Lujosa propiedad en Miami conduciría a platas de Odebrecht

El convicto exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y la Fiscalía General resucitaron esta semana el escándalo por la repartija de sobornos y contratos vinculados a la multinacional Odebrecht, que aún tiene varios capítulos pendientes en Colombia.



El ente acusador botó en cascada 12 nombres de implicados, entre empresarios y funcionarios a los que, dijo, les imputará cargos por obras como el Interconector Tunjuelo-Canoas, el tramo Ocaña-Gamarra, el puente vehicular entre Plato y Zambrano y varios contratos ficticios, que supuestamente se usaron para mover platas de Odebrecht, incluso después de la segunda vuelta presidencial de 2014.



En el listado sobresalen Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, y Luis Fernando Andrade, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que está en pleno juicio. Además, un puñado de empresarios, señalados por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, desde 2017 .



Dos días después, el ‘Ñoño’ Elías –condenado a 6 años por ayudar a Odebrecht a obtener contratos a cambio de sobornos– se encargó de soltar una ‘carga de profundidad’ dentro del juicio contra Andrade, donde es testigo de la Fiscalía.Aseguró, desde La Picota, que Eleuberto Martorelli, exdirectivo de la multinacional, le había dicho que tuvo reuniones con Juan Manuel Santos en las que se había hablado de supuestos apoyos para la segunda vuelta.

El jueves, en el contrainterrogatorio que hizo la defensa de Andrade –en manos del penalista Jesús Albeiro Yepes–, el ‘Ñoño’ aceptó que no le constaba la supuesta reunión y quedó en evidencia en otras contradicciones de fondo.



Pero se escudó diciendo que inicialmente no contó lo que sabía, para no autoincriminarse. Y agregó que ahora –que busca beneficios por colaboración– sí diría lo que sabe.

De Brickell a Ibagué

Tras advertir que el propio Martorelli declaró que nunca hizo aportes a la campaña de reelección de Santos, la defensa del expresidente salió a desmentir la supuesta reunión. Y le contabilizó al menos 8 contradicciones al ‘Ñoño’, algunas vinculadas al contrato Ocaña-Gamarra.



(Sobre el tema: Doblarían condena a Otto Bula, cerebro de coimas de Odebrecht)





¿Qué pasa con ese caso?



EL TIEMPO estableció que desde hace más de un año la Fiscalía tiene información que le permitiría establecer si, al menos en uno de los casos más sonados, hubo o no recolección de platas para pagar supuestas deudas de campaña o si el dinero se desvió para comprar bienes y hasta para hacer inversiones.

Uribe y Pastrana señalaron, hace 4 años, que la firma Gistic Soluciones Integrales recibió 4.017 millones de pesos de la Concesionaria de la Ruta del Sol (Consol). Supuestamente era para el mantenimiento de una vía, pero Andrés Sanmiguel, socio de Gistic, aseguró que le habían dicho que se habrían desviado a la campaña Santos, a través de Esteban Moreno.



La Fiscalía ha citado a varios implicados y uno de ellos entregó los datos de los tales bienes.

Ese testigo le dijo a EL TIEMPO que cuando salió la plata de Odebrecht hubo varios movimientos de dinero.



Aseguró, por ejemplo, que Sanmiguel dio la cuota inicial de un lujoso apartamento en Brickell; invirtió plata en una cooperativa en Ibagué (que negociaba libranzas de miembros del Ejército); y le compró una camioneta de alta gama a su esposa, Edna Karina Méndez, quien también aparece en la lista de próximos imputados.



Y dio cuentas a donde habrían ido a parar otros dineros de contratos de Sanmiguel, hoy bajo la lupa.

El audio

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Iván Cancino, defensor de Sanmiguel, quien admitió que existen el apartamento en Brickell, la camioneta y las inversiones en la cooperativa (que se quebró), pero aseguró que su cliente no cogió un peso de los dineros de Consol: “Sanmiguel es un hombre muy rico. Bienvenida la investigación de esos bienes. Nada de esa plata se invirtió en eso. Todo fue con créditos”, explicó (ver nota abajo).

Por el contrario, su colega Andrés Garzón, defensor de Esteban Moreno, dice que están listos a demostrar en qué se gastó su cliente su parte del dinero.



“Ese fue un negocio entre particulares y no tuvo nada que ver con la campaña”, señaló.



Y dijo que demostrará que el audio en el que supuestamente Moreno y Sanmiguel hablan de los aportes, fue manipulado y editado.



EL TIEMPO pudo establecer que la imputación de cargos a este grupo será el 19 de abril a las 4 p.m

Lista de de los futuros imputados

Aunque ya se había anunciado en 2019, la Fiscalía dijo el lunes que les imputará lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Andrés Sanmiguel y su cónyuge, Edna Karina Méndez Trujillo; a David Fernando Portilla, a Esteban Moreno y a Ricardo Rey.



La defensa de Sanmiguel lamentó que la esposa haya sido implicada. Según dijo, a ella le falsificaron la firma en el contrato con Consol.



Y agregó que Rey Pulido es un mensajero.



La Fiscalía reiteró que a Roberto Prieto le imputará lavado de activos. En la lista también están Luis Fernando Andrade, Carlos Acero, Eduardo Zambrano, Gilberto Saldarriaga, Gilberto Ramírez y Natalia Isaza.

