En primicia, Nicolás Petro Burgos se refirió a los señalamientos de su exesposa sobre supuestos dineros que habría recibido de un excapo y de un empresario bajo investigación. Además, se refirió al supuesto vínculo con los cobros a la mafia para obtener un cupo en la paz total.



Su exesposa asegura que tiene chats y otras evidencias del dinero que usted supuestamente recibió de Santander Lópesierra y de 'El Turco Hilsaca', ¿Qué responde, es un montaje?

Nicolás Petro y su exesposa Days Vasquéz. Foto: @petrogustavo @daysvasquezcdp

Primero hay que mencionar que hace varios meses yo tuve una ruptura amorosa con la señora Dayssuris del Carmen Vazques, la cual ha sido dolorosa para ella y como resultado de ello, ha respondido de manera agresiva buscando mi destrucción personal.



Sin embargo, vuelvo a aclarar que no he recibido ni recursos, ni ningún tipo de favores de estos señores. No los conozco, no he tratado con ellos, no me he reunido con ellos ni personalmente, ni a través de terceros.



Yo he solicitado a la Fiscalía abrir una investigación al respecto y darle celeridad a esta para aclarar lo antes posible esta situación.



¿Sabía que el presidente preparaba un comunicado en este sentido o lo sorprendió?

Nicolás Petro es señalado por su exesposa de reunirse con un exnarco. Foto: Archivo particular

Tenía conocimiento del comunicado, pero me parece un desacierto por parte de Presidencia vincularme a un tema tan grave vinculado con corrupción por parte de organizaciones criminales que buscan entorpecer la Paz total. Mezclan dos situaciones que no tienen nada que ver la una con la otra.



Existe un primer momento que es todo lo que se refiere a Paz total y que vincula a mi tío Juan Fernando Petro, que en su momento tendrá los argumentos para defenderse, tema en el yo que no tengo absolutamente nada que ver ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña, y un segundo momento que es la entrevista dada por la señora Dayssuris del Carmen Vásquez por la cual me relacionan a mí en lo anteriormente mencionado.



Ni Santander Lópesierra, ni 'El Turco Hilsaca' hacen parte de paz total, y aclaro nuevamente que no he recibido favores de ningún tipo de estos señores.

Lastimosamente, me veo envuelto en esta situación engorrosa y mi padre y yo estamos seguros de que podré ratificar mi inocencia.



¿Ha tenido algún tipo de reunión con Santander Lópesierra, y de 'El Turco Hilsaca', y si es así qué temas trataron?

El exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra pagó una condena de 18 años en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

Jamás me he reunido con ellos, ni personal, ni a través de terceros.



Su hermana, Andrea Petro, lo crítico duramente por posar en fotos con los herederos de los ‘Ñoños', ¿Está haciendo algún tipo de acuerdo político de cara a las elecciones de octubre?



No he realizado acuerdos con ningún grupo político para elecciones en ninguna parte del territorio nacional.

¿Ha tenido alguna reunión con su tío Juan Fernando Petro para hablar del tema de la paz total? ¿Lo ha buscado alguien cercano a la mafia para pedirle algún tipo de ayuda sobre el tema?



Juan Fernando Petro Urrego. Foto: Archivo Particular

Nunca. Como lo dije anteriormente, no he estado vinculado a nada relacionado con La Paz total, ni con mi tío, ni con nadie he hablado al respecto. No he estado cercano a ese tema y no tengo interés de estarlo. Mi único interés en este momento es el proyecto político en el departamento del Atlántico apoyando candidaturas comprometidas y legitimadas y que buscan enfrentar a las mafias tradicionales de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Es extraño que a portas de entrar a un debate político salgan este tipo de señalamientos, sin fundamentos, basados en rumores.



