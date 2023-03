Atendiendo a unas de las recomendaciones ofrecidas en el informe de empalme de la compañía Monómeros, y aprovechando el éxito de las relaciones con Venezuela, el Gobierno nacional está estudiando la posibilidad de tener, de nuevo, parte del dominio de la compañía productora de fertilizantes.



EL TIEMPO dialogó con Rodrigo Ramírez Salazar, miembro de la junta directiva de la empresa, designado por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que, con esa intención, Colombia busca consolidar su soberanía alimentaria.

Planta Industrial Monómeros en Barranquilla.

Indicó que son los ministros de Agricultura, Cecilia López Montaño, y el de Hacienda, José Antonio Ocampo, quienes han estado revisando la viabilidad de poder materializar la adquisición.



“El Gobierno sí tiene toda la intención de comprar las acciones de Monómeros. Estamos en ese proceso y se está viendo si sería el 51 o el 100 por ciento, pero eso hace parte de la negociación entre ambas naciones”, explicó Ramírez.

¿Quién compraría?

Gustavo Petro y Nicolás Maduro, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.

Según el informe de empalme, para el 31 de diciembre de 2020, el valor de los activos fijos de la compañía, con sede en Barranquilla, estaban por el orden de los 500 mil millones de pesos, pero el directivo dijo que había que hacer un estudio objetivo para conocer el valor actual de la empresa.



EL TIEMPO conoció que una de las interesadas en adquirir las acciones sería la estatal Ecopetrol, pero Ramírez señaló que esa información le corresponde manifestarla al Gobierno.



“Los Ministros están viendo cuál es la mejor opción para la compra, pero cualquiera que sea el resultado estoy de acuerdo con que la empresa tenga acciones colombianas que permitan que se produzcan los fertilizantes que necesita la nación”, dijo el delegado del Gobierno en la compañía.

‘No voy a negar que soy amigo de Nicolás’

De izq. a der. Rodrigo Ramírez, Gustavo Petro, Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez Castro.

El nombre de Ramírez, quién desde hace años es muy cercano al gobierno del cambio, ha sido mencionado en los últimos días en redes sociales debido a su cercanía con Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente.



La mención se da específicamente por sus nexos con Monómeros y porque en los chats revelado por la exesposa de Nicolás se habla de los intereses del diputado del Atlántico en querer tener acercamientos con la compañía.



“Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...). Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”, le escribió Nicolás a su compañera.

Ramírez aseguró que es muy amigo de Nicolás Petro.

Pero Ramírez asegura que, aunque es amigo de Nicolás Petro, no tiene nada que ver con los comentarios que hizo Nicolás. “En el chat hablan de Monómeros, no hablan de mí. La fecha en la que se dio esa conversación yo no estaba en el comité de empalme. Yo no tenía nada que ver con la empresa”.



Sin embargo, el chat entre Day y Nicolás, según lo revelado por la revista Semana se habría dado el 28 de junio y precisamente ese día se conocieron los nombres de quienes harían el empalme de Gobierno del presidente electo Gustavo Petro, con el de Iván Duque. En la lista figuraba Rodrigo Ramírez como coordinador delegado para el empalme de Monómeros y Ferticol.

De ningún político soy cuota, estoy allí porque el señor presidente ha confiado en el trabajo que he desarrollado. Tenía conocimiento de los hechos que se registraron en la empresa FACEBOOK

TWITTER

Pero Ramírez, en conversación con este diario, aclaró que no es cuota política de Nicolás en la empresa. “Eso es falso. De ningún político soy cuota, estoy allí porque el señor presidente ha confiado en el trabajo que he desarrollado. Tenía conocimiento de los hechos que se registraron en la empresa; fui el que investigó y el que presentó el informe de las irregularidades”, precisó Ramírez.



El directivo de Monómeros, sin embargo, dejó claro lo siguiente: “No voy a negar que Nicolás y yo hemos tenido una relación de amistad. Nicolás es mi amigo. Una cosa es que tenga que responder ante las autoridades y otra es que yo en este momento diga que no es mi amigo, él sabe que cuenta conmigo”.

