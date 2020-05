Oficiales retirados por seguimientos aparecen en expediente de Corte

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cuestionó este domingo que la inteligencia militar se utilice para vulnerar los derechos y no para protegerlos.



La declaración se conoce luego de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el retiro de al menos 11 uniformados por el uso irregular de la capacidad de inteligencia.

“Averiguaciones a inteligencia empezaron a finales de 2019 por orden del presidente Iván Duque y deben seguir con prontitud y rigor. Es de extrema gravedad que, entre otros, se haya llegado hasta funcionarios cercanos al Presidente, es decir, al despacho del jefe de Estado”, señaló Trujillo a través de sus redes.



Según la revista ‘Semana’, Jorge Mario Eastman, exsecretario general de la Presidencia, figura en el dosier elaborado por inteligencia militar en el que también aparecen perfilamientos y carpetas de al menos 130 personas entre políticos, exmilitares y periodistas.

EL TIEMPO reveló este fin de semana los nombres de 5 coroneles y tres mayores llamados a calificar servicios por el caso.



Se trata de los coroneles Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros, Helmon René Ramos Naranjo, Milton Eugenio Rozo Regado y Hugo Armando Díaz Hernández.



Y en el grupo de mayores están Eduardo de la Torres Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias.



Tras rastrear sus nombres, EL TIEMPO estableció que tres de ellos aparecen en una investigación que adelanta la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El caso en la Corte

Este diario reveló un oficio en el que Lombana citó a versión a 4 tenientes coroneles, 3 capitanes, 1 mayor y 4 sargentos, luego de haber allanado –el 18 de diciembre de 2019 – las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, ubicado en Facatativá.



Según la propia Corte, la diligencia se hizo dentro del radicado contra el expresidente Álvaro Uribe por el tema del hacker Andrés Sepúlveda, que data de 2014.



Entre los llamados a declarar está el coronel Milton Rozo (comandante del batallón) y el mayor Eduardo de la Torre, dos de los llamados a calificar servicios.



Sin embargo, la Corte aún no los ha escuchado. Hasta el momento, solo han declarado Jamid González Montaña, Luis Carlos Trujillo Perdomo, Luis Rodolfo Romero Rivera, Jovan Pulido y Paola Sáez Gutiérrez.



González Montaña le aseguró a la Corte que estaba encargado del manejo de fuentes humanas sobre organizaciones criminales, como ‘los Pelusos’ y el Eln, y le negó a Lombana que existiera una misión secreta para un trabajo especial de inteligencia.

Ninguno de los oficiales, suboficiales y/o soldados que tuvieron alguna relación con lo narrado han señalado responsabilidad del general Martínez FACEBOOK

TWITTER

Pero aseguró que la información recopilada se le entregaba al coronel Hugo Armando Díaz, a través de un coronel Zapata, de la Brigada Militar 1. Díaz también está en la lista de retirados del servicio.



“El expresidente Álvaro Uribe lleva 5 años vinculado a un proceso en el que no tiene nada que ver. Hemos pedido en tres ocasiones que se dicte auto inhibitorio por carecer de total fundamento”, explicó Jaime Granados, apoderado del exmandatario.



Y agregó que los tomó por sorpresa que dentro del mismo radicado la magistrada Lombana hubiera adelantado las actuaciones en el Batallón de Ciberinteligencia: “No tiene asidero legal y no nos ha dado explicación alguna”.



Granados, quien también apodera al excomandante del Ejército Nicacio Martínez, manifestó que este no tiene “ninguna responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria con las supuestas interceptaciones, chuzadas y violaciones al derecho a la intimidad constantemente denunciadas por (la revista) ‘Semana’ ”.



Y agregó que no se conoce evidencia alguna que las corrobore: “Ninguno de los oficiales, suboficiales y/o soldados que tuvieron alguna relación con lo narrado han señalado responsabilidad del general Martínez”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa