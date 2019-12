Nuevo escándalo salpica a cabeza de la Federación de Fútbol

El primer martes de diciembre, desde uno de los puertos privados que tiene Cartagena, partió un catamarán en el que estaban varios dirigentes del fútbol profesional colombiano, incluidos presidentes de equipos de la A y la B.



El anfitrión era Jaime Pineda, accionista del Once Caldas y uno de los miembros del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), quien armó el paseo por la bahía luego del sorteo que esa noche se hizo de los partidos de la Copa América del 2020.

En medio de la celebración privada se presentó un bochornoso incidente que podría terminar impactando a la cúpula del fútbol. EL TIEMPO estableció con varios de los asistentes que Pineda fue grabado hablando en tono despectivo de algunos dirigentes, e incluso se dice que hubo una confrontación verbal con uno de ellos.



“Empezaron a discutir acaloradamente y Pineda se enfrentó con Roberto Rodríguez, presidente del Real San Andrés. Ya en otra ocasión habían tenido un altercado”, les contó a este diario uno de los asistentes. Y agregó que Pineda procedió a referirse a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en duros términos: “Aseguró que es un abogado de bandidos, refiriéndose a narcotraficantes. Y que debería salir del fútbol”.



En el catamarán surgieron los nombres de otros dos directivos de equipos que son o han sido defensores de la mafia.

La licencia

Méndez, abogado de profesión, le confirmó a EL TIEMPO que el episodio había trascendido, pero dijo que no se referiría al tema.



Voceros oficiales de la FCF le confirmaron a este diario que conocieron el episodio, que atribuyen a un tema de tragos y a una división interna que hay entre los presidentes de varios equipos por los derechos de televisión.



Y aunque negaron que alguien haya pedido la cabeza de Pineda, confirmaron que hace un par de semanas este pidió una licencia, por tres meses, argumentando causas estrictamente personales.



De hecho, al cierre de esta edición trascendió que la Federación le negará a Pineda el uso de la licencia para marginarse del comité.



En efecto, allegados a la entidad aseguran que la figura de la licencia no está establecida en los estatutos. Por eso, sostienen que su retiro debe ser definitivo.



En la sesión del viernes 13 de diciembre se abordó el caso, pero ese día no hubo consenso sobre el futuro en ese órgano del dirigente del Once Caldas, quien no asistió a la cita semanal de esta instancia.

No obstante, el tema se volvió a agitar por cuenta de un mensaje de WhatsApp que le atribuyen a Pineda y en el que aparece un celular que, aseguran, es el suyo.



“¿Los empresarios nos dejamos acorralar por los abogados de los bandidos? Nunca aceptaré que Eduardo Méndez me diga que ha sido abogado de los bandidos más grandes del país y que ha parado la marcada de mucha gente (en un supuesto alarde amenazante), no lo acepto como empresario del fútbol colombiano”, dice el chat. EL TIEMPO le envió varios mensajes a Pineda para conocer su versión, pero no respondió. Tampoco Roberto Rodríguez.



El episodio se une a la investigación que la Fiscalía les sigue a miembros de la FCF por el supuesto cobro de un soborno para entregar el contrato de boletas para las eliminatorias al Mundial de Rusia.

La división

Aunque los abogados de la Federación dicen que la versión de los sobornos es una venganza de Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor –a quien ya denunciaron y que acaba ser designado presidente del Atlético Huila–, la Fiscalía le dio credibilidad a las declaraciones que señalan que hubo pagos ocultos de 1.000 millones de pesos por cabeza.



Este diario también indagó sobre el supuesto descontento por los derechos de televisión, cuyo manejo recae en la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Tres presidentes de clubes señalaron que sí hay división entre los 36 equipos profesionales. Al menos 14 han expresado no estar de acuerdo con el manejo que la Dimayor, en cabeza de Jorge Enrique Vélez, le ha dado al tema.



Estos califican de inequitativa la distribución de los 1,67 billones de pesos que se recibirían tras la creación del canal prémium del fútbol colombiano, que se firmó con WinSports, para cobrar por la transmisión de los partidos hasta el 2026.



Si bien la Dimayor consultó y socializó el modelo de negocio, algunos aseguran que beneficiaría especialmente a los llamados equipos grandes.



EL TIEMPO llamó a Vélez, pero por asuntos de índole personal no pudo entregar declaraciones.



Pero esta semana habló del canal –que sale al aire el 26 de enero– cuando se refirió a una propuesta que se ventiló en la discusión de la reforma tributaria y que buscaba declarar el fútbol como “de interés nacional”.



“Eso es inconstitucional (...). Le dije a alguien del Gobierno que no había problema, que a dónde le mando la factura. Esto gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos”, aseguró el presidente de la Dimayor.



UNIDAD INVESTIGATIVA

