La Fiscalía está interesada en escuchar a un hombre que se mueve en los círculos del Gobierno y en el entorno familiar de Nicolás Petro Burgos.



(Lo invitamos a leer: Las fichas de Nicolás Petro que le habrían ayudado a mover fajos de billetes)



Su nombre y foto no solo aparecen en el organigrama que el fiscal Mario, reveló en la audiencia de imputación contra del hijo mayor del Presidente sino, además, en chats que entregó Day Vászquez, la exesposa de Petro Burgos.

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda a derecha: Camilo Burgos Soto, Germán Londoño y Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Germán Londoño y el Canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Según Vásquez, Germán Darío Londoño Montaño fue el hombre que se encargó de manejar los dineros y negocios de Nicolás Petro.



La exesposa de Petro Burgos contó que vio cómo Londoño hablaba abiertamente de plata con Nicolás a través de un chat de Telegram. “La conversación decía: ya nos va a entregar 300″, dijo Day. “Yo quedé… ¿Cómo así 300? ¿Ya va a entregar 300? Entonces, Nicolás le decía (a Germán): ‘Coge 100 para ti, cogemos para una oficina y el resto me lo entregan a mí’”.



(Le puede interesar: Exclusivo: así fue el operativo secreto para mover a Arturo Char de Miami a Colombia)



Londoño es un empresario con aspiraciones políticas que ha aparecido en fotos con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; con el Canciller Álvaro Leyva y con Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, también mencionado en la trama. Además, con las entonces ministras Cecilia López, María Isabel Urrutia, Carolina Corcho e Irene Vélez y con el senador Pedro Flórez otro de los que aparece en el organigrama de la Fiscalía.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Londoño y la exministra Carolina Corcho. Foto: Archivo particular

Amenazas y presiones

Facebook Twitter Linkedin

Germán Londoño y la exministra Irene Vélez. Foto: Archivo particular

Aunque para este viernes, en horas de la mañana, estaba todo listo para que Londoño asistiera a la diligencia le envió una carta al fiscal Burgos.



"Germán Darío Londoño Montalvo, ciudadano colombiano, identificado tal como aparece al pie de mi firma, me dirijo a usted para indicarle que no asistiré a la diligencia de interrogatorio al indiciado programada para el día 8 de septiembre del 2023, ya que no cuento con garantías judiciales, teniendo en cuenta que no tengo nada que hablar y mucho menos estoy dispuesto a hablar de cosas y/o situaciones que desconozco", se lee en el documento.



(También: Anla aprueba licencia a pesar de oposición de ONG ligada a Danilo Rueda)



Y agrega: "La citación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaría me podrían capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado Juan Camilo Sanclemente Zamora, el pasado 24 de agosto, en el Búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla, y situaciones donde personas han indicado que la Fiscalía General las está presionando con el fin de hablar de hechos en mi contra que en realidad no sucedieron, como es el caso de un audio sobre presiones que informa la señora Dayssuris Vásquez, evidencia que entregaré en su oportunidad".

Facebook Twitter Linkedin

Day Vásquez, exesposa del hijo de Petro. Foto: Archivo particular

También dijo: "Estas situaciones, además de los seguimientos irregulares de los que he sido víctima, extendidos a mi núcleo familiar, me hacen temer por mi integridad física y sin duda evidencian que no es un actuar en derecho del ente de acusador, por lo que solicito al Fiscal General de la Nación que se designe a un fiscal que no tenga compromisos e intereses políticos, con el único propósito de garantizar la transparencia en dicho proceso, aún más desconociendo las razones de dicha citación".



Además, aseguró que a raíz de la falta de garantías por parte del ente acusador se veo en la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se garanticen sus derechos.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que iban a evaluar la negativa de Londoño de asistir a un interrogatorio y que en las próximas semanas anunciaran las medidas a seguir para que se pueda llevar a cabo la diligencia.



Este diario estableció que la próxima semana no solo se hará este anuncio sino, otros en el caso de Nicolás Petro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook