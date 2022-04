Tres años y dos meses. Ese es el tiempo que ha corrido desde que la Fiscalía solicitó la audiencia de imputación, con medida de aseguramiento, en contra de Javier Mauricio Torres Vergara, representante legal de Inversiones Torrosa S. A. S. una de las empresas vinculadas al escándalo de soborno de Odebrecht.



Se trata de un reconocido megacontratista de transporte de la Costa Atlántico, a quien el ente acusador señala de haber recibido un contrato de al menos 9.000 millones de pesos vinculado a la ruta del Sol II. Sin embargo, la audiencia en contra de Torres, conocido en Barranquilla por ser uno de los más importantes contratistas de obras con el Distrito, se ha aplazado cuatro veces.

La compañía brasileña, involucrada en investigaciones por corrupción, ahora se llamará Novonor. Foto: EL TIEMPO

Por eso, ese es uno de los casos inconclusos en Colombia por los que anda preguntando el FBI y fiscales de Washington quienes buscan definir si hay mérito para abrir indictment en ese país.



Tal como lo reveló EL TIEMPO este fin de semana la misma tarea la están adelantando en cinco jurisdicciones: Panamá, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Brasil.



Sobre el caso Torrosa, EL TIEMPO estableció que, en tres oportunidades, la defensa de Torres pidió el aplazamiento de la imputación lo que llevó incluso al Ministerio Público a pedir una investigación. Y en una cuarta oportunidad fue la Fiscalía la que pidió el aplazamiento para explorar una posible negociación con la defensa, en ese momento el acercamiento se hizo a través de la oficina del entonces vicefiscal Jaime Camacho Flórez.



Y aunque en archivos de la rama aparece al menos un proceso privado sobre este caso, lo que indicaría que aún habría opción de negociación, el penalista Iván Cancino le dijo a EL TIEMPO que la posición de la defensa es la de la plena inocencia de Javier Torres.

El sector 2 de la Ruta del Sol quedó en el ojo del huracán tras destaparse el escándalo por presuntos pagos de sobornos Foto: Cortesía ANI

Los indicios en este caso fueron entregados por el entonces controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, quien murió en 2018 en circunstancias que fueron materia de investigación.



Las conductas que se le imputan a Torres son presunta falsedad ideológica en documento privado en concurso con enriquecimiento ilícito, delitos asociados a Odebrethc. Se indaga si parte de los dineros del contrato terminaron en campañas políticas, señalamientos que su defensa ha negado.



Los otros pendientes

Esteban Moreno el nuevo poderoso implicado en el caso de Odebrecht Foto: Archivo particular

EL TIEMPO también estableció que entre los temas por los que andan preguntando los federales está la de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de Esteban Moreno, Andrés Sanmiguel y David Portilla. En el caso también está relacionada Edan Karina Méndez, esposa de Sanmiguel y Ricardo Rey Pulido.



Si bien la imputación en su contra, con medida de aseguramiento, data de 2019, se volvió a aplazar en marzo pasado por calamidad doméstica del juez del caso. Quedó programada para el próximo 8 de abril a las 2 de la tarde.



Otro pendiente del FBI en Colombia es el de Miguel Peñaloza Barrientos, exministro de Transporte y Consejero para las regiones del gobierno Santos.



Este diario estableció que, desde 2017, ha declarado en cuatro ocasiones que no tuvo nada que ver con la vía Ocaña-Gamarra, porque se inició un año después de su salida de la cartera de Transporte. La investigación de la Procuraduría contra Peñaloza se cerró hace dos años e incluyó un estudio patrimonial.



Los agentes federales también buscan en qué quedó el proceso contra Navelena, que tenía como objetivo el dragado del río Magdalena, y donde aparece la firma Valorcom de los Gerlein.



Recientemente, la Corte Suprema señaló que Antonio Guerra, condenado por ser uno de los llamados senadores bulldozer en el caso Odebrecht, habría movido hilos “para obtener el apalancamiento de la sociedad Afa Vías, interesada en adquirir la participación accionaria de la Constructora Norberto Odebrecht en la Concesionaria Navelena S.A.S.”

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET