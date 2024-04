Hablan socios del Arrozal sobre supuesto negocio webcam detrás de crimen de Franco Charry

Antes de tomar decisiones de fondo, la Fiscalía General está verificando varias versiones sobre los móviles detrás del asesinato del empresario Hernán Roberto Franco Charry, registrado el pasado 21 de febrero, en un lujoso edificio del parque de la 93, norte de Bogotá.

Además de la supuesta toma hostil del grupo empresario El Arrozal y Compañía, dueño de la popular cadena de supermercados Líder, también se verifica una versión según la cual Franco Charry —hermano del exdirector de la Dian Óscar Franco— avanzaba en un supuesto proyecto digital de webcam.

Hernán Roberto Franco Charry. Foto:Archivo particular Compartir

El supuesto negocio

En efecto, testimonios citados por la Revista Semana señalaron que Franco Charry habría hecho un préstamo de 2.000 millones de pesos a uno de los socios del Arrozal para invertirlos en el proyecto.

Según se dijo, el proyecto es en la creación de una página web de contenido para adultos y citas virtuales a través de transmisiones webcam con ‘anfitrionas’ de origen ruso y chino.

Compartir La Fiscalía indaga negocios del empresario asesinado. Buscaría vender apartamento en Santa Marta. Foto:Suministrada por autoridades

Sin embargo, una fuente cercana al caso le dijo a EL TIEMPO que las supuestas anfitrionas en realidad serían hombres haciéndose pasar por mujeres en chats. Y mencionó a los hermanos Jonathan y Giovanny Romero, como los potenciales socios de Franco Charry.

Según reportes, la inversión estaría pactada en documentos en poder de las autoridades, donde presuntamente estarían detallados los pormenores de la página web y su fecha de lanzamiento.

Sin embargo, el ingreso de Franco Charry al proyecto habría generado molestia e inconformidad de uno de los socios. De hecho, se habla de una discusión entre el asesinado empresario, quien habría propuesto la venta de un apartamento en Santa Marta para pagar una deuda y así poder continuar en solitario con el proyecto de transmisiones webcam.

¿Qué dicen los supuestos socios?

EL TIEMPO se comunicó con los hermanos Giovanny y Jonathan Romero para conocer su versión del proyecto webcam y sobre el estado de la investigación.

El primero de estos empezó por asegurar que no es cierto que existiera dicho proyecto.

Y agregó que ya había dado su versión en la Fiscalía, y que todo lo que tenía para decir ya se lo había dicho a las autoridades competentes.

“De eso no puedo hablar porque es algo juramentado que tiene que analizar la Fiscalía. No me corresponde a mí divulgarlo y mucho menos a medios”, aseguró Romero, quien dijo que para este caso no tenía abogado.

Este es el momento exacto en que intentan arrollar a una de las socias de la compañía. Foto:Suministrada Compartir

Por otro lado, su hermano, Jonathan Romero, fue tajante en su respuesta ante el contacto realizado por EL TIEMPO: “Yo ya dije lo que tenía que decir, hablen con la Fiscalía, ellos tienen toda la información, ya recibieron mi indagatoria”.

Los otros bienes de Franco

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que tal como lo señaló un informante, Franco Charry sí tiene a su nombre un lujoso apartamento en Santa Marta, ubicado en el piso 11 del edificio Wind Playa Salguero, que aparece a nombre de la empresa CNS Consultoría.

La firma fue creada en 2016, la misma fecha en al que ingresó como asesor de algunos socios del Arrozal.

Este es el megalote que se disputan varios herederos. Foto:Archivo particular Compartir

EL TIEMPO estableció que a nombre de Franco Charry también le figuran un predio rural conocido como El Cerro.

Además, a su nombre le aparece un lote denominado 'Las Margaritas' y otras dos propiedades en La Sabana de Bogotá.

Allegados al empresario asesinado le dijeron a este diario que el Penthouse donde vivía lo adquirió y remodeló mucho antes de llegar como asesor de El Arrozal.

También se busca establecer el nexo entre Franco Charry y el nuevo socio de El Arrozal, un reconocido empresario de Nariño que apareció después de que algunos de los herederos empezaron a denunciar la llamada toma hostil.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

