Carrotanques: Olmedo López dice que no se ha ido del país y que teme por su vida

Después de que tuvo que dejar su cargo con un escándalo a cuestas y una denuncia penal interpuesta por el propio Gobierno, no se había vuelto a saber nada de Olmedo López el renunciado director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría lo investigan a él y a dos de sus funcionarios por la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, luego de que EL TIEMPÓ reveló que los suministró Impoamericana Roger SAS, una empresa sin músculo financiero que cobró 46.500 millones de pesos y que fue elegida de manera opaca.

'Voy a ponerle la cara al país'

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto:Archivo particular Compartir

Olmedo López Este es el audio de Olmedo López en el que asegura que sigue en el país.

Tras un largo silencio, EL TIEMPO conoció un audio en el que Olmedo López hace denuncias e insiste en que está listo a ponerle la cara al país.

"Me permito aclararle a la opinión pública en general que no he salido de Colombia. Me encuentro tranquilo, al lado de mis seres queridos y por medio de mis abogados de confianza le he hecho saber a los organismos de supervisión, control y vigilancia mi intención de atender cualquier requerimiento", señala López.

Compartir José Moreno, abogado de Olmedo López. Foto:Muva Legal

Y agrega que su abogado, José Moreno, le ha hecho llegar más de cinco escritos ratificando lo dicho".

"Sin embargo, quiero ratificar a los colombianos mi preocupación por cuenta de los que sería una incursión armada, con más de 10 personas que portaban armas de fuego en casa de mis abogados. Esto pasó casi en simultánea con otro particular episodio en la que fue vandalizada mi casa", señala.

Y pide garantías y dice que ha puesto la cara y que ha dado y seguirá dando explicaciones y que sus actuaciones están apegadas a la ley.

"Le he puesto la cara a la ciudadanía y en ningún caso he pensado en hacerle el quite a los señalamientos, por el contrario, el país espera de mí respuestas que he venido dando y que seguiré haciendo. Mis actuaciones como director de la UNGRD fueron, y sin de conocimiento público, siempre amparadas en la ley de acuerdo a las funciones del cargo que ocupé. No obstante, el temor me embarga no solo por mi seguridad e integridad sino la de mi familia", puntualizó.

