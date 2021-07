El polémico y poderoso partido político que ahora busca resucitar

La última imagen del político Álvaro Hernán Caicedo que quedó en la retina de algunos fue la invasión a la calzada exclusiva de TransMilenio que hizo con una camioneta del Concejo de Bogotá. Un par de policías lo señalaron, en ese entonces (2009), de evadirse cuando lo requirieron.



El entonces concejal Caicedo (de Opción Ciudadana) fue sancionado. Y, luego, su partido, que agrupó a cuestionados políticos, perdió la personería, en 2018.



Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, fue el líder de la colectividad. Foto: Archivo Particular

Después de ser la cuarta fuerza electoral en el Congreso (en 2010 obtuvo 892.720 sufragios, 9 senadores y 11 representantes), la seguidilla de escándalos de algunos de sus militantes lo puso bajo los reflectores públicos.



Luis Alberto Gil, su líder natural cuando se llamaba Convergencia Ciudadana, fue condenado por ‘parapolítica’; al igual que Luis Eduardo Vives Lacouture y Juan Carlos Martínez Sinisterra.



El Mira, en la mira

Después de cambiar tres veces de nombre (ADN, PIN y ahora Opción Ciudadana), en las elecciones de 2018 no alcanzó el umbral para continuar entregándoles avales a políticos como Franklin Lozano y Milene Jarava (esposa del exsenador Yahir Acuña), sus actuales congresistas.



Pero EL TIEMPO indagó versiones según las cuales el polémico partido –que dice que lo han estigmatizado– busca resucitar y Caicedo es clave en ese trámite.



Aunque, en 2019, se le negó la demanda a Opción Ciudadana, fue admitida en marzo pasado. Foto: EL TIEMPO

“Sigo recibiendo notificaciones como representante legal por parte de la autoridad electoral (…), el partido no ha desaparecido por el hecho de haber perdido la personería jurídica”, dijo Caicedo. FACEBOOK

TWITTER

En efecto, además de seguir con sus negocios particulares de construcción en Soacha y en Anapoima, Cundinamarca, Caicedo se apersonó de una acción administrativa para que Opción Ciudadana recupere las curules que perdió en un fallo del Consejo de Estado, en febrero de 2018.



“Sigo recibiendo notificaciones como representante legal por parte de la autoridad electoral (…), el partido político no ha desaparecido por el hecho de haber perdido la personería jurídica”, le dijo Caicedo a ese tribunal.



Y agregó que recobró “documentos decisivos” que antes no pudieron aportar por fuerza mayor, con los que el fallo hubiera sido diferente. Y aunque, en 2019, le negaron el recurso, Caicedo recibió una buena noticia el 17 de marzo pasado.



Con la demanda está buscando tumbar la sentencia que le quitó votos y curules a Opción Ciudadana y se las asignó al Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira). FACEBOOK

TWITTER

César Palomino, el mismo magistrado que revisó (por reparto) y anuló la sanción impuesta a Caicedo por meterse al carril de TransMilenio, admitió el recurso extraordinario de revisión.



Este busca tumbar la sentencia que le quitó votos y curules a Opción Ciudadana y se las asignó al Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira).



Con esa acción administrativa, su colectividad buscaría unirse al grupo de partidos que, por diferentes vías, intentan recobrar personería jurídica y vida: el Nuevo Liberalismo y ahora Oxígeno Verde, de Ingrid Betancourt.



El fallo que buscan tumbar le entregó tres curules al partido Mira. Sus abogados ya se opusieron a la demanda de Opción Ciudadana. Foto: Archivo particular

Y el proceso de Opción Ciudadana ha tomado impulso. Ya se les notificó a los integrantes del Mira afectados –Gloria Estela Díaz, Manuel Virgüez Piraquive y Carlos Baena–, y se les dio un plazo perentorio para su defensa.



EL TIEMPO buscó a los directivos del Mira, pero se abstuvieron de hablar sobre la demanda. Sin embargo, en el proceso hay un documento con su defensa.

“Consideramos que el partido que presentó la demanda no estaba revestido de legitimación para impetrar el recurso extraordinario de revisión, al haber perdido la personería jurídica en el lapso de caducidad para interponerlo”, se lee en un memorial.

Y señalan que no son procedentes los supuestos hechos nuevos.



Caicedo, el constructor

Valla publicitaria del proyecto iniciado hace más de 6 años en Soacha, Cundinamarca. Foto: Archivo particular

El magistrado Palomino –a quien le correspondió el caso por reparto– está evaluando la defensa del Mira y las pruebas recaudadas para presentar la ponencia respectiva. Sin embargo, por ser un recurso extraordinario, debe ser la Sala Plena la que decida.

Pero ese no es el único proceso del que Caicedo está pendiente.



La Superintendencia de Sociedades decretó, el 16 de abril de 2021, la apertura de liquidación judicial de Ingecasa Ingenieros, constructora de la que es representante y principal accionista.

La obra del conjunto que inicialmente se llamó Pradana y ahora se conoce como Mizcaya, según los abogados de Ingecasa. Foto: Archivo particular

La sociedad adeuda 12.971 millones de pesos. Entre sus acreedores está un notario, cementeras y personas que entregaron plata para un proyecto de vivienda en Soacha: Mizcaya.



Y la decisión también afecta a Mi Pequeña Europa, otro proyecto de Caicedo en Anapoima, Cundinamarca.



Aunque, a la fecha, no se han presentado afectados del proyecto en Anapoima, unos 120 compradores de Mizcaya dicen haber entregado cuotas para apartamentos, cuyos precios arrancaban en 66 millones de pesos, por ser viviendas de interés social.



“De Mizcaya no sabemos. La que aparece vinculada a esa constructora es Pradana, que tuvo licencia de urbanismo y construcción no ejecutadas, que perdieron vigencia”, dijeron en la Secretaría de Planeación de Soacha.



Y en Anapoima señalaron que Mi Pequeña Europa no existe como proyecto. Pero en páginas de internet se habla de casas de alquiler para descanso con un costo de 528.000 pesos por noche.



“En registros no tenemos ese condominio. Eso está abandonado”, aseguró Jessica Pabón, secretaria de Turismo de Anapoima. Y el secretario de Planeación, Jonathan Cifuentes, agregó que en el lote en el que se desarrollaría solo funcionó, hace varios años, un sitio de venta de almuerzos.



Una de las afectadas con Pradana es Amálida Angarita, madre cabeza de familia que trabajó en una empresa de vigilancia. Dice que pagó 11’500.000 pesos como cuota inicial.



Una funcionaria de la Fiscalía, que solicitó reserva, pagó 100 millones de pesos para separar un local dentro del centro comercial Pradana. Sin embargo, en los registros no hay licencias para ese tipo de edificación.

Antonio Berrocal Rivera, abogado ante el Consejo de Estado de Opción Ciudadana. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO habló con el abogado Antonio Berrocal y este aseguró, sobre el caso de Opción Ciudadana, que la demanda instaurada es legítima y las nuevas pruebas que presentaron ante el Consejo de Estado son contundentes.



De hecho, dijo que, si prospera, pedirían indemnización por el dinero que dejaron de percibir por las curules. En cuanto a la constructora, asesores de Caicedo dijeron que buscan revertir la orden de liquidación judicial, para desarrollar los proyectos y cumplir a los deudores.

EL TIEMPO intentó hablar con Caicedo, pero no respondió mensajes.

En el sitio donde se habría construido 'Mi pequeña Europa', funcionó hace más de una década un parador de venta de alimentos, según la Secretaría de Planeación de Anapoima. Foto: Archivo particular Secretaría de Turismo de Anapoima, Cundinamarca

Hablan los abogados

Antonio Berrocal, apoderado de Opción Ciudadana, dijo que buscan revocar la sentencia en la que esa colectividad perdió votos y curules. Si eso pasa, eventualmente recuperaría la personería, ante el Consejo Nacional Electoral, mediante acción de tutela. Y la firma asesora de la constructora de Caicedo indicó que trabajan para revertir la orden de liquidación y que se retorne al proceso de reorganización. La idea es concluir el proyecto Mizcaya (Pradana) y cumplirle a los acreedores.



Según ellos, la liquidación frenó el proyecto. Y, además, desencadenó la toma de posesión del lote de Mi Pequeña Europa.



