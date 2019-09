Publican nuevas fotos de Guidó con otros supuestos 'Rastrojos'

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, acaba de revelar nuevas fotos del desplazamiento de Juan Guaidó a la frontera con Colombia, el pasado 22 de febrero.El régimen de Maduro asegura que el hombre que condujo la camioneta en la que se movió Guaidó es Jhonathan Orlando Zambrano García.

El régimen asegura que se trataría de alias Patrón Pobre, supuesto miembro de 'los Rastrojos', la misma banda criminal a la que pertenecen alias 'Brother' y 'el 'Menor', los otros delincuentes que posaron para fotos con el presidente interino que fueron divulgadas la semana pasada.



Saab, vinculado por Estados Unidos a operaciones de lavado de activos y narcotráfico, dijo que quienes tomaron las fotos habrían sido asesinados.



Medios locales como Venevisión señalan además que 'Patrón Pobre' es cabeza de una célula encargadas de los secuestros en la población de la Fría y Boca de Grita del Estado fronterizo de Táchira.



Además, que encabeza una banda de contrabando de gasolina a través de las trochas en poder de Los Rastrojos.



De nuevo, las imágenes fueron retomadas por "Con el mazo dando", un espacio que presenta Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen.



EL TIEMPO señaló este domingo que el conductor y la mujer que lo acompañaba no habían sido identificados por la comitiva de Guiadó.



Sin embargo, tanto él como sus voceros manifestaron que no les pedían antecedentes a todas las personas que se acercaban a tomarse una foto con el presidente interino.



Por ahora, no se han pronunciado sobre las nuevas imágenes y la identidad del conductor a quien el régimen vincula con 'Los Rastrojos'.

El régimen de Maduro asegura que el conductor de la camioneta es miembro de la banda criminal. Foto: Archivo Particular

El fiscal de Venezuela reprodujo otra imagen, con Iván Pozo, a quien también vinculó a la banda, con el alias de 'Nandito'.



Las primeras imágenes fueron reveladas por Wilfredo Cañizares, de la ONG de derechos Humanos Progresar.

Este sería, según Venezuela, el otro miembro de la banda 'los Rastrojos' que posó con Guaidó. Foto: Archivo Particular

Pozo fue identificado por el sancionado fiscal venezolano como mano derecha de alias 'el Menor', quien fue capturado en Colombia, en junio pasado, tras una masacre de 12 personas al otro lado de la frontera.



Horas después, alias 'Brother' se entregó al Ejército y junto a él Menor', permanecen en la cárcel de Cúcuta.



