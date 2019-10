Nueva versión del dueño del consultorio del que se voló Aida Merlano

"Le extendí la mano y crucé algunas palabras sobre el procedimiento que se le realizaba, luego de lo cual me retiré".



Tras haberse negado a dar detalles de su nexo con la fugitiva excongresista Aida Merlano, el odontólogo javeriano Mauricio Arango Isaza emitió un comunicado de prensa en el que explica por qué aparece en el video en manos de la Fiscalía saludando a Merlano horas antes de esta ejecutara su plan de escape.



En el comunicado Arango confirma que, tal como lo anticipó EL TIEMPO, le alquiló el consultorio 318 de la Centro Médico La Sabana, en Bogotá, a Javier Guillermo Cely Barajas.

También dice que Cely, estaba practicándole un diseño de sonrisa a Merlano., desde hacía 20 días.



Y entrega un dato adicional: la mujer asistía a su tercera cita el día que se le voló a las autoridades por una ventana y con una condena de 15 años por delitos electorales.



Arango, sin embargo, admite que él atendió durante cerca de un año a la barranquillera, pero que ella prefirió cambiar de ortodoncista.



Lo que llama la atención de los investigadores es ¿por qué se cambió el especialista y no el consultorio?



"No tengo absolutamente nada que ver en ello, no era mi paciente sino del doctor Cely, quien la atendía en una sala aislada de los consultorios donde regularmente atiende, de manera que una vez ocurrido el suceso me puse a disposición de las autoridades, y suministré la información y documentación pertinentes que interesa al asunto, como lo fue informar que en la sala mencionada existían cámaras que permanentemente graban lo ocurrido", explicó Arango.

EL TIEMPO estableció que la defensa de Cely también quiere dar detalles públicos de su versión, que incluirán cómo fue contactado por Merlano.



Además, que la Fiscalía evalúa qué pruebas y órdenes de captura solicita dentro de la investigación por la fuga de la excongresista que le hizo creer al ente acusador que estaba lista a explorar una colaboración judicial sobre los otros eslabones de la red de corrupción electoral que la catapultó al Senado.



Al expediente se acaba de anexar las revelaciones de EL TIEMPO de que la hija de Merlano adoptó el nombre de su madre hace 8 meses, mientras la defensa de la hoy fugitiva intentaba anular el expediente en la corte Suprema de Justicia.

Esta es la foto de Javier Guillermo Cely Barajas que Mauricio Arango tenía como contacto en sus redes. Foto: Archivo particular

Por ahora, el caso ya le constó el cargo al director del Inpec y a la directora de la cárcel de mujeres El Buen Pastor.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@Uinvestigativa