Desde la administración de Néstor Humberto Martínez, el fiscal delegado ante el tribunal de distrito, Daniel Hernández, ha tenido a su cargo varios de los casos más sensibles de la Fiscalía, incluidos los primeros capítulos del escándalo de sobornos de Odebrecht.



Por eso, para algunos fue una sorpresa que la Fiscalía lo incluyera en la lista de personas que serán imputadas en los próximos días dentro de este caso, tras una investigación conjunta con el FBI.

Otto Bula, exsenador cordobés. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Según el ente acusador, se le imputarán los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.



El primer cargo está relacionado con las órdenes de captura frustradas contra tres de los brasileros involucrados en el pago de coimas para obras de infraestructura.



Tal como lo ha señalado EL TIEMPO y otros medios, el 20 de julio de 2017, Hernández obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.



"El fiscal Hernández, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registró en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas", señala la Fiscalía.



Y se asegura que tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai.



Además, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht.

'No va a renunciar'

Leonardo Espinosa fue elegido con 17 votos como el fiscal ad hoc en el caso Odebrecht. Foto: Corte Suprema de Justicia

EL TIEMPO contactó a un allegado a Hernández quien empezó por asegurar que se trata de una persecución en su contra. Además, que no va a renunciar a su cargo porque espera demostrar que no incurrió en ningún delito.



Además, recordó que Hernández documentó que los brasileños habían salido de Colombia, desde enero de 2017, y que era ineficaz ejecutar las órdenes de captura. Y que era inútil solicitar una circular azul de la Interpol para su localización, porque venían contactándolos en Brasil a través del consulado.



Sobre el caso, el fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, le archivó a Hernández una indagación por señalamientos del fiscal ad hoc (Leonardo Espinosa) sobre la no ejecución de capturas en contra de ejecutivos de Odebrecht.

"Él no va a renunciar al cargo. Tiene evidencia de que nunca amenazó a Otto Bula y de que actuó legalmente con relación a las capturas de los brasileños", señaló el allegado a Hernández.



En las próximas horas se conocerá la fecha de la audiencia de imputación y la decisión del fiscal General, Francisco Barbosa, de si mantiene en el cargo a Hernández.

