Encadenada de pies y manos, con un overol caqui y su pelo recogido, Nini Johana Úsuga, la hermana de alias Otoniel (jefe del clan del Golfo), acaba de ser notificada de que quedaba libre por tiempo servido.



El juez Darrin Gayles le informó que ya había cumplido su sentencia en Estados Unidos y si bien le dio dos años de probatoria (libertad condicional), será deportada a Colombia.

Alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo de 2022. Foto: Policía Nacional

Su abogado, David Núñez, demostró que ya había sido procesada en Colombia por algunos de los hechos que se le imputaban y que no era responsable de otros cargos que se le hacían.



El fiscal del caso Shane Butlald no se opuso a los argumentos del abogado y la colombiana entrará a hora a un proceso migratorio de deportación.



La mujer fue extraditada en julio pasado, solicitada por una corte del distrito sur de Florida.



Alias La Negra ya registra una condenada en Colombia por concierto para delinquir agravado, como cabecilla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o clan del Golfo.



Se le señaló de enviar cocaína a Estados Unidos mediante lanchas rápidas (Go Fast)



La paradoja

Por el contrario, el 25 de enero pasado, su hermano mayor, Dairo Antonio Úsuga, se declaró culpable ante un juez de Estados Unidos de tres cargos: empresa criminal continuada, conspirar para manufacturar y distribuir cocaína, así como de conspiración marítima para tráfico de drogas.



Al término de la audiencia, 'Otoniel' leyó una declaración en la que reconoció haber hecho llegar a Estados Unidos cerca de 96.800 kilos de cocaína a través de América Central y México.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

