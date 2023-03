En al menos cinco ocasiones, el nombre de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, sale mencionado en los chats que la Fiscalía analiza sobre supuestos movimientos injustificados de fuertes sumas de dinero en efectivo.



De hecho, EL TIEMPO estableció que Burgos, médico de la Universidad Juan N. Corpas de Barranquilla, encabeza la lista de personas que serán llamadas a declarar, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera que se investigue la conducta de su hijo mayor.

Camilo Burgos Soto, primo de Nicolás Petro Burgos. Foto: Foto Suministrada

En la evidencia que entregó Dayssuris del Carmen Vásquez, exesposa del 'delfín' presidencial, se señala que Camilo Burgos Soto le estaría manejando negocios al 'delfín' presidencial.



Su cercanía con Nicolás Petro se conoció en agosto de 2022, cuando el hijo del Presidente fue fotografiado descendiendo de una camioneta Chevrolet Tahoe blindada, de cerca de 350 millones de pesos.



Para despejar dudas, se hizo saber que era un carro que había alquilado su primo Camilo. Pero rápidamente se estableció que pertenece al megacontratista del Meta Juan Manuel Sarmiento Mejía quien ha guardado silencio.



Sarmiento Mejía ya había sonado dentro de una investigación que se adelantó, en 2018, contra su entonces socio Iván Mejía, por obras en el Vichada superiores a los 44.000 millones de pesos.

Nicolás Petro empezó a rodar en una camioneta Chevrolet Tahoe blindada, que le pertenece a la firma JMS Constructores. Foto: Archivo particular

La correría por el Meta

El caso de la camioneta parecía conjurado hasta que la exnuera del presidente Petro le dijo a la revista Semana que Camilo Burgos era clave dentro del entramado que ahora se investiga.



Además, en apartes de la información que ella misma le suministró a la vicefiscal Marta Mancera, se le atribuye a Camilo Burgos esta frase: "Nosotros solo trabajamos con los amigos de la Tahoe. Recuerda que también han dicho de una plata de una EPS y todo eso es mentira. ¿Tú siempre vas a trabajar con Rai?", en una aparente referencia a la camioneta de alta gama.



Investigadores ya encontraron evidencia testimonial y fotográfica de un desplazamiento de Nicolás Petro y de su primo por el departamento del Meta, cuyas paradas se están reconstruyendo.

Nicolás Petro junto a Leidy Fernández, quien en julio de 2022 era la presidenta del Concejo Municipal de Granada, Meta. Foto: Foto: Suministrada por autoridades

Los movimientos de dinero

En las imágenes se observa a Camilo Burgos junto con Nicolás Petro, poco después del triunfo de su padre, Gustavo Petro.



En una de las publicaciones en Facebook, Burgos sale en una fotografía en compañía de Leidy Fernández Blanco, quien en julio de 2022 era la presidenta del Concejo Municipal de Granada, Meta: “Junto a nuestros amigos Nicolás Petro y Camilo Burgos, hablando de Temas de desarrollo Regional, Nuevos Retos”.



En las conversaciones también se menciona a Raisa Vulgarín, la actual compañera sentimental de Camilo Burgos. La Fiscalía busca establecer si ellas es la Raisa de la que se habla en los chats suministrados por Day Vásquez a las autoridades y revelados por Semana.

La pareja se casó en 2019 por lo civil Foto: Redes sociales: Day Vásquez

Days Vásquez: Un primo va mañana para Barranquilla.



Days Vásquez: Le podría decir a él que lleve 50 más.



Days Vásquez: ¿O no?



Nicolás Petro: ¿Y es de confianza?



Days Vásquez: Claro.



Days Vásquez: Julio César.



Days Vásquez: El cantante.



Days Vásquez: El de tu cumpleaños.



Nicolás Petro: 50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa.



Nicolás Petro: ¿No?



Days Vásquez: Sí.



Days Vásquez: ¿Ellos cuándo viajan?



Days Vásquez: Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100.



Nicolás Petro: No sé, ya le pregunté a Camilo.



Days Vásquez: Bueno.

Al respecto, sin dar mayores detalles, Nicolás Petro manifiesta en su segundo comunicado que "los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita.



La Fiscalía quiere descartar un enriquecimiento ilícito y hasta un lavado de activos (por los movimientos de efectivo).



EL TIEMPO ubicó y llamó al dueño de la lujosa propiedad en la que vivió el 'delfín' presidencial, pero no quiso responder y la llamada se colgó abruptamente. También se ha intentado ubicar, sin suerte, a Camilo Burgos.



