Atención: tras escándalo de carrotanques, renuncia Olmedo López a la UNGRD

Luego de que se conociera que por primera vez la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República denuncia penalmente a un funcionario en ejercicio, Olmedo López anuncia su renuncia al cargo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



Esta decisión se dio luego del escándalo de la adquisición de carrotanques por parte de la UNGRD y la investigación de EL TIEMPO sobre irregularidades en el contrato por 46.800 millones de pesos con la empresa Impoamericana Roger Sas.

La carta de renuncia

Esta es la carta de renuncia de Olmedo López Foto: Archivo particular

En la carta de renuncia dirigida al presidente Gustavo Petro se lee: De antemano agradezco el gesto de confianza que tuvo usted desde su dignidad para con este servidor en acompañarlo en el proyecto de transformación del Estado que preside.



También López señala: "He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña".



Además: "Tengo la plena certeza y la convicción que demostraré con creces mi actuar transparente, en cada una de las acciones, quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados y llevar esperanza de vida a los niños Wayuu, con el agua en la guajira."



La carta finaliza diciendo: "Que llegara el agua a la etnia indígena más grande de Colombia, los Wayuú, y la esperanza del retorno de los 254 mil campesinos y campesinas, sujeto de derechos, que se vieron beneficiados con tierras fértiles para cultivar en la zona de la Mojana debido al corte de flujo de agua del Rio

Cauca a la altura de Caregato; los llevare siempre en mi corazón.

Con la frente en alto, y lleno de gratitud".

Cada vehículo tiene una capacidad de 16.000 litros de agua. Foto: UNGRD

La denuncia

Esta es la denuncia penal del Gobierno por el caso de los carrotanques. Foto:

EL TIEMPO conoció en exclusiva el oficio que Andrés Idárraga, cabeza de ese despacho, radicará ante la Fiscalía, con copia a la Procuraduría y a la Contraloría. Además, este diario ya había anticipado que el despacho de Idárraga confirmó plenamente la investigación y confirmó los nexos que las tres firmas invitadas a cotizar por parte de la UNGRD.



La Oficina de Transparencia halló otras irregularidades, incluido el hecho de que comparten la misma contadora a pesar de estar ubicadas supuestamente en Cúcuta y Pasto. Pero desde el inicio de la investigación periodística se probó que en el domicilio de Cúcuta de Impoamericana Roger Sas hay una casa vacía.



En la denuncia, el Gobierno señala: "El pasado 21 de febrero de 2024, el periódico El Tiempo publicó una noticia a página 1.5, en la que refiere que la UNGRD celebró contrato por $46.800 millones para adquirir 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, siendo ganadora del contrato la persona jurídica "Impoamericana Roger S.A.S.". Y recoge todos los hallazgos de este diario.

Esta es la malla empresarial que realizó la Secretaría de Transparencia en donde verifican los lazos entre las tres empresas. Foto: Suministrada

Así las cosas, en calidad de Secretario de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (...) por medio del presente formulo denuncia contra los señores Olmedo de Jesús López Martínez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante UNGRD); Víctor Andrés Meza Galván, ex subdirector general de la UNGRD y SNEYDER AUGUSTO PINILLA ÁLVAREZ, subdirector de manejo de desastres de esa misma entidad; así como en contra de LUIS Eduardo López Rosero, Sandra Liliana Brand Pantoja y Roger Alexander Pastas Fuertes, en sus calidades de representantes legales de las empresas LUKET S.A.S., BRAND S.A.S. e IMPOAMERICANA ROGER S.A.S.



Además, en la denuncia Idárraga pide que sea citado de inmediato a rendir testimonio sobre la adquisición de carrotanques.

UNIDAD INVESTIGATIVA

