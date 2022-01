En plena época electoral está previsto que se reactive y entre en su recta final un proceso ligado al escándalo de la multinacional Odebrecht que aún no tiene epílogo. Para el 4 de febrero se citó a audiencia de continuación de acusación a Andrés Sanmiguel; su esposa, Edna Karina Méndez; Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey.



Los cinco están siendo investigados por mover dinero de Odebrecht que, supuestamente, habría llegado a las cuentas de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. En 2021, la Fiscalía les imputó a algunos enriquecimiento ilícito, y a otros, lavado de activos. Y ahora se avanza en la acusación y preparatoria de juicio.

Los testigos

César Gaviria, jefe Partido Liberal.

Después de hacer el descubrimiento probatorio, tanto la Fiscalía como las partes definirán a sus testigos. EL TIEMPO estableció que en esa lista hay varios pesos pesados de la multinacional y, también, de la política colombiana.



Por el lado de los brasileños, en el radar de la Fiscalía estaban Hamilton Ideaki, Eder Paolo Ferracuti y Marcio Marangoni. Además, Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha, exdirectivos de la multinacional.

Esteban Moreno es uno de los procesados por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

'Esta es nuestra lista'

David Portilla, socio Gistic

Pero, desde julio del año pasado, estos tres últimos buscaban perfeccionar un acuerdo para no ser procesados, bajo el argumento de que han hecho aportes claves a la justicia dentro del escándalo.



Altas fuentes de la Fiscalía aseguraron que no hay ningún acuerdo con los brasileños y puede haber alguno como testigo, que ya había sido citado.



El penalista Iván Cancino, apoderado de Sanmiguel, también se refirió al tema: “Si no los llama la Fiscalía, los llamamos nosotros. Y vamos a pedir que también se presenten en esa calidad el expresidente César Gaviria y su hijo, Simón Gaviria, para que digan si entraron o no dineros por esa vía”, explicó Cancino.

Piedad Córdoba

¿Y Piedad Córdoba?

La Fiscalía también definirá en los próximos días si llama a entrevista a la candidata al Senado Piedad Córdoba (Pacto Histórico) por sus nexos con Álex Saab, referidos en el llamado ‘dosier ecuatoriano’.



Si bien la Corte Suprema la citó (como ella pidió), se define si los hechos referidos se registraron cuando aún era senadora o si no goza de ningún fuero para esa indagación.



UNIDAD INVESTIGATIVA

