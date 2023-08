Los dos organigramas que reveló la Fiscalía, en plena audiencia concentrada de solicitud de medida de aseguramiento de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, recogen parte de lo que se vivió en las más de 10 horas en las que se destaparon las evidencias.



(Le invitamos a leer: Las 16 personas que habrían participado en el entramado de Nicolás Petro)



En uno de ellos, el más numeroso, el fiscal Mario Burgos advirtió que se trata de las conexiones que tenía Nicolás Petro y su pareja en los momentos en que estaban recibiendo dineros de procedencia ilegal a nombre de la campaña, algunos de los cuales terminaron en sus arcas personales y otros fueron utilizados para eventos de la campaña Petro Presidente.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Fernández y su prima la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: EL TIEMPO

El organigrama más comprometedor, es el que integran 16 personas que habrían tenido algún tipo de vinculación con la estrategia de Nicolás y de Day de ocultamiento de los dineros que estaban recibiendo.



(Le sugerimos leer: Caso Nicolás Petro: ¿Por qué se mencionó a Benedetti, su esposa y a Euclides Torres?)



Pero en el otro organigrama de conexiones es donde aparecen otros personajes que llaman la atención, como el exministro Alfonso Prada, Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama y la propia Verónica Alcocer.

¿Por qué aparece Verónica en este organigrama?

Facebook Twitter Linkedin

Euclides Torres, empresario barranquillero, durante la posesión de Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Lo que hasta ahora se sabe es que salió a relucir en un par de conversaciones de Day Vásquez con una amiga en donde proyectaron lo que podría pasaría con la candidatura a la gobernación del Atlántico en las próximas elecciones.



Dijeron que la posible candidatura de la excongresista Martha Villalba, podría tener los apoyos del empresario Euclides Torres, el hoy exembajador Armando Benedetti y el senador Pedro Flórez.



(También: El prontuario mafioso de hombre asesinado en concierto de Maelo Ruiz)



“Refieren que tiene una desventaja y es que Laura Sarabia le habla al oído Gustavo Petro, por el cual plantean aliarse con Agmeth Escaff (representante a la Cámara) quien es cercano a Verónica Alcocer, quien es más fuerte que Laura Sarabia”, dijo el fiscal en su intervención, citando el chat de Day Vásquez.

En uno de los audios más extensos presentados en la diligencia, se escucha hablar al dirigente político, Máximo Noriega y Day Vásquez.



En la conversación se le escucha decir a Noriega que, incluso, Verónica le había preguntado ¿que qué era lo que quería Day? “Yo le dije: Day lo único que quiere es que le paguen lo que le deben”.



(Le sugerimos leer: Atención: cabecillas de 'los Costeños' y 'los Pepes' anuncian tregua en Barranquilla)



Máximo también le dice a Day: “Verónica ya me está reclamando y me está preguntando ¿por qué estás en eso?”.



"Verónica te puede decir que no estoy mintiendo", le dice Máximo a Day.

Facebook Twitter Linkedin

Máximo Noriega es un reconocido político del departamento del Atlántico. Foto: Tomada de las redes sociales

Ahora se intenta establecer si la Verónica a la que hacen referencia es a la Primera Dama o a Claudia Verónica Patiño, la esposa de Noriega.



Hasta el momento, la oficina de la Primera Dama no se ha pronunciado al respecto.

También aparece mencionado su primo, Mario Fernández Alcocer, a quien el presidente desautorizó en un consejo de ministros y dijo que él no estaba actuando en su nombre.



(Además: La fortuna de los implicados en el caso de Nicolás Petro que rastrea la Fiscalía)



El rol del primo de la Primera Dama no fue mencionado dentro de la audiencia, pero sí por, ejemplo, el del poderoso contratista Euclides Torres, que aparece en el organigrama de 16 personas.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Foto: Naturgas

Según una escolta de Nicolás Petro, este se reunió en al menos una oportunidad con Euclides Torres, a quien calificaban de ser la persona que estaba financiando realmente la campaña de Gustavo Petro.



(Consulte acá todos los artículos en la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Sin embargo, Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, ha negado cualquier ingreso de dinero, y asegura que en las cuentas está claro que toda la plata que se usó estaba respaldada por un préstamo bancario que fue cubierto con la devolución que hace la ley por los votos obtenidos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook