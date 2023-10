El otrora poderoso senador Bernardo 'Ñoño' Elias, uno de los excongresistas más votados el país acaba de recibir un golpe judicial que no esperaba. El exsenador del partido de 'la U' y piedra angular de los sobornos de Odebrecht, goza de libertad por la colaboración que prestó dentro de estos escándalos. Y si bien creía que los beneficios se iban a extender a una allegada, esta enfrenta una condena de más de 10 años.



(Lo invitamos a leer: Caso Odebrecht: defensa de Melo habla sobre contacto con señalado agente del FBI)



La mujer fue capturada después de regresar de un viaje a Miami, en 2017. Y después de dos solicitudes de preclusión y de ser dejada en libertad por considerarse que no era un peligro para la sociedad, este viernes 29 de septiembre, un juez de Bogotá tomó una decisión de fondo.

Facebook Twitter Linkedin

Básima Patricia Elías Náder, la prima del 'Ñoño' Elías fue detenida en el aeropuerto El Dorado cuando llegaba de Miami. Foto: Migración Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Básima Elías quedó en libertad en 2017. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Básima Elías Náder, prima del exsenador ‘Ñoño’ Elías, fue condenada por lavado de activos.



Tal como ya lo había revelado EL TIEMPO, hay evidencia de que la cordobesa movió y custodió varios de los sobornos que multinacional brasileña Odebrecht pagó para obtener beneficios en la construcción de la Ruta del Sol II.



(Le puede interesar: Las trampas de Nicolás Petro a la Dian sobre su fortuna oculta)



Según el expediente del caso, en el primer semestre de 2014, la prima de 'Ñoño' Elías recibió en tres momentos distintos dineros que la multinacional brasileña se comprometió a entregar al exsenador.

El testimonio del chofer

Facebook Twitter Linkedin

Otto Bula, exsenador cordobés. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Elías Náder ha dicho que el dinero que el exsenador Otto Bula le envío al ‘Ñoño’ Elías a través de ella no tenía origen ilícito porque salió de la fiducia que se constituyó para construir la Ruta del Sol II.



La mujer decía desconocer que eran sobornos del escándalo de Odebrecht, en el que su primo fue uno de los cerebros. Pero los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, en un fallo conocido en exclusiva por EL TIEMPO, piensan lo contrario.



(Además: Señalan a cabeza de CNE de que cargo de su esposa impedía votar en caso de Hernández)



Señalan que el conductor Édgar Iván Pemberty Sepúlveda, narró cómo Otto Bula le consignó 480 millones de pesos, los cuales retiró y entregó a Básima Elías, quien se desplazaba en una camioneta con el chofer del entonces senador.



“Quien entregó el dinero y quien lo iba a recibir no podían haber afirmado a la mensajera que simplemente debía traer unos papeles cualquiera o una bolsa con plátanos o ñame, NO (sic)”, se lee en el fallo, refiriéndose a Basima Elías.

Facebook Twitter Linkedin

Tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

La intención de estos recursos era para que 'Ñoño' interviniera y garantizara la estabilidad jurídica y unas mejores condiciones económicas para Odebrecht, con la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra, el cual fue adicionado al contrato Ruta del Sol II.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, se espera que se lea el monto de la condena que Elías Nader deberá enfrentar y del que algunos expertos aseguran que podría tratarse de entre 10 a 15 años de prisión.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook