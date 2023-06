Henry Guerrero, un indígena de la comunidad de Araracuara, fue el encargado de darle a María Fátima Valencia, la abuela de los 4 niños indígenas desaparecidos durante más de un mes en las selvas colombianas, la mejor noticia de su vida.



EL TIEMPO obtuvo en primicia entrevista con la abuela de los pequeños, quien dio detalles de lo que saben de la operación de rescate y, tras agradecerle al presidente Gustavo Petro, por tener a 100 comandos buscando a sus nietos, lanzó una solicitud expresa.

Niños perdidos aparecieron en la selva Foto: Archivo particular

Otra de las imágenes del rescate de los niños perdidos. Foto: Foto: Suministrada

"Les pido que me traigan a los niños a Villavicencio, donde yo estoy. Nosotros, sus abuelos, como dolientes necesitamos verlos", dijo María Fátima Valencia.



Y agregó: “me llamó Henry Guerrero, un paisano de Araracuara y me dijo "aparecieron sus nietos, los 4 están con vida"".



La abuela de los menores aseguró que aún no sabe si los están llevando a San José del Guaviare, pero dijo que necesita verlos lo más pronto y saber que están bien.



"Necesito verle sus cuerpecitos, y después que los vea el Bienestar, estoy muy feliz", le dijo María Valencia a EL TIEMPO.

Esta es una de las primeras imágenes que se conoció. Foto: Suministrada



Martha, la mujer que opera la torres de control en la zona, también les informó a los abuelos la aparición de los niños.



Los niños estarían algo deshidratados y afectados por algunas picaduras de insectos.



Altas fuentes confirmaron que los enfermeros militares están atendiendo a los menores de edad, que están visiblemente afectados y con muestras de desnutrición.



Además, se indicó que el Presidente Gustavo Petro será el encargado de dar la noticia oficialmente y que los menores serán traslados con destino a Bogotá para una atención médica más profesional.

Los menores perdidos tienen 13, 9 y 4 años. Y la bebé que seguía perdida cumplió un año durante este accidente.



Se trata de Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años; y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, el bebé que cumplió un año estando en la selva.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

