de la tarjeta de crédito mía que pagó el hotel en São Paulo. Se lo entregué el viernes. Incluso no sé si yo habré pagado el suyo, porque fue una sola cuenta. Eran dos habitaciones, pagué ochocientos y pico de dólares, pero no me cuadra por el monto, porque cada cuarto valía como trescientos y pico de dólares”.

García Arizabaleta habla de una reunión con Duque (entonces candidato al Senado): “Aquí estuvo Iván diciéndome que por favor diga la verdad, y yo le dije: ya dije la verdad al Consejo Nacional Electoral”.



En la conversación Zuluaga también habla de qué pasaba con la investigación a la campaña Santos: “Hombre, por Dios, y de buena fe, una vaina, berraco lo que le están descubriendo a Santos con todo eso, que mierdero tan grande para ellos, no sé qué van a hacer (...) Y allá no pasa nada, del lado de Santos no pasa nada”.



La Fiscalía sigue adelante con el caso a pesar de la tutela que interpuso la defensa de Zuluaga.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

