'No tengo duda de que el empresario Acevedo es Memo Fantasma'

Jeremy McDermott, director de InSight Crime, responde preguntas claves sobre la investigación periodística con la que concluyó que el empresario inmobiliario Guillermo León Acevedo Giraldo es un narco.



Por esta investigación se anunció una denuncia por injuria y calumnia en su contra, pero McDermott asegura que aún no ha sido notificado.

¿Cuánto tiempo duró la investigación periodística que llevó a su equipo a concluir que el empresario Guillermo León Acevedo Giraldo es el narcotraficante conocido en la mafia y en el paramilitarismo con el alias Memo Fantasma?

Fueron dos años de investigación en Colombia, Estados Unidos y España.

¿Ha podido tener acceso al informe de la Unidad de Justicia Transicional que llevó a la Fiscalía a abrir indagación?, ¿sabe si hay miembros del Bloque Central Bolívar dispuestos a hablar?

No hemos tenido acceso al informe de la Unidad de Justicia Transicional que llevó a la Fiscalía a abrir indagación. Hay miembros del Bloque Central Bolívar que han hablado con nosotros, pero solo dos de ellos lo hicieron abiertamente (on the record). En el hampa existe mucho temor en torno al señor Acevedo.



¿Cuál es la evidencia más importante de su investigación para concluir que 'Memo Fantasma' es el mismo Acevedo, inversionista inmobiliario?

Tenemos tres fuentes on the record, quienes identificaron, con foto, a Guillermo Acevedo como 'Memo Fantasma'. Dos de ellos también lo reconocieron como alias 'Sebastián Colmenares'. La exfiscal Luz Elena Aguilar, y los exparamilitares del Bloque Central Bolívar Carlos Mateus, alias Paquita, y Germán Senna Pico, alias Nico, nos contaron cómo conocieron al señor Acevedo. Pudimos verificar sus historias. Tenemos más fuentes adicionales que han identificado a Guillermo Acevedo como 'Memo Fantasma', pero bajo reserva (off the record). Se trata de personas del mundo paramilitar, de la Oficina de Envigado, de la Policía Nacional de Colombia y de una agencia de Estados Unidos.

Usted ha hablado de otras evidencias...

Otra evidencia son los bienes del señor Acevedo. No pudimos encontrar ninguna manera legal de justificar todos sus bienes. En el artículo solo mencionamos el complejo Torre 85 porque el señor Acevedo mismo confirmó su participación, y tanto su nombre como los de su señora madre y su abuela aparecen en documentos oficiales. Es imposible negarlo. El señor Acevedo dijo en el artículo del EL TIEMPO que su patrimonio está “lejos de ser una fortuna”. ¿Cuál es su definición de fortuna? Tenemos información —que estamos verificando— sobre propiedades o cuentas bancarias en Córdoba, Medellín y Bogotá, en Colombia, y Madrid y Sevilla, en España, así como en Londres, y tal vez en Dubái. Solo en España, él tiene legalmente registrados 12.000 millones de pesos (tres millones de euros). Para nosotros, eso constituye una fortuna.

A la izquierda, la foto de documentos oficiales de Guillermo León Acevedo Giraldo, A la derecha, una imagen con la que, dicen, fue identificado. Foto: EL TIEMPO

¿Ya le fue notificada la denuncia por injuria y calumnia que el abogado de Acevedo anunció en redes sociales?, ¿qué alega Acevedo?

No hemos recibido ninguna notificación de la denuncia del abogado del señor Acevedo. Solo vimos el anuncio en redes sociales. Nos parece un poco inverosímil que nuestra investigación pueda “desestabilizar la institucionalidad de Colombia”, como dijo el abogado David Espinosa Acuña.

Su informe fue revisado y blindado por los abogados de InSight Crime. ¿Cree que puedan prosperar los reclamos penales de Acevedo?

InSight Crime ha recibido decenas de demandas legales en los últimos 10 años, de países de América Latina y Europa, pero ninguna ha llegado a las cortes. No publicamos nada sin antes haber hecho una verificación exhaustiva. Durante 10 años de trabajo hemos construido nuestra reputación y credibilidad. No vamos a arriesgar nunca lo que hemos logrado, publicando acusaciones falsas o no verificadas. Nunca.



Sabemos que hay gente muy poderosa y de mucha influencia que tiene vínculos con el señor Acevedo. Lo único que podemos decir es que podemos defendernos de cualquier acusación de que hayamos publicado mentiras o inculpaciones falsas. Confiamos en el sistema de justicia colombiano.

Si en casi 30 años nadie se ocupó de rastrear al narcoparamilitar 'Memo Fantasma’, ¿qué puede hacer que esta vez se vaya hasta el fondo, tanto en Colombia como en Estados Unidos e incluso España?

Durante las investigaciones de los fiscales de Justicia y Paz hubo algunos intentos de establecer la identidad de alias Memo Fantasma y Sebastián Colmenares, pero desafortunadamente fueron infructuosos. Esperamos que ahora haya suficiente evidencia para llamar al señor Acevedo a responder ante la justicia colombiana, las víctimas y la Comisión de la Verdad. Nuestro papel ahora consiste en profundizar nuestra investigación inicial y encontrar más pruebas sobre el señor Acevedo, Memo Fantasma y Sebastián Colmenares. No tenemos la más mínima duda de que, si la Fiscalía investiga al señor Acevedo y rastrea sus bienes, va a encontrar las pruebas de que él es el narcotraficante 'Memo Fantasma' y el paramilitar 'Sebastián Colmenares'. Con respecto a España, tenemos información de que hay una investigación contra el señor Acevedo. En cuanto a Estados Unidos, creemos que hay dos imputaciones confidenciales, y que el señor Acevedo fue informante de la DEA (Drug Enforcement Administration). Estamos intentando obtener más información en torno a esto último.

Usted ha dicho que la investigación continúa. ¿Qué nueva información está preparando para relevar sobre este tema?​

Cuando InSight Crime publica artículos, muchas veces recibimos nueva información. Pero esta vez hemos recibido más información que nunca. Tenemos nuevas fuentes de México, España, Venezuela, Estados Unidos y obviamente de Colombia, que confirman varias facetas de los artículos publicados, y que aportan nueva información, que estamos verificando.

¿Piensan publicar esta información que están verificando en un corto plazo?

En este momento, debido a la situación por el coronavirus, es más difícil confirmar y verificar la información. Muchas fuentes, especialmente las del hampa, solo quieren hablar si es cara a cara. Pero lo que podemos decir es que, dentro de la información que hemos recibido, hay unos 70 nombres de presuntos socios criminales y testaferros del señor Acevedo. Hay más de 20 empresas presuntamente vinculadas con él. Hay detalles de presuntas rutas de narcotráfico, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia España e incluso Australia. Hay información sobre incautaciones de droga presuntamente vinculadas al señor Acevedo.

¿Va a hablar con el señor Acevedo?

Vamos a hacer la publicación solo cuando estemos 100 por ciento seguros de la información y que esta haya sido verificada por tres fuentes diferentes. Y como lo hicimos antes, le vamos a ofrecer al señor Acevedo el derecho de responder a cada acusación. Yo fui a Madrid a ofrecerle este derecho antes de publicar las primeras investigaciones. Le dije que, si lograba hacerme dudar de alguno de los testimonios o acusaciones que estábamos haciendo, abandonaría el asunto. Pero se negó a aceptar mi propuesta.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com