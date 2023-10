Odebrecht: el empresario que pide que lo dejen contar qué pasó en contrato con Gistic

Uno de los capítulos inconclusos del escándalo de sobornos Odebrecht es el del turbio contrato por 4.017 millones de pesos, firmado entre el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) y Gistic Soluciones Integrales SAS, en 2014.



El proceso completa un año y 9 meses en el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá sin que haya podido arrancar en firme el juicio contra los principales implicados: Esteban Moreno Pérez, David Portilla Colunge y Andrés Sanmiguel.

El brasilero

Marcio Marangoni. Foto: Archivo particular

La Fiscalía los acusó formalmente de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y en el expediente se menciona que se trató de un contrato ficticio y que parte de la plata habría terminado direccionada a campañas políticas, incluida la que buscaba la reelección de Juan Manuel Santos.



De hecho, en la lista de testigos piden citar al exejecutivo de Odebrecht en Colombia Marcio Marangoni para que diga qué sabe sobre ese contrato.

'Inmunidad total'

Imagen del entonces candidato Juan Manuel Santos en la campaña presidencial. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El caso estuvo a punto de avanzar en agosto de 2022, cuando EL TIEMPO reveló que uno de los implicados había logrado sellar un principio de oportunidad en el que aceptaba ser testigo de cargo contra sus otrora socios.



Se trata de David Portilla Colunge, quien dijo estar dispuesto a confesar que se trató de un contrato ficticio. Además, alcanzó a manifestar que Moreno les pagó a él y a Sanmiguel 360 millones de pesos de comisión (180 millones a cada uno) por aparecer ejecutando la obra. Sin embargo, el principio de oportunidad desplomó porque la oferta pasó de darle inmunidad total dentro del proceso, a parcial.



En la práctica, esto significaba que a pesar de devolver cerca de 230 millones de pesos y de servir de testigo de la Fiscalía, Portilla iba a seguir vinculado penalmente al caso por al menos uno de los delitos.

Reuniones extraproceso

Este es el principio de oportunidad entre David Portilla y la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

Tras el fallido acuerdo, Portilla quedó en la misma situación de sus exsocios y está citado con ellos para el 27 de octubre, para seguir con las audiencias preparatorias de juicio.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que su defensa, en manos del penalista Juan Carlos Padilla, cree que aún se puede llegar a un acuerdo para retomar el fallido principio de oportunidad y conocer detalles de este capítulo inconcluso.



“No solo es conveniente para nosotros, también al proceso y al país le conviene saber lo que sucedió”, aseguró el penalista en diálogo con EL TIEMPO.



De hecho, fuentes de la Fiscalía confirmaron que, extraprocesalmente, se llegaron a sostener reuniones entre la defensa de Portilla y altos funcionarios de la entidad para buscar que la colaboración se retome

¿Qué se viene?

David Portilla, socio Gistic- Foto:

Al parecer, el Ministerio Público y la víctima del caso (la Ani) han respaldado esa postura. Para los investigadores es claro que la declaración de Portilla dentro del fallido principio de oportunidad encaja con información recogida por investigadores y con unas grabaciones de conversaciones entre Sanmiguel y Moreno que aún no se sabe cómo van a ser usadas dentro del proceso.



La Fiscalía ha guardado silencio sobre la posible resurrección de ese testigo. El penalista Iván Cancino, defensa de Sanmiguel, ha insistido en que se trata de un negocio entre privados en donde no se configura ningún delito. Y el penalista Andrés Garzón, abogado de Moreno, no hizo comentarios.



Pero las puertas aún no están cerradas para Portilla.

UNIDAD INVESTIGATIVA

