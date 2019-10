Odontólogo Javier Guillermo Cely también tiene orden de captura

El mismo juez de garantías que le dio el visto bueno a la captura de la hija de Aída Merlano aprobó la del ortodoncista Javier Guillermo Cely, que aparece en videos atendiendo a la hoy fugitiva poco antes de que saltara por la ventana.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que Cely no se encontraba en el domicilio que le entregó a las autoridades y de no entregarse en las próximas horas se subiría al rango de fugitivo.



No obstante, uno de sus abogados, Sergio Ramírez, le dijo a EL TIEMPO que están verificando la expedición de la orden de captura y que una vez lo haga, presentará a su cliente ante las autoridades.



Y anticipó que tiene elementos probatorios que aportará, para demostrar que Cely no estaba al tanto del plan de fuga.



Después de que se conocieron los videos de la fuga de la excongresista Aída Merlano, su odontólogo, Javier Guillermo Cely Barajas, cerró todas redes sociales.



Sin embargo, autoridades le dijeron a este diario que aún queda el rastro de su paso por Sanidad del Ejército, en 2016, en donde firmó oficios como subdirector científico.



Para esa fecha tendría el rango de teniente coronel y una especialización en rehabilitación oral y otra más en administración en salud.



Según ese currículum, sería egresado de la Universidad Militar en una de las especializaciones y se verifica si habría recibió una condecoración: Orden del Combeima, decretada por la Alcaldía de Ibagué, en 2008.



Javier Guillermo Cely Barajas cerró todas sus redes sociales. Foto: Noticiero CM&

Fuentes cercanas a la Clínica de la Sabana aseguran que Mauricio Arango Isaza alquilaba el consultorio y que sí conoce a Cely, quien quedó a disposición de la Sijín, que le hizo varias preguntas horas después de obtener videos en los cuales se le ve saludando con familiaridad a Merlano.



En los videos también quedó en evidencia que cuando la estaban atendiendo por su diseño de sonrisa, la soga ya estaba atada a una de las mesas del consultorio.



Sin embargo, la defensa del odontólogo es enfática en que él no tuvo nada que ver con el plan de fuga.



En las próximas horas se definirá la suerte del dueño del consultorio, quien en las últimas horas emitió un comunicado en el que señala que eran el odontólogo de Merlano pero que ella había decidido cambiar de profesional.



"Le extendí la mano y crucé algunas palabras sobre el procedimiento que se le realizaba, luego de lo cual me retiré", asegura e insiste en que desconocía el plan de fuga.



UNIDAD INVESTIGATIVA

