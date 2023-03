Un par de horas después de que Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del Presidente Petro, reapareciera en la Asamblea del Atlántico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la sanción en su contra por el no reporte de al menos 170 millones de pesos de su campaña a la gobernación del Atlántico, en 2019.



En la resolución sacionatoria, conocida en primicia por EL TIEMPO, los 10 magistrados del CNE le reconocieron personería jurídica a un abogado barranquillero para actuar como apoderado especial de Petro Burgos dentro de la acción administrativa conocida este martes, 14 de marzo.

Se trata de Orlando Vidal Caballero Díaz, quien fue delegado del Registrador Nacional en el Atlántico, y quien en la actualidad ofrece servicios de asesoría, consultoría y defensa jurídica en procesos políticos electorales.



La salida de Caballero de la Registraduría se dio en febrero de 2020, cuando Alexánder Vega, actual cabeza de esa entidad, lo declaró insubsistente juntó a otras decenas de funcionarios, por ser de libre nombramiento y remoción.

De izq. a der.: El cantante Julio César Rojas Díaz, Nicolás Petro y Dayssuris del Carmen Vásquez. Foto: Tomada del Instagram: @juliorojasdiaz

'Llegué para impugnar el fallo'

En diálogo con EL TIEMPO, el jurista señaló que hasta la tarde de este martes ni él ni su apoderado (Nicolás Petro) habían sido notificados de la decisión tomada por el CNE que sancionó a la campaña por no reportar cerca de 170 millones de pesos y por no manejar en una cuenta única los recursos.



"Desconozco en qué términos fue ratificada la sanción. Yo entré al proceso cuando el falló de primera instancia estaba anunciado, yo llegué para impugnar el fallo. Atacamos el juicio de proporcionalidad porque el monto del que se habla corresponde al 4 por ciento y no tuvo ningún impacto en la parte de financiación de la campaña", le explicó Caballero a EL TIEMPO.



Y destacó que entre él y Nicolás Petro existe una relación profesional que se remonta al momento cuando demandaron la credencial del hijo del Presidente en la Asamblea del Atlántico.



"Nicolás me dio poder para que hiciera la reposición del fallo del CNE en diciembre. Pero nosotros nos conocíamos desde hace años. Mi bufete lo había acompañado en tres demandas de carácter electoral", señaló Caballero.

Vínculos con Day Vásquez

Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Redes sociales: Day Vásquez

Con la anterior aclaración, el abogado busca mantener al margen los vínculos con parientes de Dayssuris Vásquez Castro, la exesposa de Nicolás Petro.



EL TIEMPO investigó y estableció que Caballero está casado con una prima de Vásquez. En efecto, la esposa de Caballero es la mamá del cantante vallenato que Day nombra en uno de los chats para que supuestamente movilizara 50 millones de pesos de Bogotá a Barranquilla.



Day Vásquez: Le podría decir a él que lleve 50 más.



Day Vásquez: ¿O no?



Nicolás Petro: ¿Y es de confianza?



Day Vásquez: Claro.



Day Vásquez: Julio César.



Day Vásquez: El cantante.



Day Vásquez: El de tu cumpleaños.



El artista señalado es Julio César Rojas, quien el pasado 7 de agosto, en medio de la posesión del presidente Gustavo Petro, posteó una foto en su cuenta de Instragram acompañado de Nicolás y Day.

Publicación en Instagram del cantante vallenato Julio Cesar Rojas Díaz. Al lado se lee el comentario de Day Vásquez. Foto: Tomada del Instagram: @juliorojasdiaz

"Gracias @nicolaspetrob y @dayvasquezdp_ por esta bonita invitación, hoy celebramos la posesión de nuestro presidente, hoy celebramos con música", se lee en el mensaje que acompaña la fotografía.



De hecho, la propia Vásquez comenta la publicación con tres corazones y la frase: "Te amo primo".

El artista se suma a las otras cuatro personas que salen mencionados en los chats -entre otras, Camilo Burgos y su pareja Raisa Vulgarín-que serán citados tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría.



Según la exnuera del presidente Petro, Camilo Burgos Soto sería la persona que, presuntamenta, estaría detrás del manejo de los negocios al 'delfín' presidencial.

