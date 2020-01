Oficiales vinculados a allanamiento rindieron testimonio ante la Corte

Hernando Cucunubá, quien asegura ser apoderado del comandante del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, confirmó la primicia de EL TIEMPO.



El abogado admitió que varios de los uniformados presentes en el allanamiento hecho por la Corte Suprema el 18 de diciembre, en la sede del Cantón de Comunicaciones, ya fueron escuchados por la Corte.

Aunque Cucunubá se negó a entregar nombres –por tratarse de miembros activos de inteligencia–, manifestó que fueron llamados a declarar bajo la gravedad del juramento, a pesar de que fue enfático en que ninguno ha sido vinculado a ninguna investigación.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la diligencia de la Corte está ligada a la indagación preliminar que se le sigue al expresidente y senador Álvaro Uribe –desde 2014– por el episodio del hacker Andrés Sepúlveda.



Sin embargo, la revista Semana dice que hay evidencia que señalaría que, desde esa guarnición castrense, se estarían haciendo interceptaciones y seguimientos ilegales a congresistas, magistrados y periodistas.



Fuentes del Ejército y de la Corte le confirmaron a EL TIEMPO la citación a declarar a un teniente coronel, tres tenientes, tres capitanes, un mayor y cinco sargentos.

Los 11 nombres

​Las mismas fuentes confirmaron que al menos dos de ellos ya estuvieron en el edificio donde opera la Sala de Instrucción de la Corte, y que negaron que entre sus blancos estuvieran personalidades de la vida pública.



Además, que la diligencia quedó aplazada por motivos de salud de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva la investigación. La declaración de los uniformados se retomará, según dicen sus propios allegados, en los próximos días.



EL TIEMPO estableció que la magistrada Lombana está en el exterior tomando una declaración –por otro expediente– del exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno.



Si bien el listado de uniformados citados a declarar estaba bajo reserva, fuentes del propio Ejército y exasesores de este confirmaron que el primero en la lista es el teniente Jamid González.



El de mayor rango citado por la magistrada es el teniente coronel Milton Eugenio Rozo, comandante del Batallón de Ciberinteligencia, quien tendría como abogado a Cucunubá.



Al respecto, el abogado aclaró que es falso que él hubiera llegado a las 12 del día de ese 18 de diciembre a evitar el allanamiento. Y dijo que no es cierto que intentara esconder un celular.



“Llegué casi a las 8 de la noche, porque mi cliente me llamó sobre las 5 a informarme y a pedir acompañamiento. (...) No me llevé ningún celular; allá había policías y me habrían detenido por ocultamiento de evidencia”, dijo el abogado.



Reporteros de este diario también establecieron que el mismo requerimiento de declarar ante la Corte les llegó a los tenientes Luis Carlos Trujillo y Aura Páez Mendoza.



También fueron citados los capitanes Luis Moreno y Heisen Trujillo, y otro más de apellido Alarcón. Además, aparecen el mayor Eduardo de la Torre y los sargentos Helman Morales, Carlos Jaramillo, Pedro Lagos, Javier Eduardo Ramírez y Mario Sánchez.



Según fuentes de total confiabilidad, dos de los uniformados fueron escuchados el 19 de diciembre de 2019 –un día después del allanamiento– y que sus ingresos aparecen en los registros de la Corte.



Las mismas fuentes afirmaron que los oficiales les reportaron a sus superiores que las preguntas de la magistrada se fundamentaron en tres aspectos: si conocían a Uribe, cuáles eran sus labores de inteligencia y si en estas se incluía a personajes de la vida pública.

