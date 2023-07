Entre enero y marzo de 2017, Daniel García Arizabaleta, la otrora prometedora figura política del Centro Democrático, empezó a tejer un minucioso plan para recoger evidencia del ingreso de 1,6 millones de dólares de la corrupta Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga de 2014.



Así lo dejan en evidencia varias piezas procesales que este diario cruzó con el contenido de las grabaciones publicadas por la revista Semana con conversaciones de García Arizabaleta y el excandidato a la Presidencia.

Aunque Zuluaga fue ‘el caballo perdedor’ de la contienda electoral, los nexos de su campaña con Odebrecht se agitaron en febrero de 2017. EL TIEMPO publicó en esa fecha cómo medios brasileños daban cuenta de un viaje que Zuluaga y su hijo David a Sao Paulo (a principios de 2014), para entrevistarse con el estratega José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, ‘Duda’ Mendonça.



La revista brasileña ‘Veja’ señaló que ‘Duda’ le aseguró a la justicia que Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares para asesorar la campaña de Zuluaga.

José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como 'Duda' Mendonça, fue asesor la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Foto: O Globo - GDA

La primera cita en el CNE

Carlos Camargo, defensor del pueblo, fue magistrado del CNE. Foto: Defensoría

De manera inmediata, Zuluaga desmitió los señalamientos y dijo que el contacto con ‘Duda’ lo había hecho García Arizabaleta.



Dos semanas después, el 20 de febrero, García fue citado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para rendir una primera declaración juramentada a la que EL TIEMPO tuvo acceso.



Cuando Carlos Camargo, magistrado investigador le preguntó por las reuniones en Brasil explicó: “Como bien lo ha dicho el candidato a los medios (Zuluaga), él recibió sugerencia de varias personas para buscar apoyo de publicistas extranjeros, particularmente de Brasil. El candidato sabía de una relación laboral que sostuve con Odebrecht, entre 2010 y 2013, razón por la cual acordamos que le consultara a la empresa y nos comunican que pueden hacer el contacto con el publicista”.

Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la presidencia de Colombia. Foto: cortesía Prensa Óscar Iván Zuluaga.

Otra de las preguntas fue: “¿Sírvase manifestarle al despacho si tiene conocimiento de algún pago al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça por parte de Odebrecht para alguna actividad o producto publicitario durante la época de la campaña de Óscar Iván?”



Y respondió: “No tuve ningún conocimiento de pagos a ningún proveedor pues no era mi área de conocimiento en la campaña".



Más adelante se le preguntó si Odebrecht realizó aportes, donaciones o contribuciones a la campaña del doctor Óscar Iván: “Durante la campaña no tuve ningún conocimiento de ningún aporte ni de esa ni de ninguna otra empresa”, respondió.

Daniel García fue candidato del Centro Democrático al Senado. Foto: Campaña Daniel García

Para ese momento, García fungía como coordinador político del Centro Democrático y luego pasó a apoyar con ese mismo cargo la campaña a la presidencia de Iván Duque.



El 14 de marzo de 2017, –con la traducción oficial de las publicaciones– el CNE volvió a citar a García quien, para ese momento, ya había grabado a Zuluaga admitiendo el ingreso de 1,6 millones a su campaña.

En esa ocasión se le preguntó si en su viaje a Brasil se llegó a algún acuerdo económico y se determinó quién sería el encargado de asumir ese pago y a nombre de quién se realizaría.



Y contestó: “Reitero mi constancia donde estoy dispuesto a dar respuesta a su despacho, donde espero tener primero audiencia en la Fiscalía para tener tranquilidad jurídica frente al caso”. Seis días después, el CNE insistió en su declaración. Pero, con su abogado, García hizo uso a su derecho a guardar silencio.

Acceso a documentos

El 19 de abril de ese mismo año, hubo otro emplazamiento a versión libre. Y si bien volvió a advertir que guardaría silencio, esta vez se le permitió a su abogado Cancino inspeccionar bajo reserva los documentos que la fiscalía 80 anticorrupción delegada ante el Tribunal –que venía indagando el caso– había enviado al CNE.



Carlos Camargo (actual Defensor del Pueblo) asegura que en su investigación hubo 110 actuaciones administrativas con elementos probatorios enviados por Procuraduría y Fiscalía.



Y asegura que la decisión adoptada en su momento, de archivar el caso, se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento: “Cualquier prueba sobreviniente a esa fecha no fue tomada en cuenta por su obvia inexistencia”.

