El capítulo de los dineros que la multinacional Odebrecht les inyectó a campañas políticas en Colombia parece estar lejos de concluir.



El jueves pasado, tras el fuerte temblor que sacudió al país, el fiscal Gabriel Jaimes salió a confirmar que la corrupta brasileña hizo aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por 3.540 millones de pesos, y a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, por 3.045 millones de pesos.

De izq. a der: la vicefiscal Martha Mancera, el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, y el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán. Foto: Cortesía Fiscalía

Si bien desde 2017 el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que ambas campañas habían sido permeadas, la justicia ya tiene elementos probatorios para llevar a juicio, inicialmente, a siete personas. El caso más fresco es el de Zuluaga, quien ya fue imputado al lado de su gerente de campaña e hijo, David Zuluaga.



Sin embargo, después de que la Fiscalía anunció que también les imputará cargos —en calidad de determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos— a 12 exejecutivos de Odebrecht, la firma brasileña envió varios mensajes en un comunicado.

Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga, durante la audiencia de imputación. Foto: Captura de video

El ‘funcionario 3’



La entidad revisará números de Odebrecht pero no coadministrará. Foto: Agencias

Dijo que ha venido colaborando de manera eficaz con la justicia colombiana, en un evidente desconcierto por las imputaciones en contra de sus exdirectivos, que se pueden materializar gracias a que Colombia no firmó (en la administración de Martínez y ahora en la de Francisco Barbosa) el acuerdo de inmunidad que Brasil exigía para dar a conocer evidencia en ese caso.



A partir de ese pronunciamiento y de reportería hecha por EL TIEMPO, se estableció que para Odebrecht aún falta información por aportar en Colombia. De hecho, si les preguntan por el ‘funcionario colombiano 3’, del que habla la justicia de Estados Unidos, hablarían del tema de inmediato.

El fiscal Néstor Humberto Martínez. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

En la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores cerraron contra el Grupo Aval y Corficolombiana —socios minoritarios de Odebrecht en la obra de la Ruta del Sol II— se menciona ese punto.



En la decisión, que culminó sin cargos a directivos o accionistas de las empresas colombianas y con multas por 60 millones de dólares, se dice que el ‘Colombian Official 3’ —al que describen como un alto funcionario que estuvo en el Gobierno entre 2010 y 2018— fue el receptor de un soborno de 3,4 millones de dólares que se efectuó a través de aportes a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, en mayo de 2014.

El caso Gistic



Esteban Moreno. Foto: Archivo particular

El fiscal Jaimes señaló que si bien se trata de una investigación de Estados Unidos, si hay alguna información en Colombia, se entraría a indagar.



En el entretanto, avanzan en otro proceso que ligan directamente con esa campaña.



Desde octubre de 2021 imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a los empresarios Esteban Moreno Pérez, David Portilla Colunge y Andrés Sanmiguel Castaño por un supuesto contrato de obra ficticio entre la firma Gistic Soluciones Integrales S. A. S. y el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol).

Tramo de la Ruta del Sol II. Foto: Paola Benjumea / Archivo EL TIEMPO

En el escrito de acusación la fiscal del caso señala que, “entre el 11 y el 17 de junio de 2014, David Portilla incrementó injustificadamente su patrimonio y el de Esteban Moreno, este último para sí y con el argumento de ser presuntamente para aportes a la campaña presidencial 2014-2018”.



Entre los anexos probatorios del caso aparecen documentos de la campaña reeleccionista de Santos, incluidas las actuaciones administrativas que se alcanzaron a adelantar en contra de algunos de sus miembros. Y uno de los implicados, Andrés Sanmiguel, aseguró –en julio de 2018– que 3.894 millones de pesos de ese contrato eran para la campaña de reelección de Santos. Además, que la obra no se hizo.

Juan Manuel Santos durante su campaña para la Presidencia en el 2014. Foto: Diego Santacruz. Archivo EL TIEMPO

Penas de hasta 15 años



Este es el contrato entre Consol y Gistic. Foto: EL TIEMPO

En agosto de 2022, EL TIEMPO reveló que la Fiscalía aprobó un principio de oportunidad con Portilla en el que aceptó ser testigo contra sus exsocios y amigos Moreno y Sanmiguel.



Alcanzó a admitir que fue un contrato ficticio. Además, que Moreno les pagó a él y a Sanmiguel 360 millones de pesos de comisión por aparecer ejecutando la obra.



Portilla debía reintegrar 230 millones de pesos para obtener la suspensión de la acción penal por un año y, al no poder, el acuerdo se canceló.

Iván Cancino, abogado. Foto: Suministrada

Ahora, los tres empresarios afrontan penas de hasta 15 años de cárcel dentro de un proceso que está en audiencias preparatorias de juicio.



La defensa de Sanmiguel, en manos del penalista Iván Cancino, insiste en que en este caso se configura tan solo una posible falsedad, que no le hizo daño a nadie. Además, que no se ha probado si la obra se hizo o no.



El penalista Andrés Garzón, apoderado de Moreno señala que se trata de un negocio entre privados en donde no se configura delito.

Santos y Marangoni



Marcio Marangoni. Foto: Archivo particular

Para los días 6, 7 y 8 de septiembre próximo está programada la continuación de las audiencias preparatorias del juicio, que irán hasta noviembre.



Cancino pidió que se llamen como testigos al expresidente Juan Manuel Santos y al exejecutivo de Odebrecht Marcio Marangoni. De este último se tienen correos del tema.



(También: Exclusivo: las doce fotos clave sobre el crimen de Luz Mery Tristán)En cuanto al ‘funcionario colombiano 3’ y ante las especulaciones sobre su identidad, el expresidente Santos negó categóricamente que fuera él.

“Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”, escribió a mitad de semana en sus redes el exmandatario y premio Nobel de Paz.



Odebrecht dice que tiene la llave para abrir esa puerta y que, si le preguntan, hablará.

Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 16, 2023

Brasileños a los que imputarán

A la izq. Marcio Marangoni. Arriba: Hamilton Ideaki y Eder Paolo Ferracuti. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que hay mesas de trabajo en las que la Fiscalía y exejecutivos de Odebrecht avanzan en temas de colaboración judicial y en un plan de justicia restaurativa. Con este último, los brasileños buscan resarcir el daño causado con su red corrupta y recomponer el tejido social que se perdió.



Aun así, la Fiscalía anunció que, como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos, serán imputadas por concierto para delinquir y lavado de activos Marcelo Odebrecht, Eder Paolo Ferracuti, Luiz Mameri, Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangoni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira.

