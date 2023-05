Sobre las 2:30 de la tarde de este martes 23 de mayo, en la capilla del cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, familiares y amigos despidieron a Herman Mendoza Hernández, el líder indígena que murió en el accidente de la avioneta que cayó en selvas del Guaviare el pasado primero de mayo.



Mientras tanto, en la zona del accidente, en límites entre Vaupés y Putumayo, por lo menos 150 soldados del Ejército y 63 guardias indígenas Nasa (Cauca), Coreguaje (Caquetá), Siona (Putumayo) y Murui (Amazonas) siguen con la búsqueda de los cuatro niños desaparecidos después del accidente.

Militares lanzan kits de supervivencia a niños desaparecidos en Guaviare. Foto: Fuerzas Militares

A la llamada 'Operación Esperanza' se han sumando incluso familiares de los pequeños Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses.



Por ahora, se sabe que el equipo de búsqueda que se desplegó en la zona ha encontrado elementos que reforzarían la hipótesis de que los niños se habrían movido por la selva luego del impacto de la avioneta.



Aunque miembros del grupo de rescate aseguraron que la última evidencia de que los niños siguen con vida fue una huella que encontraron el pasado jueves, la abuela, María Fátima Valencia, sigue con la esperanza intacta de que se encuentren bien.

Padre de los niños perdidos ayuda en la búsqueda Foto: Fuerzas Militares

'Me hicieron un montaje'

Avioneta accidentada en la selva de Caquetá y Guaviare Foto: Fuerzas militares

En diálogo con EL TIEMPO, la abuela de los menores aseguró que hace unos días un campesino de la zona trató de engañarla diciendo que estaban con vida y que los tenía en su poder.



"Me mostró unas fotos para demostrarme que habían encontrado a los niños, pero eran crespos, mis nietos no son así, yo tengo fotos de ellos", aseguró Valencia.



Ya agregó que "los de la foto estaban gorditos, los niños deben estar flacos".



Además de la versión de ese campesino, también se descartó otra más en la que se aseguraba que un lanchero los había recogido y llevado a Cachiporro, en Vaupés.



La abuela le pidió al Gobierno que reforzara el grupo de búsqueda y solicitó prudencia con la información que estaban compartiendo.

El mensaje de los chamanes

Así avanzan los operativos para dar con el paradero de los cuatro niños que viajaban en la avioneta accidentada en Guaviare. Foto: Fuerzas Militares

Herman Mendoza Hernández, pasajero fallecido. Foto: Archivo Particular

Sin embargo, le dijo a EL TIEMPO que los chamanes que estaban participando en la búsqueda le habían dado una información reciente sobre la ubicación de los niños.



"Me dijeron que la noche del 24 de mayo o mañana 25 de mayo, me darían información sobre el paradero de los niños y que en dos días se haría el rescate", dijo Valencia.



Y se abstuvo de entregar las fotografías de los menores alegando que "hasta que no los tenga enfrente y esté segura de que son ellos, no voy compartiré nada".



Por ahora la abuela permanece en Villavicencio a la espera de información sobre las labores de rescate de los cuatro niños.

