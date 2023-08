Se espera que esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconozca la representación de un apoderado de Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña Petro Presidente y hoy cabeza de Ecopetrol, dentro de las indagaciones que se adelantan por el manejo de los dineros usados en la primera y segunda vuelta presidencial.



Si bien en la presentación del reporte trimestral de resultados de la petrolera estatal, Roa se abstuvo de responder preguntas sobre el caso, más temprano se había referido a la tormenta que desató Nicolás Petro Burgos al confesar que recibió de manera ilegal recursos que usó en provecho propio y en apoyo a la campaña de su padre.

Contactos con exfiscal

‘Él, oficialmente, no fue ni políticamente, ni logísticamente ni económicamente vinculado a la campaña. No organizó eventos en el Caribe, al menos bajo la coordinación de la gerencia de la campaña”, le dijo Roa a Blu Radio.



EL TIEMPO estableció que el abogado Germán Palacio representará a Roa ante el CNE.

Además, que Roa ha sostenido reuniones sobre el tema con el ex fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, pero no ha tomado una decisión sobre su representación porque no hay investigación penal abierta que lo implique, a pesar de que la Fiscalía habló de la violación de topes legales (que ya está penalizado).



Y si bien Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, dijeron que ni el Presidente ni Roa sabían de la recepción de dineros turbios, hay abierta otra línea de investigación.

Testigos cancelados



Este diario contacto al exfiscal Montealegre para preguntarle por el tema y este aseguró que la campaña de Gustavo Petro no incurrió en ninguna infracción penal o administrativa: “Se adoptaron todos los deberes de diligencia exigidos por el ordenamiento jurídico, para impedir el ingreso de dineros por fuera del marco legal permitido”.



Y, de manera paralela, la defensa de Nicolás Petro desistió de que Roa fuera llamado como testigo, como lo había solicitado en Procuraduría y Fiscalía. También canceló las declaraciones del excapo Samuel Santander Lopesierra y de Alfonso ‘Turco’ Hilsaca, a quienes ahora sí señala de haberles entregado dinero.

Además, se canceló la declaración del propio Ricardo Roa, de Camilo Burgos, primo de Nicolás, y de César Emilio Vásquez Buendía.



Este último, tal como lo reveló EL TIEMPO, sirvió para mover un enganche de 690 millones de pesos para adquirir un palacete en Puerto Colombia, Atlántico.

¿Nuevas pruebas?



Y mientras Nicolás Petro salía a declarar como víctimas a varios de los implicados en la investigación —como Máximo Noriega, coordinador oficial de la campaña Petro Presidente—, su exesposa Day anunció que entregaría nueva evidencia.



Aunque no dio detalles fue ella quien desató el escándalo que llevó incluso a miembros del Pacto Histórico y a candidatos de esa colectividad a lanzarse acusaciones.

UNIDAD INVESTIGATIVA

