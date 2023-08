José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, dio a conocer hace una semana un comunicado en el que insiste en su inocencia dentro del esquema de sobornos de la multinacional Odebrecht en Colombia. De hecho, tiene interpuesto un recurso de casación, ante la Corte Suprema, contra la sentencia que lo condenó.



El pronunciamiento se produjo luego de que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores estadounidenses cerraron una investigación contra el Grupo Aval y Corficolombiana, socios minoritarios de Odebrecht en la Ruta del Sol.

La decisión culminó sin cargos a directivos o accionistas de las firmas colombianas y con multas por 60 millones de dólares, ya que la ley en EE. UU. impone responsabilidades por las actuaciones de sus empleados.



En su mensaje, Melo asegura que si la decisión divulgada por autoridades de EE. UU. se tomó asumiendo su culpabilidad en el pago de sobornos, la rechaza “de manera categórica” por ser “contraria a la verdad”.



"Desapruebo, de manera tajante, que se hayan adelantado los acuerdos con las autoridades americanas mediante un procedimiento sin mi participación, la cual evidentemente habría resultado clave en la valoración probatoria y, por supuesto, en las conclusiones", señaladas.



Sin embargo, una persona que se identificó como agente del FBI contactó al conocido penalista Juan Carlos Prías, apoderado de Melo, para hablar con este último. El contacto se produjo, según le dijo Prías a EL TIEMPO, hace cerca de ocho meses o un poco más.

El agente Darcos Cruz

Al respecto, el Reporte Coronell, en W Radio, señaló que un agente del FBI de nombre Darcos Cruz fue quien contactó a Prías para pedir hablar con Melo. Además, que este último dijo en entrevista con la revista Cambio que no había sido contactado.



¿El FBI trató de ponerse en contacto con usted?



José Elías Melo: "Nunca me he puesto en contacto con el FBI".



¿No lo buscaron nunca?



José Elías Melo: "Un abogado amigo de mi abogado alguna vez le comentó de un chisme. Eso es todo. A mí nunca me buscaron ni me llamaron y todos saben dónde estoy yo. Mi dirección no cambia hace rato: cárcel La Picota, vía Usme".



En comunicación con EL TIEMPO, Prías aseguró que Melo no fue contactado directamente porque esa solicitud no se hizo a su cliente, sino a través de él.

Dos llamadas y un mensaje

Juan Carlos Prías, penalista.

El penalista señala que hace ocho meses o un poco más una persona que se identificó como agente del FBI lo llamó para pedirle hablar con Melo.



"Era una persona hispana. Nunca entregó credenciales ni habló de temas específicos para abordar", le dijo Prías a este diario.



Y agregó que luego recibió un mensaje vía WhatsApp y otra llamada. Sin embargo, no recuerda el nombre de la persona que los llamó porque perdió sus contactos.



El penalista manifiesta que, tras consultar con Melo, manifestó que una reunión en La Picota podría poner en peligro la seguridad de su cliente: "No tenía la certeza de que realmente fuera alguien del FBI. En este tipo de casos uno esperaría al menos un oficio".

Y añadió que la segunda llamada no la contestó y que nunca se formalizó nada.



Además del recurso de casación, Melo interpuso una acción de nulidad ante la sanción personal que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio.



* Grupo Aval hace parte de la misma sociedad empresarial a la cual pertenece EL TIEMPO Casa Editorial.

