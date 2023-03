Además del supuesto ingreso de dineros del excapo del narcotráfico Samuel Santander Lopesierra y del opaco contratista Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, hay otro capítulo clave que se investiga en el escándalo que involucra a Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente.



Se trata de un supuesto gran negocio que se venía cocinando con la empresa venezolana Monómeros —la gigante de fertilizantes con sede en Colombia— que ya está en el radar de las autoridades por dos factores.

Planta Industrial Monómeros en Barranquilla. Foto:

Una de estas es la solicitud del propio presidente Gustavo Petro de que se investigue a su hijo. Pero ya antes venía caminando otra investigación sobre irregularidades en jugosos contratos.



En noviembre de 2021, EL TIEMPO reveló correos y memos que revelan opacas maniobras de sus directivos y de fichas de la oposición venezolana.



Y ahora se indaga el supuesto gran negocio que Nicolás Petro cocinaba en la empresa, uno de los activos en el exterior más importantes de Venezuela, que en 2021 facturó cerca de 700.000 millones de pesos a pesar del estado de deterioro económico y físico en el que se encuentra.

Cuenta regresiva

Juan Guaidó presidente interino de Venezuela. Foto: EFE

EL TIEMPO investigó y estableció que en Estados Unidos el tema de Monómeros también está bajo la lupa.



Con la sombrilla del gobierno interino de Juan Guaidó, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) le había expedido un permiso especial a Monómeros para que pudiera seguir funcionando, a pesar de estar entre las empresas del régimen de Maduro sancionadas por Washington.



Pero esa licencia expira el 30 junio próximo y el gobierno Biden evalúa si la renueva por tercera vez a pesar del ruido que la antecede, incluidos movimientos sospechosos en el vecindario de urea (el fertilizante nitrogenado más popular).

El gobierno de Hugo Chávez compró la participación de Colombia en Monómeros durante la primera administración de Álvaro Uribe. Foto: Reuters

Además, en Washington ha llamado la atención que el gobierno Petro haya designado un equipo de empalme con Monómeros, una empresa extranjera.



En efecto, aunque el presidente Gustavo Petro dijo en una primera declaración oficial que era colombo-venezolana, el gobierno de Hugo Chávez compró la participación de Colombia durante la primera administración de Álvaro Uribe, por 53 millones de dólares.

Los chats y el amigo



Ramírez aseguró que es muy amigo de Nicolás Petro. Foto: Tomada del Facebook de Rodrigo Ramírez

Del lado colombiano tanto la Fiscalía como la Procuraduría le van a preguntar a Nicolás Petro por el negocio de Monómeros del que estaba hablando en los chats con su exesposa.



“Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...), esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”, escribió en un chat el actual diputado del Atlántico.



También se le preguntará por alguien cercano a él que estuvo en el empalme.



Se trata de Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar, un abogado sucreño militante del Pacto Histórico. Apoyó la campaña a la presidencia de Gustavo Petro en el Caribe y apareció en la lista de delegados del Gobierno entrante en el equipo de empalme con el gobierno Duque, en el renglón que señalaba a la empresa Monómeros y a Ferticol.

Days Vásquez y su exesposo Nicolás Petro. Foto: Redes sociales: Day Vásquez

En la fallida campaña a la Cámara de representantes de Ramírez, en 2018, este aparece en pancartas en medio de Nicolás Petro y de Gustavo Petro, bajo el eslogan ‘vota decentes’.



Además, en las redes personales de Ramírez aparecen fotografías en compañía del presidente Gustavo Petro, Days Vásquez y su exesposo Nicolás Petro.



En otra imagen que ya está en poder de las autoridades, aparecen Nicolás Petro y Ramírez acompañados de Camilo Burgos Soto (el primo del hijo del Presidente) y Germán Londoño.

‘Se evalúa comprar’



De izquierda a derecha: Rodrigo Ramírez, Camilo Burgos Soto, Germán Londoño y Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

Estos dos últimos también están mencionados en los chats que entregó Days y serán citados por la justicia penal y la disciplinaria.



La participación de Ramírez fue más allá. Hoy es miembro principal en la junta de la empresa.



EL TIEMPO lo contactó y empezó por aclarar que si bien es amigo de Nicolás Petro, no es su cuota en Monómeros.



Además, fue enfático en que en los chats su amigo menciona a Monómeros pero no a él.



“En la fecha en la que se dio esa conversación yo aún no estaba en el comité de empalme”: explicó.

La gestión de Benedetti



El nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti Foto: Prensa Embajada en Caracas

Aunque el tema de Monómeros se enfrió después de que la empresa salió mencionada en el escándalo de Nicolás Petro, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti ha estado moviendo algunos hilos para revivir al gigante de los fertilizantes.



Y Ramírez le admitió a EL TIEMPO que los ministros de Agricultura, Cecilia López Montaño, y el de Hacienda, José Antonio Ocampo, han estado revisando la viabilidad de poder materializar la compra de Monómeros.



“El Gobierno sí tiene toda la intención de comprar las acciones de Monómeros. Estamos en ese proceso y se está viendo si sería el 51 o el 100 por ciento. Pero eso hace parte de la negociación entre ambas naciones”, explicó Ramírez.

Y, a mediados de agosto de 2022, Benedetti aseguró que la Superintendencia de Sociedades no solo estaba ayudando a levantar la intervención que le impuso a la empresa el gobierno Duque, sino que había otros ajustes.



Y agregó que se estaba hablando con la Ofac para no incluir de nuevo a la empresa venezolana en la lista de compañías sancionadas.

Documento de empalme

Rodrigo Ramírez fue nombrado por el presidente Petro como miembro de la junta directiva de Monómeros. Foto: Tomada del Facebook de Rodrigo Ramírez

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo al informe de empalme sobre Monómeros y en este plantean tres escenarios.



El primero, “no recomendable dado el costo político, jurídico, reputacional y de pérdida de empleos”, es el de liquidar la empresa.



Otro, es el de que Colombia asuma el control de la empresa para garantizar su estabilidad y continuidad operacional, a través del entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Ese camino lo venía recorriendo el gobierno Duque pero algo o alguien lo frenó.

Este es parte del documento de empalme conocido por EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Y la tercera opción es que Colombia compre el 51 por ciento o incluso el 100 por ciento de Monómeros debido a las limitaciones que tiene “mientras pertenezca al régimen venezolano”.



En este punto se agrega: “Mientras deba operar bajo licencia Ofac, seguirá representando un riesgo ante el mercado internacional”.



El temor de algunos sectores es que se eche mano de activos de Ecopetrol para adquirir una empresa en decadencia.



Por ahora, Estados Unidos tiene la palabra y la investigación contra Nicolás Petro avanza y su defensa asegura que saldrá bien librado.

