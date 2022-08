Bajo investigación. Así se encuentran algunas de las conductas del nuevo Superintendente de Salud, cunado se desempeñó como gerente de un hospital de la Costa. De hecho, desde que el Presidente, Gustavo Petro anunció su designación, la mañana de este lunes, su nombre empezó a generar ruido en algunos sectores.



(Lo invitamos a leer: La millonaria demanda de firma de nueva MinTic a la Nación por $ 45.000 millones)



Se trata de Ulahy Dan Beltrán López, médico cirujano de la universidad del Norte de Barranquilla, especialista en gerencia de servicios de salud y en seguridad social latinoamericana.

Facebook Twitter Linkedin

En este documento, la Contraloría asegura que se puso en riesgo el patrimonio del hospital universitario del Caribe. Foto: EL TIEMPO

Su amplia experiencia en el sector lo llevó a ser el gerente del hospital universitario CARI, de Barranquilla, entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Pero algunas de sus decisiones al frente de este centro médico llevaron a la Contraloría a abrirle dos procesos de responsabilidad fiscal.



(Además: Mamá de Mininterior renuncia a que le den notaría y busca millonario pago)



EL TIEMPO tuvo acceso a dos Autos de la Contraloría en los que el nuevo alto funcionario del Gobierno Petro es mencionado por presuntos daños fiscales del CARI, mientras lo gerenció.



El ente de control señala que Beltrán no radicó millonarias facturas y permitió que se vencieran, generando un hueco a las maltratadas finanzas de ese hospital universitario.



Un equipo de auditores de la Gerencia Colegiada Atlántico, de la Contraloría General, revisó las cuentas de ese entonces y encontró varias irregularidades.

Las irregularidades



Facebook Twitter Linkedin

En este documento, la Contraloría, asegura que existe material probatorio para afirmar que existe un millonario daño patrimonial al hospital universitario del Caribe. Foto: EL TIEMPO

"En el análisis efectuado a la información contable a 30 de junio de 2020 se evidenciaron en el rubro de cuentas por cobrar, valores que sumados ascienden a 8.231'213.192 pesos, que corresponden a facturas sin radicar de vigencias anteriores, saldos que vienen arrastrando desde el año 2004 entre los cuales hay facturas por 2.404'210.438 pesos ya prescritas y no caducas”, se lee de la investigación de responsabilidad fiscal a la que accedió este diario.



El documento de la Contraloría es de diciembre de 2021 y en este también figuran otros dos exgerentes de ese mismo hospital.



(Esto le puede interesar: ¿Por qué se han ido de la Policía 9.822 de sus miembros en 19 meses?)



Según el equipo especializado de auditoría, las irregularidades se presentaron "por la falta de gestión y oportunidad en la radicación de las facturas, situación omisiva que incrementa la precaria situación financiera del CARI, lo cual pone en riesgo de prescripción afectando el patrimonio de la entidad".



Entre las pruebas con las que cuenta la Contraloría se destacan un listado de facturas prescritas, el informe contable a junio 30 de 2020, el análisis de cuentas de deudores, pólizas expedidas por la aseguradora Allianz Seguros Liberty Aseguradora La Equidad, un informe de auditoria, entre otros. En el auto, el ente de control ordena la práctica de pruebas.

La demanda de Elsa Noguera



Facebook Twitter Linkedin

Esta es la demanda interpuesta por la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, en contra de Ulahi Beltrán, nuevo Superintendente de Salud. Foto: EL TIEMPO

El otro proceso de responsabilidad fiscal, en el que es mencionado el nuevo Supersalud, tiene que ver con un supuesto detrimento patrimonial por haber permitido, durante su gerencia del CARI, que el centro médico pagara más de 46 millones de pesos de intereses de mora por una obligación tributaria.



(Lea también: La nueva carta de 'Otoniel' que EE. UU. deja salir desde la celda donde lo tiene)



"El HU CARI pagó a la DIAN por concepto de retención en la fuente durante la vigencia 2019 la suma de 264'695.585 pesos y para la vigencia del 2020, 125'986.000, los cuales además de los respectivos valores retenidos, cubrieron el pago de sanciones e interés moratorio por 45'728.000 pesos y 328.000 pesos, respectivamente", se lee del auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, del 28 de abril de 2021.



Pero estos no son los únicos frentes que tiene abiertos Beltrán. El 13 de febrero de 2020, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, le interpuso una acción popular por un contrato que Beltrán suscribió con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, cuando fue gerente del CARI.



La más reciente actuación dentro de ese proceso, a cargo del Juzgado 14 administrativo del circuito de Barranquilla, se registró el 18 de febrero pasado.

Facebook Twitter Linkedin

La nueva imagen corporativa del Hospital Universitario Cari de Barranquilla. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Sede de alta complejidad



Facebook Twitter Linkedin

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Barranquilla

EL TIEMPO tuvo acceso al expediente y allí se lee que las pretensiones de Noguera con su demanda son tendientes "a que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública, la libre competencia económica y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna".



En concreto, la gobernadora pidió que se aclaren las dudas alrededor del proceso contractual de operación No. 690 del 27 de diciembre de 2019, que suscribió el CARI con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



El objeto de este fue "la operación y la gestión integral a las que se compromete a realizar el contratista de los procesos asistenciales, logísticos, administrativos, financieros, y los complementarios de los servicios de alta complejidad que se prestan en la Sede Alta Complejidad (…)”.



EL TIEMPO contactó al Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, para conocer su versión respecto a los procesos de responsabilidad fiscal y la demanda de la gobernadora del Atlántico. Además, si alguno de estos procesos le crearían inhabilidad o impedimento.



El nuevo Súper respondió que atenderá las preguntas de este diario en un par de días: "Mientras empiezo a evacuar todo lo que debo avanzar en la nueva responsabilidad".



No obstante, aseguró que no es cierto que tenga procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría. EL TIEMPO le envió uno de los expedientes.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook