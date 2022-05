Pierre García, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), acaba de solicitar a la Contraloría que le compulse a la justicia penal los hallazgos de posibles fraudes en la entrega de cinco subsidios destinados para los más pobres, que reveló el periódico EL TIEMPO este fin de semana.



Este diario documentó casos en donde cerca de 20 mil muertos aparecen cobrando los subsidios de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e ingreso Solidario. Estos casos y otros en donde personas que al parecer no cumplen requisitos suman más de 400 mil millones de pesos.

Al programa Colombia Mayor se le han girado 1,4 billones

En el DPS siempre estamos atentos a resolver todos los requerimientos de los entes de control en las diferentes auditorías, mesas de seguimiento y demás procesos.

Pierre García, director del DPS.

En rueda de prensa este lunes, García envió un parte de tranquilidad sobre los recursos a los que se refiere la alerta de la contraloría y aseguró que este no refleja las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias.



Según García, si bien el Sisbén es el principal mecanismo de focalización del Gobierno Nacional, no debe ser utilizado como el único criterio de cruce para detectar 'colados' o pagos indebidos en programas sociales.



"Por ejemplo: la población indígena o quienes han sido víctimas del conflicto armado, no tienen requisitos Sisbén para recibir los subsidios que administra Prosperidad Social", dijo García en rueda de prensa.



También hizo una invitación a la Contraloría a que se instale una mesa de trabajo conjunta con el Departamento Nacional de Planeación, "en Prosperidad Social siempre estamos atentos a resolver todos los requerimientos de los entes de control en las diferentes auditorías, mesas de seguimiento y demás procesos."

Familias en Acción surgió en 2002, inspirado en otros programas de transferencia condicionada de recursos, como Progresa, en México.

Y agregó que: "Prosperidad Social se rige por la información oficial de las entidades que administran las bases de datos, en las fechas que son utilizadas para cada ciclo de pago. Para el caso de la identificación de fallecidos, se basa en los cruces que se realizan con la Registraduría en el proceso de antifraudes. No obstante, en el momento del cruce en cada ciclo de pagos, es posible que una persona no aparezca con reporte de fallecimiento, pero posteriormente en una actualización de la Registraduría ya aparezca y por ello se puede interpretar que Prosperidad Social programó un pago a un fallecido."



También se refirió a cifras de beneficiarios: "En Familias en Acción actualmente tenemos alrededor de 700 mil familias desplazadas, 120 mil familias indígenas, 500 mil familias de la Estrategia Unidos. En Jóvenes en Acción tenemos alrededor de 900 jóvenes del ICBF, 67 mil jóvenes desplazados, 9 mil indígenas, 14 mil de la estrategia Unidos y 87 mil que provienen de un hogar atendido por Familias en Acción desde el año 2000. En Colombia Mayor se están atendiendo 45 mil adultos indígenas y en Ingreso Solidario se atienden 42 mil soldados. En devolución de IVA se focalizaron 700 mil hogares en la primera cobertura para 1 millón de hogares."



Y aseguró que "durante el Gobierno del presidente Iván Duque, Prosperidad Social ha ejecutado el 54 por ciento de la inversión total en transferencias monetarias desde la creación de este tipo de incentivos para la superación de la pobreza. En 3 años y 8 meses de gobierno hemos llegado a 11 millones de hogares colombianos y se han invertido $ 32 billones de pesos, de un total histórico de $ 60 billones (...) de esos 32 billones entregados en este gobierno, 28 han sido en pandemia".

