Niegan recusación contra fiscal que supuestamente presionaba a expara a hablar de Uribe

EL TIEMPO conoció en exclusiva el fallo de segunda instancia en donde un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, negó en segunda instancia la recusación en contra del despacho que lleva uno de los expedientes históricos contra el paramilitarismo.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: capturan a abogada de poderosos ex'paras' y de miembros del 'clan del Golfo)



El caso está relacionado con el llamado parqueadero Padilla, en donde en 1998 se encontró toda la contabilidad de la llamada casa Castaño, que estaba a cargo de un hombre identificado como Jacinto Alberto Soto Toro.

Facebook Twitter Linkedin

El exjefe paramilitar Carlos Castaño. Foto: AFP

La defensa de Soto Toro recusó al fiscal del caso, Álvaro León Polo Hincapié, encargado del despacho 132 especializados de Justicia Transicional, al asegurar que venía siendo presionado por su despacho para que hablara del expresidente Álvaro Uribe.



(Le puede interesar: Cancillería aplaza sesión en la que iba a decidir si concilia con Thomas Greg)



De hecho, la defensa del expresidente Uribe, pidió que se investigaran las denuncias de Soto Toro contra el fiscal del caso dentro de un caso que, para expertos, pudo haber destapado a todos los financiadores del paramilitarismo en Colombia desde los 90. Pero, inexplicablemente, nunca prosperó y a los miembros del CTI que participaron en el allanamiento al parqueadero Padilla los mataron o amenazaron.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Álvaro Polo Hincapié. Foto: rexhumaciones

Segunda negativa

Facebook Twitter Linkedin

Rueda de prensa Álvaro Uribe. Foto: César Melgarejo

EL TIEMPO ya había informado que el fiscal Polo Hincapié negó la recusación en su contra, el pasado 30 de noviembre, y manifestó que eran señalamientos infundados y que no había prueba alguna de que él estuviera presionando a Soto Toro para que declarara en contra del expresidente Uribe.



Y en segunda instancia se acaba de pronunciar su superior inmediato en donde también negó la recusación en contra de Soto Toro.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



La decisión está firmada por el fiscal Mario Montes Giraldo, y contra esta no procede recurso.



Sigue proceso contra Soto Toro

Facebook Twitter Linkedin

Este es el fallo, en segunda instancia, donde niegan recusación en contra del fiscal del caso de parqueadero de Padilla. Foto: EL TIEMPO

'No nos han notificado'

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rodríguez Galvis, abogado. Foto: https://rodriguezgalvis.com/

En la providencia, conocida en primicia por EL TIEMPO, se señala que "para garantizar el principio de imparcialidad y en desarrollo de los postulados constitucionales, a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio la persona del fiscal ni del juez.



Además, se señala que no se acreditó probatoriamente la recusación y tampoco obran en el expediente elementos para calificar la existencia de una enemistad grave entre el fiscal del caso y el procesado.



(Puede ser de su interés: Novia del exfutbolista de Santa Fe también fue capturada en Miami ¿De quién se trata?)



Así las cosas, el despacho del fiscal Polo Hincapié reasume el caso y procederá a seguir investigando a Soto Toro dentro de un expediente por concierto para delinquir agravado.



El proceso se encuentra en la etapa final para calificar e ir a juicio por concierto para delinquir.



EL TIEMPO se comunicó con la defensa de Soto Toro -en manos del penalista Jorge Rodríguez Galvis, quien aseguró que no los han notificado de ninguna decisión.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook