El proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cambió de rumbo el pasado primero de agosto, cuando anunció que iba a colaborar con la justicia.



En al menos dos ocasiones, el exdiputado del Atlántico ha llegado a la Torre Manzur, en el Centro de Barranquilla, en varias camionetas blindadas y con fuerte esquema de seguridad para comparecer ante el fiscal del caso, Mario Burgos y avanzar en su colaboración.

Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal del caso de Nicolás Petro.

Sin embargo, casi un mes después, aún no se ha firmado ningún tipo de acuerdo de colaboración.



La cita más reciente con el fiscal Burgos fue el pasado 25 de agosto dentro del marco de colaboración que Petro Burgos asumió con la justicia para entregar información sobre el supuesto ingreso de dineros no declarados que fueron usados en eventos de la campaña Petro Presidente y para sus gastos personales.

Nicolás Petro y Day Vásquez, durante audiencia.

¿Hay algún plazo estipulado?

Francisco Bernte, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

EL TIEMPO consultó con expertos penalistas quienes analizaron dos escenarios: Si hay algún plazo para la entrega de la información prometida por Nicolás Petro y qué pasaría en caso de que no cumpliera o que se siguiera dilatando la entrega de información.



"Acuerdo aún no hay porque no ha sido avalado por un juez, en el eventual caso de que el señor diga que no quiere colaborar más o no tenga nada concreto que entregar, habría una imputación de los cargos que no aceptó y la Fiscalía procedería a formular acusación en su contra y se daría inicio a un juicio", aseguró el penalista Francisco Bernate.



Y agregó: "Si se da ese escenario, lo que él ha dicho no podrá ser usado en su contra ni en contra de nadie y la Fiscalía tendría que probar que él es culpable, si esa no colaboración se traduce en una obstrucción a la justicia, eventualmente podría volverse a solicitar una medida de aseguramiento en centro penitenciario en su contra. Pero insisto, todavía no hay un acuerdo, así que no pasaría nada si se incumple porque lo que hay hasta ahora es de palabra".



Para Bernate, no existe un plazo perentorio para que Petro Burgos presente la evidencia que prometió. "La Fiscalía lo cita para que entregue pruebas, si no se presenta o no las entrega, el ente acusador decidirá si continúa o no la negociación", sostuvo.

Nicolás Petro ofreció colaborar y entregar pruebas a la Fiscalía.

Sin beneficios

Saúl León, abogado penalista.

Y en similar sentido se pronunció Saúl León, abogado especialista en Ciencias Penales.



León aseguró que si Petro Burgos se retracta y dice que ya no quiere continuar con el acuerdo, que no va a delatar a nadie o que si se compromete a entregar información relevante y no lo hace efectivamente, podría terminar pagando hasta 30 años de cárcel y perder cualquier beneficio.



Además, agregó: "Si bien no hay plazo para que Nicolás Petro entregue pruebas, la negociación con la Fiscalía deberá concretarse hasta antes de la realización de la audiencia de juzgamiento, conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Penal. Si se llegase a instalar el juicio oral, sin que Nicolás Petro cumpla con sus compromisos, el proceso tendrá que continuar de forma ordinaria".

José Luis Moreno, abogado.

Sobre los mismos posibles escenarios, el penalista José Moreno señaló "si él colabora o se sigue la voluntad de las partes por llevar ese acuerdo adelante, pero no hay una colaboración efectiva, el juez puede no aprobarlo, porque no se cumplió con una matriz”.



Ante ese escenario, Moreno resaltó que quedarían tres caminos: Uno es que él se allane a los cargos, el otro es llegar a preacuerdos o negociación con la Fiscalía para que se imponga una pena con rebajas.

Además, aseguró que le quedaría un último camino "tendría que defenderse en el proceso penal, llegar a juicio y buscar una defensa frente a los hechos que se le han imputado”, resaltó el penalista.



La Fiscalía tiene programada otras reuniones con Nicolás Petro, en las que evaluará la información que entregue para tomar decisiones.

UNIDAD INVESTIGATIVA

