Por audio con ‘Caya’ Daza testificó directora del Centro Democrático

Una serie de interceptaciones telefónicas, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente de los supuestos falsos testigos –que le sigue al senador Álvaro Uribe–, terminaron activando en la Fiscalía el caso de la ‘Ñeñepolítica’.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que durante al menos cinco horas, Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, estuvo rindiendo declaración este martes ante la Fiscalía.



Claudia Daza empezó a ser escuchada por la Corte por sus conversaciones con Diego Cadena, citado a imputación de cargos por supuesta compra de testigos. Foto: archivo particular

La citación se dio después de que el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, ordenó una inspección al expediente, que también implica al polémico abogado Diego Cadena, quien adelantaba gestiones en las cárceles a favor de Uribe.



EL TIEMPO estableció que los investigadores fueron por un paquete de interceptaciones hechas a María Claudia ‘Caya’ Daza, exasesora del expresidente Uribe. Esta fue grabada hablando con el abogado Cadena de la supuesta consecución de un testimonio a favor de Uribe en Miami.



Los investigadores iban por unas conversaciones que Daza sostuvo con Nubia Stella Martínez, directora del partido de gobierno, y con Priscila Cabrales, asesora política que ha trabajado con el expresidente.



¿Qué dice Nubia Stella Martínez?

Reporteros de este diario establecieron que son al menos cuatro las conversaciones que sostuvieron Daza y Martínez, y que el interés de los investigadores radica en que se habla explícitamente de aportes a la campaña de Iván Duque a la presidencia, que al parecer venían del exterior.



En una de ellas, 'Caya' Daza le pregunta a Nubia Stella Martínez: “¿Qué pasó con lo del venezolano?”. Y la directora del partido le responde: “Sí. ¿Sabes cuánto nos dio? 300.000 dólares”.



EL TIEMPO habló en primicia con la directora del partido de gobierno, quien dijo que la citación que le hizo la Fiscalía fue la oportunidad para explicar el contexto de las conversaciones.



“Dejé claro que el partido nunca recibió donaciones ni en dólares ni de extranjeros”, señaló Martínez.

José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández fue interceptado legalmente por la Dijín. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Y cuando EL TIEMPO le insistió en que en el audio se escuchaban las palabras 'dólares' y 'venezolano' explicó: “Admito que cometí un lapsus. No era ‘dio’, sino ‘ofreció dar’. Dije esa suma porque fue la que el empresario usó. Pero una cosa es lo que la gente ofrece en las campañas y otra lo que efectivamente terminan dando”.



También dijo que el empresario Oswaldo Cisneros tuvo inconvenientes personales y que sus socios en Colombia terminaron aportando 320 millones de pesos que están reportados en los libros y ante el Consejo Nacional Electoral.



“Así se lo dije a la Fiscalía bajo juramento y no puedo cometer perjurio. Mañana (este miércoles) van a hacer una inspección a la sede del partido”, explicó Nubia Stella Martínez.



Sobre otra de las conversaciones con 'Caya' Daza en la que esta le anuncia una supuesta donación de una persona identificada como Sofía Santodomingo, la directora del partido dijo que esa donación no se ofreció y mucho menos se concretó.



Y cuando se le preguntó por qué Daza tenía acceso a información sobre donaciones para la campaña si el propio Uribe dijo que nadie la había autorizado a pedir dinero, Martínez empezó por aclarar que una cosa es la campaña y otra, el partido: “Son totalmente diferentes. Tienen independencia jurídica y financiera. La campaña la manejó Luis Guillermo Echeverri y en el partido él tampoco tenía autorización para pedir o tramitar donaciones”.



Y agregó: “Si usted oye los audios, la conversación con María Claudia se da en el contexto de reuniones que se tenían con empresarios mineros y de otros sectores, y ella manejaba la agenda de Álvaro Uribe y por eso conocía de las reuniones. Recoger o pedir aportes nunca fue su rol y nunca lo hizo”.



Finalmente, dijo que en la inspección al partido se constatará todo lo que declaró bajo juramento.

La Corte abrió indagación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la 'Ñeñepolítica' tras denuncia del periodista Gonzalo Guillén. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

¿Qué pasa en la Corte?

EL TIEMPO estableció que la Fiscalía también citará a la asesora Priscila Cabrales e incluso a los socios del empresario venezolano para saber cómo se hizo la donación.



Bajo esa misma línea de investigación –pero con relación a Uribe–, la Corte también se alista a escuchar a varias personas.



Se da por descontado que una de ellas será María Claudia Daza, pero su abogado, el penalista Iván Cancino, ya ha dicho que guardará silencio en todos los escenarios judiciales a los que se la cite, como ya lo hizo en la Fiscalía.

Sin embargo, el fin de semana emitió un comunicado de respaldo a Uribe.



“Del expresidente Álvaro Uribe Vélez aprendí el correcto ejercicio de los cargos públicos y el compromiso con la sociedad (...). Del expresidente Álvaro Uribe debo manifestar que jamás observé en él o en quienes lo rodean algún comportamiento digno de reproche o contrario a la Constitución y a la ley. Por el contrario, siempre inculcó en mí los más altos valores, aplicados en mi vida privada y pública”, escribió Daza.



Y remató diciendo que cualquier declaración que vaya a hacer, la hará a través de su abogado: “Quien amablemente aceptó defenderme ante injustas acusaciones alejadas de la realidad”.



Para ese momento ya se sabía de la citación a la directora del Centro Democrático.

