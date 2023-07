Veintiún hombres de las fuerzas especiales de la Policía y de la Sijín, que se desplazaban en cuatro vehículos oficiales y varias motos escoltas, ingresaron de manera sorpresiva a una haciendas del sur del Atlántico, el pasado 9 de marzo, para realizar una inspección judicial.



El predio al que entraron se conoce como La Esperanza y está conformado por otros lotes que suman 618 hectáreas ubicadas entre el río Magdalena y la vía oriental del Atlántico, a la altura del municipio de Ponedera y a 30 minutos del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Videos muestran los operativos con decenas de policías de fuerzas especiales. Foto: Archivo Particular

La carta a la Fiscalía

Por sus coordenadas, el predio ha despertado el interés de privados para desarrollar un millonario proyecto de paneles solares (que conoce la Gobernación); y hasta de empresarios del sector portuario.



Pero la megahacienda está en medio de una disputa judicial que ya ha dejado desplazados, millonarias pérdidas y presencia de hombres armados, que tienen inquietos a pobladores y vecinos quienes dicen que están poniendo en riesgo la seguridad de la zona.

El empresario Felipe Vallejo asegura que lleva 13 años en la hacienda con autorización de sus dueños. Foto: Archivo Particular

Una de las personas que reclama la hacienda es el empresario Felipe Vallejo Vélez y del otro lado está Jorge Enrique Sánchez Ángel. Este último, de 87 años, es el padre de José Orlando Sánchez Cristancho, el llamado ‘Hombre del Overol’.



Como lo reveló EL TIEMPO, Sánchez Cristancho regresó al país en mayo pasado tras pagar 8 años de cárcel en Estados Unidos por lavado y fraude inmobiliario.



Y aunque se creía que iba a mantener un bajo perfil, a los 8 días de su aterrizaje le escribió una carta a la Fiscalía en donde pide que se investigue la conducta de funcionarios que han intervenido en la pelea por el millonario predio y se establezca que el legítimo dueño es su padre.

Orlando Sánchez denunció en Fiscalía un despliegue de fuerza pública en los operativos de notificación. Foto: Archivo Particular

Las denuncias y querellas

José Orlando Sánchez Cristancho, conocido como el 'Hombre del Overol', tras ser deportado a finales de abril pasado. Foto: EL TIEMPO

Según dice, en mayo se registró otro operativo en el que hombres del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) ingresaron en 25 carros, escoltados por carabineros, para realizar un restablecimiento de derechos sobre el predio a Felipe Vallejo.

Y agrega que no se explica por qué la contraparte logra movilizar a decenas de hombres de la fuerza pública y de la Fiscalía, a pesar de que Vallejo no ha podido acreditar la propiedad del predio.



“Sus abogados han instaurado 7 querellas policivas en la inspección de Ponedera, Santa Rita y Puerto Giraldo (Atlántico), que fueron rechazadas”, asegura el excapo. Y no se explica por qué se archivó la denuncia que su padre interpuso en la Fiscalía.



Gente de la zona asegura que Vallejo Vélez es el esposo de una hija adoptiva de Sánchez Cristancho. Y allegados a los Sánchez piden que se indague si, en 2011, Vallejofue capturado en la misma finca junto con ‘El Capi’, señalado piloto Pablo Escobar.

Empresarios portuarios también estarían interesados en el predio. Foto: Archivo Particular

La otra versión

Pero la contraparte de los Sánchez entrega otra versión de lo que está pasando.

Según denunciaron, en 2022, hombres armados y vestidos con uniformes de vigilancia, entraron al predio y retuvieron a 7 trabajadores.



Javier Torres, jefe del departamento jurídico de Torres Law Services y apoderado de Vallejo, le dijo a EL TIEMPO que ya denunció ese hecho. Y a la abogada de los Sánchez por desplazamiento; y a los inspectores municipales, por irregularidades en las querellas policivas.



“Ellos debían estar solo en una fracción de la finca; mi poderdante se vio obligado a permitirles pastorear un ganado para que percibieran utilidades por una deuda pendiente. Esto se dio debido a las constantes amenazas de Sánchez Cristancho a trabajadores, a Felipe Vallejo y a su familia”, señaló Torres.

Y añadió: “Los predios están en posesión y administración de Felipe Vallejo hace 13 años con consentimiento y autorización del propietario y con reconocimiento del sector ganadero”.



La finca figura a nombre de Tropical Soil Investment, firma en Panamá que la familia Sánchez reclama como suya. Pero el abogado Torres señala que la representante es la exesposa de Felipe Vallejo.



Por ahora, la Fiscalía remitió la carta de Sánchez Cristancho a la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico.

