UIAF dice que su director no intervino en entrega de información en caso Nicolás Petro

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se acaba de pronunciar de manera oficial sobre el mecanismo que aplicó la entidad para entregarle a la Fiscalía la información requerida dentro de la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de Nicolás Petro Burgos.



El pronunciamiento se conoce después de que EL TIEMPO consultó de manera oficial si el director de la entidad, Luis Eduardo Llinás Chica, se había declarado impedido para intervenir en ese procedimiento por su cercanía con el Presidente Gustavo Petro y por la amistad de su hermano (José Ignacio Llinás Chica) con el investigado (Nicolás Petro Burgos).

La campaña y los contratos

De izq. a der. José Ignacio Llinás, Nicolás Petro y Luis Eduardo Llinás. Foto: Archivo particular

El director de la UIAF se desempeñó en el pasado como gerente regional de campañas de Petro en Antioquia y él mismo le dijo a EL TIEMPO que su hermano tienen una vieja amistad con el hijo mayor del presidente Petro.



De hecho, en las últimas horas salió a relucir un contrato que José Ignacio Llinás obtuvo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), entidad que fue mencionada en un reciente posteo de Day Vasquez, expareja de Nicolás Petro y principal testigo de la Fiscalía dentro del proceso en su contra.



“Ojo con la UNGRD. ¡Todo se sabe!”, escribió Vásquez el pasado 7 diciembre.

Este fue el trino que hizo Day Vásquez. Foto: @daysvasquezc

La respuesta de la UIAF

Luis Eduardo Llinás Chica y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

El jefe de la UIAF, le dijo a EL TIEMPO que su hermano estaba en la UNGRD porque es un excelente abogado y por cariño y cercanía con el presidente Petro.



Y ante la pregunta de si se había declarado impedido en los trámites internos en la entidad a su cargo ante los requerimientos de la Fiscalía por el caso de Petro Burgos, optó por emitir un comunicado.



La UIAF es una de las entidades clave en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, una de las conductas que se le endilga al hijo mayor del Presidente. La entidad tiene relaciones con gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido en temas de cooperación.



En el último punto de su comunicado, señala que la dirección general de la UIAF no participa del procedimiento de atención a requerimientos de búsquedas selectivas en base de datos.

Nicolás Petro en audiencia de acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto: Archivo particular

Además, que hay un procedimiento reglado entre la Fiscalía y la UIAF para esos casos. Llinás Chica confirma que el 13 de marzo de 2023, la entidad a su cargo recibió una solicitud de la Fiscalía 13 de la dirección especializada contra el lavado de activos para la búsqueda selectiva en base de datos para obtener reporte de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo y transacciones cambiarias que le figuraran a Nicolás Fernando Petro Burgos.



Además, señaló que dicha búsqueda estaba autorizada por una orden judicial.



"La búsqueda selectiva en base datos es un procedimiento autónomo que se encuentra regulado en el artículo 244 del código de procedimiento penal colombiano, que se realiza en cumplimiento de la orden de una autoridad competente, que no hace parte del ciclo de inteligencia de la U.I.A.F., que no está enmarcado en la ley 1621 de 2013 y que corresponde a un apoyo judicial", puntualiza el funcionario.



Y agrega: "No es jurídicamente viable sustraerse del cumplimiento de la orden de un Juez de la República. En ese sentido, la U.I.A.F. acató la orden del Juzgado 42 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, de acuerdo con el procedimiento interno de la Unidad, a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de la Subdirección de Análisis de Operaciones, el día 21 de marzo de 2023 se envió la respuesta, mediante la plataforma Fusiondata y a través de correspondencia, el 17 de marzo de 2023, con oficio suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la U.I.A.F."

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

