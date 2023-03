Los señalamientos de Dayssuris Vásquez, la exnuera del presidente Gustavo Petro, no es lo único que tiene en problemas a Nicolás Petro y a su padrino político, Máximo Noriega. Ambos aparecen mencionados en chats en poder de la Fiscalía, vinculados a movimientos de dinero cuyo origen la Fiscalía rastrea.



Sin embargo, vienen trabajando juntos en política desde hace años. Y Nicolás Petro estaba impulsando la candidatura de Noriega a la gobernación del Atlántico, por el partido de gobierno.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Noriega también fue el gerente y principal aportante a la campaña de Nicolás Petro a esa gobernación. Y eso es lo que ahora se está revisando.



Los 10 magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentran reunidos este martes, 14 de marzo, revisando una ponencia que propone una sanción a esa campaña por no haber reportado el ingreso de más de 100 millones de pesos en el aplicativo 'Cuentas Claras'.



Según la resolución del CNE la decisión se daría por "haberse administrado los recursos de campaña de manera parcial en la cuenta única bancaria en las elecciones que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019".

Estas son las cuentas de campaña de Nicolás Petro.

La excandidata y la deuda

De izq. a der. Máximo Noriega, Gustavo Petro, Mónica Patiño y Nicolás Petro.

Este es el documento en el que se menciona al primo de Nicolás Petro en medio del negocio con el Grupo Posso.

EL TIEMPO investigó y estableció que a la campaña de Petro Burgos ingresaron un total de 199 millones pesos, correspondientes a contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie realizados por particulares. Según esas cuentas, Petro Burgos tuvo gastos por exactamente el mismo valor que le ingresó.



En el caso de los supuestos dineros opacos que maneja el hijo mayor del Presidente, investigadores establecieron que para la misma época de la campaña pagó una deuda por cerca de 130 millones de pesos al Grupo Posso S.A.S.



Este diario revisó las cuentas que presentó Máximo Noriega y la mayoría de los nombres que figuran aportando dinero a la campaña de Petro Burgos son desconocidos. Pero hay un par de personas cuyos nombres han aparecido en diversas contiendas políticas en Atlántico.

La pareja se casó en 2019 por lo civil

Tal es el caso de Claudia Verónica Patiño Jácome, quien fue candidata al Concejo de Barranquilla en 2011. En ese entonces, Máximo Noriega fue candidato a la alcaldía de Barranquilla y se adhirió a la campaña de Juan García Estrada, misma campaña en la que estaba Patiño Jácome.



Patiño aparece entregándole a Nicolás Petro 10 millones 146 mil pesos.



Máximo Noriega, su gerente en ese entonces, aparece desembolsando 35 millones de pesos. De los cuales, 23 fueron aportados como créditos y más de 11 millones como contribución.



En el listado de las 22 personas que entregaron dinero a Nicolás Petro, solo aparece como crédito los 23 millones aportados por Noriega, el resto todos están en el rubro de contribución.

La vieja deuda

Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro.

Tal como lo reveló EL TIEMPO el domingo pasado, se está revisando también una vieja demanda contra Nicolás Petro, en donde se mencionó a su primo Camilo Burgos Soto.



Esta data de diciembre de 2017 y fue interpuesta por el Grupo Posso S.A.S., un conglomerado que ejecuta proyectos de ingeniería y que desembolsó en calidad de préstamo 150 millones pesos a Petro Burgos.



La negociación entre el Grupo Posso y Nicolás Petro se hizo en junio de 2016, poco después de que Gustavo Petro ocupó la Alcaldía de Bogotá y meses atrás, el entonces alcalde ya le había pedido a la Fiscalía que investigara a su hijo por posible intervención en la contratación del Distrito.



Nicolás Petro, aparece pagándola a principios de 2020, poco después de que se posesionó como diputado del Atlántico tras perder la gobernación de ese departamento.

Hoy habría decisión

Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022.

Por ahora, el hijo mayor del Presidente ha guardado silencio sobre la ponencia del CNE e igual ha hecho Máximo Noriega.



Donde sí habló fue en la sesión de la Asamblea del Atlántico, donde asistió la mañana de hoy en compañía de sus dos abogados.



"No he recibido dineros del narcotráfico, ante las especulaciones no es cierto que tenga un penthouse de 2.500 millones de pesos, tampoco es cierto que haya abandonado el país. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo este tiempo", aseguró el diputado.



Para esta tarde se espera una decisión del CNE que también investiga las cuentas de su padre para primera y segunda vuelta. En este caso, quien está dando explicaciones es Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente.



