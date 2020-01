Nuevo 'round' entre Jaime Lombana y los poderosos hermanos Mattos

La pelea entre el abogado Jaime Lombana y los hermanos Carlos y Jorge Mattos, que saltó de los tribunales a las redes, acaba de registrar un nuevo episodio.



Luego del incidente en un exclusivo restaurante de Miami entre el penalista y Jorge Mattos, se empezaron a cruzar fuertes comunicados. Los Mattos, por ejemplo, negaron de manera enfática que hayan amenazado de muerte a Lombana y denunciaron supuestas presiones y hasta intentos de extorsión.



Lombana es el apoderado del grupo Eljuri, dentro del millonario pleito con Carlos Mattos por el llamado caso Hyundai.



(Le puede interesar: Bochornoso incidente en Miami entre abogado Lombana y Jorge Mattos)

Ahora Lombana les respondió con una carta a la opinión pública en donde denuncia ataques, intimidaciones y una campaña de desprestigio en su contra.



"Ante los infames inventos en mi contra de la defensa del extraditable Carlos Matos y del Sr Alex Vernoit, afirmo lo siguiente bajo la gravedad del juramento:



1. Nunca en mi vida he tenido cuenta alguna en Curazao.



2. Jamás he sido interrogado, ni detenido en aeropuerto alguno, ni en EUA ni en país alguno.



3. No conozco Curazao, nunca he estado en esa Isla. Esa baja estrategia defensiva de Matos y Vernoit, obedece a que me quieren presionar e intimidar para que no denuncie los actos corrupción por los que están procesados ante la justicia. No todo se puede comprar Señores Matos y Vernoit", dice el comunicado de Lombana, obtenido de manera anticipada por EL TIEMPO.



Lombana se refiere a información en redes que los acusan de tener una cuenta oculta en Curazao. Y el Vernot del que habla el comunicado es el abogado de Mattos preso tras haber sido señalado por un testigo de ofrecer 2 millones de dólares para que cambiara su versión en contra de Carlos Mattos.

Hace 3 días, los Mattos también emitieron su propio comunicado.



En este señalaron:que "jamás han agredido o amenazado de muerte a persona alguna en su vida, ni directa ni indirectamente".



​En la misiva, la familia del reconocido empresario, quien está siendo investigado por sobornos a funcionarios judiciales para quedarse con el monopolio de la venta de carros Hyundai en Colombia, rechazó "toda filtración de piezas procesales" en el caso y pidió "respetar la reserva para no contaminar las evidencias".



Así mismo, indicaron que hasta el momento Carlos Mattos "no ha sido condenado por conducta delictiva alguna".



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET